Вмешательство в частную жизнь? Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях по плаванию

час назад

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Международная федерация плавания (ФИНА) на заседании в Будапеште проголосовала за то, чтобы трансгендеры не участвовали в женских турнирах по плаванию под эгидой этой организации - а это все главные международные соревнования. Федерация так решила для себя один из самых дискуссионных вопросов современного спорта больших достижений.

За это решение на конгрессе ФИНА проголосовали 71% ее участников. В обосновании говорится, что трансгендерные мужчины и женщины могут соревноваться в турнирах под эгидой организации, но при условии, что переход был сделан до начала полового созревания (до 12 лет или до начала второй стадии взросления по шкале британского педиатра Джеймса Таннера).

"Мы должны защищать права наших спортсменов на участие в соревнованиях, но мы должны защищать и честность этих соревнований, особенно в женской категории", - заявил президент ФИНА Хусейн аль-Мусаллам.

По его словам, ФИНА сформирует рабочую группу для того, чтобы создать соревнования "открытой категории". "У каждого спортсмена будет возможность соревноваться на элитном уровне", - пообещал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американская чемпионка Лия Томас сделала переход в женский пол и выступает в женских соревнованиях по плаванию с 2019 года. Но выступить на Олимпиаде, как она планировала, теперь будет нельзя

"Подход ФИНА к разработке нашей политики был комплексным, научно обоснованным и инклюзивным, и, что важно, мы за справедливость в конкуренции", - добавил исполнительный директор организации Брент Новицки.

В ФИНА отмечают, что такое правило будет действовать только на женских соревнованиях под ее эгидой, национальные федерации плавания или полулюбительские турниры - например, на уровне колледжей в США - будут решать дилемму сами для себя.

Вопрос участия трансгендеров в женских соревнованиях - один из самых дискуссионных в современном спорте, и общепринятой нормы тут пока не появилось. Трансгендеры участвуют (и выигрывают) в женских боях ММА, женском велоспорте, легкой и тяжелой атлетике.

Кому можно и кому нельзя

В 2021 году спортсменка-трансгендер впервые в истории выступила на Олимпиаде в Токио. Лорелл Хаббард из Новой Зеландии считалась основной претенденткой на золотые медали в женских соревнованиях по тяжелой атлетике, но проиграла. На момент Олимпиады ей было 43 года, а до 35 лет она - ее звали Гэвин Хаббард - участвовал(а) в мужских соревнованиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лорелл Хаббард не смогла победить на Олимпиаде в Токио, хоть и считалась основной претенденткой на золото

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По правилам Международного олимпийского комитета 2003 года, спортсмен может выступать в соревнованиях другого пола после перехода при условии, что операция оформлена юридически и человек прошел еще и гормональную терапию.

В женских соревнованиях нельзя участвовать с повышенным уровнем тестостерона - он дает преимущество в физической силе и агрессивности.

Некоторые федерации - например, волейбол а- запрещают переход. Федерация регби провела исследования и выяснила, что женщины, соревнующиеся с трансгендерами, больше подвержены травмам.

Помимо продолжающихся споров о физическом преимуществе, часто ставятся и этические вопросы. Например, уместно ли бывшему мужчине находиться в женской раздевалке на командных соревнованиях - и до консенсуса в этих спорах еще далеко.

Например, легендарная теннисистка Мартина Навратилова, давно живущая в однополых отношениях, называет трансгендеров в женских соревнованиях "читерами".

Защитники прав трансгендеров настаивают на их безусловной возможности участвовать в соревнованиях того пола, к какому они сами себя относят.

Вмешательство в частную жизнь?

Первая реакция на решение Международной федерации плавания тоже неоднозначна.

"Четыре года назад вместе с 60-ю другими олимпийскими медалистами я написала в МОК и сказала: "Пожалуйста, сначала займитесь наукой". И это то, что сделала FINA, они поговорили со спортсменами, тренерами и приняли научное решение", - заявила Би-би-си британская спортсменка Шэрон Дэвис, выступающая против трансгендеров в женских соревнованиях.

"Плавание очень инклюзивный вид спорта, нам нравится, чтобы все приходили и принимали участие. Но краеугольным камнем спорта является то, что он должен быть справедливым - и справедливым для обоих полов", - добавила она.

Организация ЛГБТ-спортсменов Athlete Ally раскритиковала решение, назвав его вмешательством в частную жизнь пловцов.