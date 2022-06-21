Попавшие в российский плен граждане США находятся в Донецке. Вот что про них известно

час назад

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Автор фото, Task Force Baguette Подпись к фото, Александр Дрюке и Энди Хьюн приехали добровольцами в Украину, где вступили в отряд таких же доровольцев из разных стран. Из-за смешанного состава он получил интернациональное название "Багет"

Утром 21 июня российские государственные агентства сообщили, что двое пленных граждан США Александр Дрюке и Энди Хьюн содержатся в Донецке. Это значит, что им может грозить разрешенная в самопровозглашенной ДНР смертная казнь - за наемничество.

Двое из Алабамы

Александру Дрюке - 39 лет, Энди Хьюну - 27. Они земляки из двух небольших городков в американском штате Алабама.

У обоих за плечами армейский опыт. Дрюке служил в Ираке, в ходе военной кампании 2008-2009 гг. Хьюн - морской пехотинец, о его участии в вооруженных конфликтах до поездки в Донбасс ничего не известно.

Дрюке, как рассказала британскому изданию Telegraph его мать Луиза, страдал от посттравматического синдрома, из-за этого у него были проблемы на работе. Жены и детей у него нет.

Хьюн демобилизовался в 2018 году, и его дела, судя по всему, после армии складывались лучше. Он оставил в США невесту, а за поездку в Украину в апреле 2022 года он заплатил 6 тыс. долларов из собственных средств.

Десять против ста

Когда точно Дрюке и Хьюн приступили к службе в Украине - неизвестно. Известно лишь, что они присоединились к отряду, большинство бойцов в котором составляют выходцы из Франции и США. Как следствие, отряд получил интернациональное название "Багет".

Автор фото, CBS/Reuters Подпись к фото, Энди Хьюн (слева) и Александр Дрюке находятся в Донецке

О дальнейших событиях можно судить по сообщениям твиттера отряда "Багет" и словам анонимных сослуживцев Дрюке и Хьюна, с которыми разговаривали корреспонденты Telegraph и нескольких американских СМИ.

В период с 6 по 12 июня - точнее установить пока невозможно - несколько бойцов отряда находились в Харьковской области и попали в тяжелое положение из-за неточных данных разведки. Они ожидали, что идут в населенный пункт со спокойной обстановкой (его название не приводится), но оказалось, что именно в тот момент его начала штурмовать российская армия.

Порядка десяти бойцов оказались примерно против ста российских солдат, которые шли в атаку в сопровождении двух танков. Одна из машин подорвалась на мине и, рассказывает оставшийся на свободе сослуживец американцев, в начавшейся сумятице оба пропали.

Позже их пытались найти с помощью разведки и беспилотников, но не нашли ни самих бойцов, ни каких-либо вещей.

15 июня эта история появилась на страницах Telegraph, и твиттер-аккаунт "Багета" подтвердил, что двое бойцов отряда действительно пропали без вести.

Вскоре эту информацию подтвердили и власти США.

"Мы против войны"

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17 июня несколько сотрудников государственных российских СМИ, работающих в зоне боевых действий, опубликовали в своих телеграм-каналах короткие видео с пленными американцами.

На первом видео Александр Дрюке называет свое имя и говорит, что он против войны. На втором Хьюн - не представляясь - говорит, что он тоже против войны. Далее такие же короткие видео появились на телеканале RT. Дрюке там, в частности, говорит, что рассчитывает вернуться домой, а Хьюн признает, что был стрелком-гранатометчиком.

Оба они после того боя несколько часов скрывались в лесу, а затем решили сдаться в плен.

Их местонахождение не называлось до 21 июня, утром этого дня источник "Интерфакса" в "силовых структурах ДНР" рассказал, что оба пленных находятся в Донецке.

Чуть позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался гарантировать, что гражданам США не грозит смертная казнь. По его словам, американцы не имеют отношения к украинской армии, они "солдаты удачи", и поэтому Женевская конвенция об обращении с военнопленными на них не распространяется. Ранее в интервью Би-би-си ту же точку зрения высказывал и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вероятность смертного приговора для Дрюке и Хьюна действительно высока - в начале июня "суд" непризнанной ДНР уже приговорил к смерти граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима. Притом что, в отличие от приехавших на войну американцев, все трое приговоренных жили в Украине до начала боевых действий и вступили в украинскую армию на общих основаниях.

Примерно в одно время с Дрюке и Хьюном в Украине пропал без вести еще один гражданин США, Крис Бойер, и о его судьбе пока ничего не известно. В Госдепартаменте заявили, что следят за ситуацией и призывают американцев не ехать в зону боевых действий.