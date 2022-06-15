"Попытка навязать слепоту к чуме вокруг". ПМЭФ-2022 - слет элиты на фоне войны

Андрей Захаров

Би-би-си

34 минуты назад

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Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Несмотря на войну, санкции и международную изоляцию, в Петербурге все равно пройдет очередной экономический форум, в названии которого даже сохранилось прилагательное "международный". Би-би-си рассказывает, остался ли ПМЭФ главным светским мероприятием путинской России или же больше похож на "пир во время чумы".

В 2022 году президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Петербургского экономического форума необычно рано - за 10 дней до его старта. Миролюбие, которое обычно сопровождает этот жанр, заканчивается в приветствии в тот момент, когда Путин принимается вновь ругать тех, кого некогда называл "западными партнерами".

В своем приветствии Путин второй раз подряд за несколько дней обвинил Европу и США в создании продовольственного кризиса в мире. К нему, по версии президента России, привели "многолетние ошибки западных стран в экономической политике" и "нелегитимные санкции". По сути он тезисно повторил то, что буквально накануне сказал в интервью ведущему передачи "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину: миру грозит нехватка продовольствия, потому что в США во время пандемии включили "печатный станок" для помощи экономике, а европейцы слишком увлеклись "зеленой энергетикой" и отказались от долгосрочных газовых контрактов.

Это миролюбиво-агрессивное послание - не единственная странность форума 2022 года, который пройдет с 16 по 18 июня на фоне грохота пушек и танков в Украине.

Вместо Меркель и Си Цзиньпиня - ЛНР и талибы

Обязательным элементом ПМЭФа золотых лет путинской эпохи всегда был лидер крупной и конкурирующей с Россией державы. А еще лучше - несколько.

Так, в 2011 году на форум приехали председатель КНР Ху Цзиньтао и премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, а в 2013 году почетным гостями была канцлер Ангела Меркель и премьер Нидерландов Марк Рютте. Даже аннексия Крыма не повлияла на желание мировых лидеров побывать в Петербурге во время белых ночей и подискутировать с президентом России на пленарном заседании ПМЭФ: в 2015 году на форум пожаловали следующий глава КНР Си Цзиньпинь и премьер Греции Алексис Ципрас, а в 2018 - главы Франции и Японии (Эммануэль Макрон и Синдзо Абэ соответственно).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2019 году Путин на ПМЭФ дискутировал с Си Цзиньпинем

"Военный" форум 2022 года будет представлен главами самопровозглашенных Луганской и Донецких народных республик, а также президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который и так недавно был в России на саммите ОДКБ. Даже те страны, на сотрудничество с которыми Москва надеется после радикальной ссоры с Западом, отправляют весьма скромные делегации: от Индии будет министр здравоохранения, от ОАЭ - министр внешней торговли. Зато в кулуарах ПМЭФ можно будет встретить представителя талибов - организации, признанной в России террористической: на форум приедет временный поверенный в делах Афганистана в Москве.

Вместо лидеров корпорация - возможность скрыть имя

Другим обязательным элементом ПМЭФ всегда было присутствие руководителей крупнейших мировых компаний: российские власти пестовали неофициальное наименование форума как "русского Давоса", имея в виду ежегодный экономический слет в этом швейцарском городе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2018 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ лично присутствовал на встрече российских и японских бизнесменов

В разное время на ПМЭФ приезжали руководители таким символов мирового бизнеса, как Coca-Cola, ExxonMobil, Total и Siemens. Российские чиновники и бизнесмены, словно на диковинку, приходили посмотреть на выступления крипто-миллионера и основателя Etherium Виталика Бутерина или создателя Alibaba Джека Ма.

Организатор форума 2022 года - фонд "Росконгресс" - тоже по привычке рапортует о гостях из более чем "127 стран", включая Великобританию, Германию и США, но определить, кто перед тобой, будет сложнее. Некоторые компании, опасаясь санкций, попросили у "Росконгресса" максимально скрыть, что их представители приедут на форум, писал РБК. Для этого, например, они просят не указывать название компании на бейдже, что, конечно, противоречит главному смыслу ПМЭФа для его участников - налаживанию контактов.

Вместо Scorpions - "Земляне"

Эксклюзивность "русского Давоса" всегда подчеркивала развлекательная составляющая. Каждый год на Дворцовой площади в центре Петербурга проходит бесплатный концерт для горожан, но с вип-зоной для гостей ПМЭФ.

В лучшие годы здесь выступали Scorpions, Роджер Уотерс, Duran Duran и Стинг. В 2022 году петербуржцев и тех, кто приедет с площадки ПМЭФ, будут развлекать "звезды Русского радио" - "Земляне", Елена Север, ЮрКисс, Марина Бриз и Слава.

