Домогательства в ООН и как их покрывают - новый фильм Би-би-си

Сара Белл, Сима Котеча

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Руководство аппарата ООН преследует, наказывает и увольняет сотрудников, которые пытаются разоблачать коррупцию и сексуальные домогательства в организации - об этом говорится в документальном фильме Би-би-си "Разоблачители. Взгляд изнутри ООН" (The Whistlebowers: Inside the UN), который вышел во вторник на разных платформах компании.

В фильме несколько сотрудников ООН рассказывают, как их преследовали, в том числе с помощью полиции, наказывали, изгоняли за то, что они пытались рассказать всем о злоупотреблениях в аппарате организации.

Координатор ООН по вопросам борьбы с сексуальными домогательствами Пурна Сен, комментируя содержащиеся в фильме обвинения, сказала, что эти репрессии в отношении разоблачителей должна расследовать независимая комиссия, и ООН должна будет принять и выполнить рекомендации этой комиссии.

Пурна Сен выступает и в самом фильме - и там она рассказывает о случаях, когда женщин-сотрудниц аппарата ООН преследовали, домогались их и даже насиловали. Если все это будет оставаться безнаказанным, говорит Сен, то некоторые мужчины в ООН будут делать это и дальше.

"Это значит, что для организации зачастую защитить руководящих лиц важнее, чем не навредить тем, кто не имеет власти", - прокомментировала Пурна Сен звучащие в фильме обвинения.

"Это значит, что внутри организации есть серьезные проблемы - внутри организации, которая не только продвигает и защищает права человека, но и является местом рождения большинства из этих прав, но при этом до сих пор не научилась доносить осознание этих прав до людей, которые работают в ней", - говорит Пурна Сен.

Она считает, что назначить независимое расследование всех этих случаев должен сам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Аппарат Гутерриша заявил, что открыт для любых независимых проверок того, как он "борется с нарушениями любого рода".

Дипломатический иммунитет

Руководящие сотрудники ООН наделены дипломатическим иммунитетом от преследования по законам стран, где располагаются ее подразделения.

Это было сделано для того, чтобы власти конкретной страны не могли вмешиваться в работу наднациональной организации. При этом руководство ООН подчеркивает, что дипломатический статус не должен прикрывать тех, кто совершает реальные преступления, в том числе сексуального характера.

Подпись к фото, Мартина Брустрём попала в мировые новости как жертва домогательств в ООН еще несколько лет назад. В фильме она вспоминает о своих переживаниях - и о реакции чиновников ООН

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Все жалобы сотрудников ООН рассматриваются внутри организации. Самые серьезные, в том числе потенциально уголовные дела, расследует Управление служб внутреннего надзора (УСВН) - но при этом функций и полномочий полиции и суда у него нет.

Би-би-си получила тайно сделанную запись одного собрания в ООН, из содержания которой можно сделать вывод, что работа УСВН не всегда дает желаемые результаты.

На записи директор отдела расследований УСВН Бен Суонсон рассказывает сотрудникам, что к нему пришла довольно высокопоставленная сотрудница ООН, вся в слезах, и пожаловалась, что помощник генерального секретаря запустил руку к ней в штаны.

У генсека ООН есть несколько помощников.

На записи Бен Суонсон говорит, что рассказал об этом и генсеку, и другим высокопоставленным сотрудникам ООН - но ему быстро дали понять, что лучше молчать. "Я пытался рассказать эту историю и получил... Меня проигнорировали", - говорит Суонсон.

Дальше он добавляет, что этой женщине посоветовали никуда не жаловаться и не выступать, потому что тот помощник генсека - чей-то любимчик.

Подпись к фото, "Организация коррумпирована сверху донизу", - уверен бывший расследователь ООН Питер Галло

Этой записью с Би-би-си поделился Питер Галло - один из "разоблачителей", выступающих в фильме.

"Я четыре года проработал расследователем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В результате понял, что организация коррумпирована сверху донизу", - говорит Галло.

Аппарат генерального секретаря заверяет, что всегда готов наказать любого сотрудника любого ранга, уличенного в сексуальных домогательствах.

Мартина Брустрём, бывшая советница программы ООН по борьбе со СПИДом (UNAIDS, ЮНЭЙДС), попала на страницы мировой прессы еще несколько лет назад. Она тоже стала жертвой сексуальных домогательств на работе.

"Приставания, эксплуатация, домогательства происходят в штаб-квартире ООН, происходят везде, происходят с понедельника по пятницу", - говорит Брустрём.

По ее словам, к ней приставал Луис Луреш, заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС и помощник генерального секретаря (тогда - Пан Ги Муна). Сексуально озабоченный тип, известный своим непристойным поведением - так описывает его Брустрём.

На мероприятии в Бангкоке в 2015 году он полез целоваться и распускал руки в лифте по пути с совещания, а потом пытался затащить ее в номер.

"Я умоляла его прекратить, отпустить меня", - вспоминает экс-советница ООН.

Мартина подала официальную жалобу и поговорила с расследователями ООН. В результате аппарат ООН и ЮНЭЙДС отомстил - ей, а не обидчику.

"Это очень больно, это как будто тебя снова изнасиловали. Как будто тебе не дают дышать", - говорит Брустрём.

В 2018 году Луис Луреш ушел на пенсию. ООН поблагодарила его за 22 года безупречной службы.

"Я никогда ни к кому не приставал и не нападал. Обвинения беспочвенны", - сказал Луреш Би-би-си.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Луис Луреш уверяет, что ни к кому не приставал, и Мартина Брустрём его оклеветала

Согласно официальному ответу ООН, обвинения в отношении доктора Луреша были расследованы, но ООН в то время "не могла комментировать вопрос о достоверности этих утверждений".

В августе 2021 года Мартина Брустрём получила от ООН новое письмо. В ней организация признает, что Мартина "продолжительный период времени подвергалась сексуальному преследованию", но что касается тех конкретных обвинений против Луреша, то ООН допускает, что с ней тогда произошло что-то травмирующее психику, но достаточных доказательств найдено не было.

Нулевая терпимость

Пурна Сен считает, что случай Мартины Брустрём - это один из симптомов общей проблемы ООН.

В документальном фильме Би-би-си она говорит, что на условиях анонимности на сексуальные приставания на работе жалуется целая треть сотрудников аппарата ООН, но жаловаться открыто подавляющее большинство не хочет.

"То, что мы узнаём - это только верхушка айсберга, и, что очень важно, люди боятся, что если они пожалуются, то будут нежелательные последствия, что им отомстят", - говорит Пурна Сен.

В официальном заявлении бюро генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорится, что организация добилась больших успехов в борьбе с "этим бичом, сексуальным домогательством, от которого не застрахована ни одна организация". Бюро генсека отмечает, что заниматься расследованием таких обвинений поставлены женщины, открыта "горячая линия" для жалоб, а также налажено дополнительное обучение для старших сотрудников.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Аппарат генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заверяет, что организация уже многое сделала в борьбе с сексуальными домогательствами

Но, по мнению Пурны Сен, содержание документального фильма Би-би-си показывает, что ООН не выполняет собственные обещания относительно "нулевой терпимости" к нарушениям.

"Идет ли речь о коррупции, о махинациях, о сексуальных домогательствах - сотрудники ООН боятся, что дело не дойдет даже до официальной жалобы, что их жалобу отклонят на самой ранней стадии. А альтернативных процедур и процедуры обжалования нет", - говорит она.