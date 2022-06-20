Выборы во Франции: Макрон теряет большинство в парламенте. Что будет с его проектом реформ?

час назад

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Автор фото, Getty Images

По итогам прошедших в воскресенье во Франции всеобших выборов президент Эммануэль Макрон лишился парламентского большинства.

Недавно сформированный альянс левых сил и крайне правые партии одержали уверенную победу на выборах и поставили под удар планы масштабных реформ, которые Макрон планировал провести во время своего второго срока в Елисейском дворце.

Аналитики отмечают высокую вероятность паралича в законодательных органах и возможность формирования Макроном скороспелых коалиций-однодневок.

44-летний Макрон, в последнее время пытавшийся играть заметную роль в попытках убедить российского президента прекратить войну в Украине в качестве одного из ключевых государственных деятелей в ЕС, теперь также рискует отвлечься на внутренние проблемы.

Коалиция Макрона "Вместе" по-прежнему будет крупнейшей партией в следующем составе Национального собрания. Но полученные ею 245 мест, согласно окончательным результатам министерства внутренних дел, объявленным рано утром в понедельник, заметно меньше тех 289 мест, что необходимы для большинства в палате из 577 депутатов.

Крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получила больше всего голосов в нижней палате за всю свою историю, а возрождающийся левый блок Nupes, возглавляемый крайне левым Жаном-Люком Меланшоном, сформирует крупнейшую оппозиционную фракцию.

Макрон может сформировать правящую коалицию или возглавить правительство меньшинства, которому придется вступать в переговоры с оппонентами по каждому законопроекту, выносимому в парламент.

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Такое в истории Пятой республики случалось лишь однажды: в 1988 году президент-социалист Франсуа Миттеран не смог добиться абсолютного большинства и в течение следующих пяти лет был вынужден искать компромиссы с другими партиями - иногда с правоцентристскими, иногда с ранее могущественной Коммунистической партией.

Если стороны ни о чем не договорятся, наступит паралич. Правительство меньшинства будет иметь лишь ограниченную административную власть и, возможно, даже не сможет принять законопроект о бюджете в конце года.

В качестве главы государства Макрон имеет право объявить досрочные парламентские выборы в любое время, но никто не может гарантировать, что ему удастся восстановить утерянное большинство.

Жак Ширак, например, в 1997 году потерял большинство, когда объявил внеочередные выборы, которые, как он считал, ему удастся выиграть. Вместо этого ему пришлось сосуществовать с новым большинством, возглавляемым социалистами, и он потерял практически все рычаги власти.

Если Макрон снова проиграет, он не сможет назначить новые выборы раньше, чем через год. Призывы к институциональной реформе и, возможно, даже к отставке Макрона, безусловно, зазвучат громче.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Париже Хью Скофилд, в ночь победы Макрона на президентских выборах в апреле многие заметили окружавшую его странную, подавленную атмосферу. Никаких улыбок, никаких триумфальных речей - как будто он уже знал, что празднование будет неуместным.

Знаменитое политическое чутье французского президента не подвело его и на этот раз.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жан-Люк Меланшон сформировал коалицию из коммунистов, социалистов, зеленых и собственной крайне левой партии

Результаты воскресных выборов в законодательные органы означают, что второй срок будет отличаться от первого.

Вместо того, чтобы полагаться на послушный законодательный орган (и, следовательно, по сути не принимать его во внимание), президенту теперь предстоит иметь дело с Национальным собранием, которое не может гарантировать осуществление его реформ.

Потеряв примерно 100 мест и имея лишь относительное, а не абсолютное большинство, некогда всепобеждающий глава государства будет вынужден вести переговоры с оппозицией, особенно с консервативными республиканцами.

Источник агентства Рейтер во французском правительстве сообщил, что на прошлой неделе Макрон провел неафишируемую беседу с главой Сената Жераром Ларше из партии "Республиканцы" - вероятно, чтобы прощупать перспективы возможной коалиции. Впрочем, партийные функционеры в воскресенье не спешили демонстрировать готовность к сотрудничеству.

"Республиканцы", партия бывших президентов Николя Саркози и Жака Ширака, будет сотрудничать с Макроном по некоторым вопросам - например, о повышении пенсионного возраста до 65 лет. Однако за их поддержку придется платить. И зависимость от республиканцев приведет к неизбежным последствиям для центристского правительства Макрона - оно начнет все больше смещаться вправо.

Даже внутри его собственной коалиции позиция президента станет более шаткой.

Поскольку по конституции он не может избираться на третий срок, вопрос о преемнике остается открытым. В какой-то момент можно ожидать, что союзники президента, например, бывший премьер-министр Эдуар Филипп, начнут кампанию за президентское кресло.

Но самый очевидный вызов будет исходить от возродившейся оппозиции. Причем не обычной оппозиции, а коалиции левых сил, в которой доминирует молодой, радикальный электорат Жан-Люка Меланшона, и - чего мало кто ожидал - огромный новый контингент ультраправых.

Давление с обеих сторон политического спектра, скорее всего, поставит крест на некоторых реформах - таких, например, как повышение пенсионного возраста. Опираясь на свою новую легитимность, оппозиция без колебаний выведет людей на улицы, когда ей это потребуется.

"Францией станет очень трудно управлять", - говорит аналитик и социолог Жером Фурке.

Архитектор собственных проблем

Многие считают, что Макрон сам создал себе проблемы.

Ему не удалось воспользоваться своей победой на президентских выборах и еще раз обеспечить большинство в парламенте.

Казалось, что он почти не участвовал в предвыборной кампании и ждал несколько недель, прежде чем назначить премьер-министром Элизабет Борн, чьи несомненные таланты не в состоянии компенсировать ее плохое взаимопонимание с избирателями.

Досталось Макрону и от прессы: невовремя прозвучали обвинения в изнасиловании в адрес одного из министров и совсем некстати оказалось фиаско на футбольном матче на стадионе "Стад де Франс": многие считают, что правительство обвиняет болельщиков "Ливерпуля", чтобы отвлечь внимание от истинных причин позорного провала - местной преступности.

Фурке считает, что это, возможно, подтолкнуло некоторых избирателей голосовать за Ле Пен. Накануне выборов самые оптимистичные прогнозы предсказывали ее "Национальному объединению" примерно 40 мест - половину того, что оно получило по итогам голосования.

Исторически второй президентский срок в Пятой республике никогда не бывал удачным. А Макрон к тому же получил большинство голосов скорее благодаря неприязни избирателей к другим кандидатам, нежели любви к нему.

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