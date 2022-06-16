Рисковое крипточудо Сальвадора - страны, где платят биткоином

Джо Тайди

Обозреватель цифровых технологий

17 минут назад

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Подпись к фото, Многие покупки в обычных магазинах Сальвадора можно оплатить биткойнами

Продолжающееся на этой неделе падение курсов основных криптовалют привело к тому, что крупные держатели биткоина в результате потеряли миллиарды долларов. Обрушение крипторынка отразилось на инвесторах по всему миру, среди которых наблюдатели особенно выделяют правительство республики Сальвадор.

В сентябре прошлого года власти Сальвадора объявили биткоин официальным платежным средством в стране, призывая жителей использовать его для повседневных транзакций.

Купить в биткоинах можно практически все - от безделушек и уличного фастфуда до недвижимости. Решение президента страны Найиба Букеле о легализации этой криптовалюты означает, что теперь все предприятия должны принимать ее наравне с основной валютой Сальвадора - долларом США.

Каждую покупку биткоинов президент Букеле сопровождал сообщениями в "Твиттере".

"Мы только что купили дип (временно дешевый актив на спаде - примечание Би-би-си)", - сообщает президент.

Но в последние недели крипторынок сильно просел, и к властям страны появилось много вопросов, особенно по поводу покупки за бюджетные деньги биткойнов на сумму почти 100 миллионов долларов.

В общей сложности правительство страны скупило 2300 монет, которые теперь упали в цене вдвое. Однако местный министр финансов отмахивается от критиков, утверждая, что "фискальные риски минимальны".

Биткоин-бич

Началась эта история в небольшом рыболовецком городке Сальвадора Эль Зонте, излюбленном местечке серферов. В 2019 году анонимный инвестор выдал группе любителей криптовалют первый крупный транш на покупку биткоинов. Позже было проведено еще несколько аналогичных траншей.

Кто именно был этим загадочным инвестором, получатели траншей не признаются, однако рассказывают, что сделка состояла в том, что горожане могут использовать криптовалюту с одним условием - они никогда не поменяют ее на американские доллары.

Подпись к фото, Жители городка Эль Зонте получают донаты в биткойнах от неизвестного инвестора

Идея состояла в том, чтобы создать первую в мире экономику, основанную на биткоинах. И идея эта довольно радикальная. На сегодняшний день во всем мире биткоин можно использовать для покупок онлайн, но платить криптомонетами в уличных лавках не получится - за исключением разве что некоторых очень продвинутых кафе.

К нынешнему моменту жители Эль Зонте получили от секретного инвестора криптовалюты на сумму в общей сложности около 350 миллионов долларов. Невиданные деньги для маленького, хоть и красивого прибрежного городка, который теперь прозвали Биткоин-Бич.

Катерина Контрерас была одной из получателей транша. Два года назад, во время пандемии коронавируса, ей предложили пройти курсы спасателей, и предложение девушке понравилось. Организаторы оплачивали проезд и питание участников тренинга с помощью биткоинов.

Подпись к фото, Катерина Контрерас прошла курсы спасателя и получала свою зарплату в биткойнах

"После этого полгода мы работали спасателями, и зарплату получали тоже в биткоинах", - рассказывает Катерина.

Местный бизнес в Эль-Зонте отметил, что туристический поток вырос почти на треть за счет привлечения поклонников криптовалюты, желающих использовать свои электронные накопления и в отпуске.

Тем не менее, интерес бизнеса к биткоинам в Биткойн-Бич не повсеместный - электронные монеты принимают около половины продавцов, и чем дальше от Эль Зонте, тем эта доля меньше. Например, в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре, в полутора часах езды от Биткоин-Бич, вы сможете оплатить покупки биткоинами только в четверти магазинов.

Кошелек с субсидиями

Правительство Сальвадора не давит на бизнес, заставляя его принимать биткоины, несмотря на то что закон обязывает компании это делать. Пока государство ограничивается стимулирующими мерами.

Учитывая, что больше половины сальвадорцев не имеют даже счета в банке, большая часть денег в стране до сих пор ходит в виде наличных. Однако президент Букеле вложил 200 миллионов из госбюджета, чтобы субсидировать электронный кошелек Chivo - специальное приложение, в котором обычно хранят биткоины.

Автор фото, Bitcoin 2021 / Bitcoin Magazine Подпись к фото, Президент Букеле объявил биткойн законным платежным средством в видеообращении на конференции по обсуждению криптовалюты

Каждый, кто скачивает это приложение, получает 30 долларов просто за подписку. В результате приложение установили 4 миллиона раз, притом что все население страны составляет 6,5 миллионов человек.

Однако многие жители используют биткоины для покупок в долларах. Так, например, часто делают те, кто работает за границей и отсылает деньги семье, поскольку в этом случае не нужно платить комиссий за перевод.

После первоначального всплеска интереса к кошельку Chivo, теперь сальвадорцы используют его все меньше и меньше.

Еще один стимулирующий шаг правительство Сальвадора предприняло в феврале этого года, открыв самый продвинутый в стране госпиталь для животных.

В нем все процедуры, включая сложные хирургические операции, стоят всего 25 центов - при условии, что оплачиваются из кошелька Chivo и желательно биткоинами.

Подпись к фото, Самый современный в Сальвадоре госпиталь для животных берет оплату из кошелька для хранения криптовалюты Chivo

Зарплату персонал ветеринарной больницы тоже получает "из доходов от биткоина". Как именно эти доходы формируются, правительство не раскрывает.

Бюджетные деньги

Международный валютный фонд призвал власти Сальвадора пересмотреть решение о легализации биткоина, заявив, что эта валюта слишком нестабильная для государственных целей. Местные экономисты также проявляют все большую обеспокоенность

Сальвадорский финансовый эксперт Татьяна Маррокин утверждает, что государство, у которого не хватает средств на помощь нуждающимся, не должно брать на себя риски вложения бюджетных денег в криптовалюту.

Подпись к фото, Покупки президента Букеле на крипторынке в сравнении с курсом биткойна, по данным CoinMarketCap

Она также указывает на отсутствие на крипторынке прозрачности. "Мы не знаем наверняка, когда и на какие деньги люди покупают эти биткоины", - подчеркивает Маррокин.

Однако министр туризма Сальвадора Морена Вальдес, напротив, призывает сальвадорцев верить в идею президента Букеле, несмотря на падение курса криптовалюты.

"Мы знаем, что все решения президента принимаются в подходящее время. Его видение развития экономики страны пользуется большой поддержкой у людей", - утверждает Вальдес.

До начала падения крипторынка опыт Сальвадора подумывали перенять и некоторые другие страны, а Центрально-Африканская Республика даже начала его внедрять. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера объявил об этом в "Твиттере", назвав биткоин "международными деньгами.

Сальвадор намерен пойти дальше. Президент Букеле объявил о создании нового города - Биткоин-сити. Город планируется построить у подножия вулкана, который является мощным источником биотермальной энергии. Эту энергию, в свою очередь, предполагается использовать для открытия гигантской майнинговой фермы - хранилища мощностей для производства биткоинов.

Подпись к фото, Президент Букеле в своей фирменной бейсболке оценивает модель будущего Биткоин-сити

Букеле надеется привлечь миллиард долларов за счет продажи бондов - Volcano Bonds. Их продажу обещали начать в марте, но этого так и не произошло.

Чиновники Сальвадора, в свою очередь, уверены, что смогут привлечь в страну новые финансы, что позволит им покрыть растущие государственные долги, которые на сегодняшний день составляют 800 миллионов долларов.