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, ПМЭФу в 2022 году исполнилось 25 лет

Помимо концерта на Дворцовой, гости форума могли расслабиться на многочисленных вечеринках, где для них, например, играли Земфира или "Сплин". В этом году на одной из вечеринок должна была выступать группа "Би-2", но их приезд отменился: у коллектива начались проблемы после того, как они отказались выступать на концерте на фоне буквы Z - главного символа войны, или, как ее называют в России, спецоперации.

"Как оформить визу в страну возможностей"

Деловая программа ПМЭФ всегда лишь частично отражала реальные процессы, происходящие в России: в ней царствовали позитив и слова вроде "блокчейн" или "креативный кластер". В программе форума в 2022 году некоторые панельные сессии выглядят и вовсе парадоксально.

Например, одна из сессий будет называться "Как оформить визу в страну возможностей", где под "страной возможностей" подразумевается Россия. "Какие возможности существуют сегодня в России для талантливых иностранных специалистов? Реально ли в сегодняшних экономических условиях иностранцам получить гражданство страны возможностей?" - говорится в описании, а среди спикеров заявлена официальный представитель МИД Мария Захарова. На еще одной сессии с Захаровой, посвященной fake news, выступят пранкеры Вован и Лексус.

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Пранкеры Вован и Лексус в этом году выступят на Международном экономическом форуме

Среди других сессий форума эпохи войны - "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" или "Национальный бренд "Сделано в России": потребительский и бизнес-патриотизм на службе импортозамещения".

Впрочем, впервые со времен начала войны экономический блок правительства соберется вместе на более-менее свободную дискуссию: сначала - на специальной экономической сессии, потом - на деловом завтраке Сбербанка, где в предыдущие годы "системные либералы" вроде главы "Сбера" Германа Грефа или руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина позволяли себе вольнодумство. Правда, непонятно, насколько оно возможно в нынешних условиях, когда, например, вчерашний "либерал" Дмитрий Медведев стал чуть ли не главным "ястребом".

Кроме абстрактной и максимальной позитивной программы, в которой тщательно избегается даже слово "спецоперация", не изменилось и желание госкорпораций и регионов удивить всех своими стендами: стоимость некоторых из них в этом году опять выросла. Хотя большинство регионов и государственных компаний данные о таких затратах скрывают - закупки в условиях санкций становятся все менее открытыми.

Из тех, кто не стал скрывать стоимость своих амбиций, беспрецедентную щедрость продемонстрировала "Башкирская содовая компания". Год назад эта компания была деприватизирована и вернулась в собственность государства. Это не помешало ей с размахом обустроить на ПМЭФ свою площадку почти за 400 млн рублей.

"Газпром" с 2019 года строит на каждом ПМЭФ "презентационный офис" главы корпорации Алексея Миллера с открытой и закрытой зоной - видеостеной, баром, кухонным блоком, санузлом и комнатой хранения портфелей. Подряд рассчитан на несколько лет - в 2019 году сооружение стоило около 90 млн рублей, в этом году оно подорожало до 114 млн рублей.

Стенд Краснодарского края в этом году подорожал почти вдвое - почти до 85 млн руб. Регион потратил на это больше, чем власти Подмосковья и банк ВТБ. Существенно выросла стоимость экспозиций Петербурга, правительства аннексированного Крыма, Новгородской области и Пермского края.

"ПМЭФ - попытка навязать слепоту к чуме во время чумы"

ПМЭФ, как и любая мирная экономическая повестка, в нынешних условиях - это "способ нормализации состояния войны, в которой Россия будет пребывать еще долгое время", считает социолог Константин Гаазе, отмечая, что идеологически такая нормализация нужна Кремлю примерно с апреля.

"Пир во время чумы" - это метафора угара, рефлексивно отчаянного веселья, интенсивность которого обусловлена пониманием того, что вокруг - чума. И смерть ходит поблизости. Смерть не ходит поблизости от гостей ПМЭФ. Потому это попытка навязать слепоту по отношению к чуме во время чумы, можно сказать так", - продолжает Гаазе.

Автор фото, Getty Images

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По его информации, для "серьезных людей" из российской элиты явка на форум - обязательна. "Война разбила контуры старых политических лагерей, и без того быстро ветшавших после конституционной реформы. Поэтому ПМЭФ - это также повод проявить солидарность с коллегами по правящему классу или по обслуге этого класса, забыв о прежних конфликтах. И еще - требование показной лояльности", - говорит Гаазе.

Не случайно остается в названии форума и прилагательное "международный". "Важное обстоятельство - демонстрация Кремлем того, что, находясь в частичной международной изоляции, он ни в какой изоляции не находится. Слово "международный" нужно оправдать, пусть и лидерами ДНР и ЛНР", - заключает Гаазе.

8 октября 2021 года власти России внесли корреспондента Би-би-си Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 17 января 2022 года этот статус был приостановлен по решению суда до окончания процесса по поданному Андреем иску.

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