В Нидерландах разоблачен нелегал ГРУ, пытавшийся устроиться на работу в МУС

Гордон Корера

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

15 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Reuters

Как заявила голландская разведка, в Международный уголовный суд в Гааге пытался устроиться на работу российский разведчик-нелегал.

Когда человек по имени Виктор Мюллер Ферейра, выдававший себя за бразильца, прибыл в Голландию, чтобы приступить к работу в МУС, ему было отказано во въезде.

Власти страны утверждают, что его настоящее имя - Сергей Владимирович Черкасов, и что он - сотрудник российской военной разведки ГРУ.

Судя по всему, он потратил много лет на то, чтобы обеспечить себе прикрытие и попытаться получить должность интерна в Международном уголовном суде.

Как считает Служба информации и безопасности Голландии (AIVD), если бы Черкасову-Ферейре в самом деле удалось попасть на работу в МУС, он мог бы причинить серьезный вред.

"Этот офицер разведки представлял собой очень высокую потенциальную угрозу", -отмечается в официальном заявлении AIVD.

Для знавших Виктора Мюллера Ферейру это был бразилец, интересующийся международными делами. На самом же деле, как утверждают в AIVD, в отличие от российских разведчиков, работающих под своими настоящими именами, но под дипломатическим прикрытием, он был особым типом разведчика - так называемым нелегалом.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Разведчики многих стран притворяются обычными людьми, однако Россия давно специализируется на глубоко законспирированных агентах, которые работают под видом граждан других стран. Эти разведчики, или шпионы, если угодно, могут притворяться американцами, британцами, канадцами или, как в случае с Ферейрой, даже бразильцами, чтобы вращаться в таких кругах, где к русским относятся с подозрением, и поэтому им там намного сложнее выполнять свою миссию.

AIVD опубликовала потрясающий документ, судя по всему написанный самим Черкасовым примерно в 2010 году и представляющий собой так называемую легенду. Хранился он, скорее всего, чтобы напомнить самому себе о подробностях придуманной биографии.

Этот документ начинается со слов "Я Виктор Мюллер Ферейра", и сам факт его обнаружения свидетельствует о невероятной небрежности разведчика.

Далее на четырех страницах описывается история его семьи. "Мой отец был очень дружелюбным и открытым человеком, но к своему удивлению я обнаружил, что именно его я виню в смерти моей матери и тети, и во всех трудностях и унижениях, которые мне пришлось пережить", - гласит одна из строк этого повествования.

Он упоминает также, что на похороны отца ему пришлось отправиться в Ирландию.

Полностью этот занимательный документ опубликован на трех языках на сайте AIVD. Голландцы отмечают, что оригинальный текст был написан на португальском с некоторыми примечательными ошибками.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Голландская разведка полагает, что если бы шпион ГРУ смог устроиться на работу в МУС, он причинил бы значительный вред

На подготовку прикрытия и обучение разведчику-нелегалу может понадобиться от 5 до 10 лет. Учитывая всю сложность такой задачи, по оценкам западных экспертов, таких нелегалов у России немного - от силы 30 офицеров ГРУ.

При этом МУС давно интересовал российскую разведку, и, судя по всему, Ферейра начал попытки внедриться туда еще в конце прошлого года. Важность этого суда существенно возросла после начала военной агрессии России в Украине. Уже 3 марта главный прокурор МУС объявил о начале расследования военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

МУС предлагает интернатуру примерно 200 кандидатам, которые работают бесплатно, но при этом получают возможность приобщиться к ежедневной рабочей практике МУС и применить на деле свои навыки и умения под наблюдением профессионалов.

Такая роль предоставила бы разведчику доступ к важным сведениям.

"Если бы этот разведчик приступил к работе в МУС, он смог бы собирать там секретные сведения, подыскивать (и вербовать) новые источники и получить доступ к цифровым системам МУС, - говорится в заявлении AIVD. - Таким образом он мог бы передать в ГРУ разведданные,которыми интересуется российская разведка. Он также мог бы оказывать влияние на ход уголовных расследований МУС".

Разумеется, заявка о приеме на работу в МУС была большим риском для глубоко законспирированного агента, но, видимо, его московское начальство сочло этот риск оправданным. Нелегалов бывает очень трудно разоблачить, и скорее всего это сделали не в МУС, но власти Голландии не разглашают подробности разоблачения шпиона.

Профили в соцсетях, судя по всему, принадлежащие Ферейре и изученные Би-би-си, выявили обширный список друзей "бразильца", включая студентов двух учебных заведений, которые, как считается, посещал Ферейра - Университета Джонса Хопкинса в США и дублинского Тринити-колледжа.

Эти друзья с тех пор устроились на работу в самые разные учреждения, от инвестиционного банка Goldman Sachs до аналитических центров и даже федеральных агентств в Вашингтоне. Но никто из них не знал, что их знакомый - российский шпион.

"У него был какой-то акцент, но я не мог его определить. Не русский", - рассказал Би-би-си один из его преподавателей. Судя по всему, Ферейра подал заявку о приеме на работу интерном в МУС еще в сентябре 2020 года, однако ее рассмотрение могло быть отложено в связи с пандемией ковида.

"Бразилия слабо представлена в МУС, так что это может быть мой шанс!" - говорил Ферейра.

В одной из его характеристик говорится, что в августе 2018 года Ферейра перебрался в Вашингтон. Имеются записи, свидетельствующие о том, что в 2020 году он закончил Университет Джонса Хопкинса.

Его посты в соцсетях демонстрируют смесь разных взглядов, в том числе мягкую критику России, что может свидетельствовать о попытке продолжать создавать себе прикрытие.

Он даже разместил в своем аккаунте сообщение расследовательской организации Bellingcat о раскрытии в сети личностей сотрудников ГРУ - весьма необычный шаг для человека, которого сейчас обвиняют в том, что он сам является сотрудником этой организации.