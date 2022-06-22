Война в Украине и Африка. Почему континент не спешит резко осуждать Россию

Пол Мелли

Африканская программа, Чатэм-Хаус

31 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммитах и в национальных парламентах разных стран в последние несколько месяцев стали одним из главных пунктов дипломатической повестки. Однако его выступление в Африканском союзе в понедельник слушали только четыре главы государства - остальные страны были представлены чиновниками рангом пониже.

Столь скромный результат - еще одно свидетельство неравной борьбы Киева с Москвой за влияние на континенте, где из 54 стран украинские посольства есть лишь в 10 - в четыре раза меньше, чем у России.

Поэтому в том, что касается смены отношения африканцев к вторжению в Украину, у Зеленского немного рычагов политического влияния по сравнению с Владимиром Путиным.

В отличие от России Украина не является мировой военной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН.

В результате многие африканские лидеры пришли к выводу, что просто не могут позволить себе имитировать прямую конфронтацию Запада с Москвой.

Это особенно актуально сейчас, когда отсутствие украинского зерна усугубляет и без того серьезный продовольственный кризис: цены растут и ставят под угрозу поставки пшеницы, других злаков и растительного масла в африканские страны, не способные самостоятельно обеспечить себя продовольствием в полной мере.

Африканский континент разделен в своей реакции на российское вторжение в Украину. В марте 17 африканских стран воздержались от голосования в ООН по резолюции, осуждающей агрессию России.

В начале июня президент Сенегала, председатель Африканского Союза Маки Салл провел переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, он сказал российскому лидеру, что африканцы стали невинными жертвами войны в Украине, и попросил Путина помочь облегчить страдания африканских народов.

А на минувшей неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса в телефонном разговоре с российским президентом обсуждал поставки российской сельхозпродукции и удобрений в Африку.

На переговорах удалось достичь скромного прогресса, но прорыва не произошло.

Подпись к фото, В столице Центральноафриканской Республики установлен памятник российским военным

Между тем, есть основания полагать, что вторжение в Украину может ослабить военное присутствие России в Африке - по неподтвержденным сведениям, отдельные подразделения "ЧВК Вагнера" отзываются из Центральноафриканской Республики.

Вряд ли это можно считать неожиданностью, учитывая растущие требования интенсивной военной кампании в Донбассе.

Однако нет никаких признаков сокращения присутствия "ЧВК Вагнера" в Мали, где его члены неоднократно появлялись в операциях вместе с национальными силами.

Новый международный контекст

Более того, по факту масштабы официальных российских договоров в области безопасности и военной деятельности в Африке увеличиваются.

Теперь российская "мягкая сила" добралась и до Камеруна.

Министр обороны Камеруна Жозеф Бети Ассомо в мае посетил Москву, где подписал с Сергеем Шойгу пятилетнее соглашение о военном сотрудничестве.

Оно включает в себя разведку, обучение и обмен опытом в борьбе с терроризмом и морским пиратством. Планируются также совместные учения.

В документе ничего не говорится о поставках оружия, но содержатся намеки на дополнительные формы сотрудничества.

В действительности соглашение 2015 года уже предусматривало поставки российской артиллерии, материально-технической и авиационной поддержки, весьма полезной для кампании против джихадистов в Крайнесеверном регионе Камеруна.

Новое соглашение, похоже, вызывает беспокойство в западных столицах несмотря на то, что в нем содержится меньше конкретных деталей.

Спустя несколько недель после его подписания директор африканского отдела французского министерства иностранных Кристоф Биго прилетел в Яунде, по-видимому, для того, чтобы заверить премьер-министра Камеруна Жозефа Диона Нгуте в том, что Париж по-прежнему готов к экономическому и культурному сотрудничеству и совместной борьбе с терроризмом.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Камерун ведет борьбу с англоязычными сепаратистами и исламистами

Соглашение с Камеруном было подписано уже в новом международном контексте - на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Западные лидеры сейчас рассматривают Россию как серьезную угрозу безопасности, бросающую вызов демократическим принципам и международной системе, основанной на соблюдении правил.

Однако правительства некоторых африканских стран не готовы поддержать эту негативную оценку путинского режима. И это касается не только Мали и ЦАР.

Антизападные настроения накаляются

Некоторые давние партнеры Запада на континенте также воздерживаются от прямой критики действий Путина.

Сенегал, например, решил не поддерживать предложение Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта, призывающее Россию прекратить агрессию против Украины.

Камерун занял столь же двусмысленную позицию: его посол в ООН предусмотрительно улетел домой в начале марта и на голосовании не присутствовал.

А 7 апреля, когда Генеральная Ассамблея приостановила участие России в Совете ООН по правам человека, при голосовании Камерун снова воздержался.

В значительной степени такая позиция объясняется внутренним общественным мнением.

Поддержка позиции Франции, США и Великобритании в Африке зачастую воспринимается в штыки и не всегда является самой популярной позицией на континенте, и камерунское правительство, как и ряд других, похоже, пришло к выводу, что общественные настроения следует принять во внимание.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие в Центральноафриканской Республике приветствуют присутствие российских военных в стране

Камерун, однако, пошел дальше, и подписал новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией несмотря на то, что российские войска в это время продолжали обстреливать украинские города.

Эта своеобразная позиция, вероятно, объясняется внутренней ситуацией в Камеруне.

Франкоязычному президенту Полю Бийя приходится иметь дело с проблемами безопасности на двух фронтах: его правительство борется с базирующейся в Нигерии "Западноафриканской провинции "Исламского государства", бывшей "Боко Харам" (признанной террористической и запрещенной во многих странах, в том числе и в России) в Крайнесеверном регионе. Параллельно Камерун уже долгое время пытается подавить сепаратистский мятеж в двух англоязычных регионах страны, Юго-Западном и Северо-Западном.

Помимо России, у Камеруна есть соглашения о военном сотрудничестве с Францией, Китаем, Бразилией и Турцией. Ранее такое соглашение было у него и с США.

"ЧВК Вагнера" обвиняют в пытках и убийствах

Западные партнеры, однако, выражают обеспокоенность ситуацией с правами человека и методами управления в стране, и предоставляют свою помощь на определенных условиях.

Опасения по поводу ситуации в англоязычных регионах Камеруна недавно заставили США вообще приостановить военную поддержку.

В этой связи некоторые камерунские аналитики опасаются, что теперь правительство, возможно, решило искать альтернативную поддержку у партнера, менее склонного позволять правам человека вмешиваться в военную тактику.

Послужной список Москвы в других странах Африки свидетельствует о том, что она готова при необходимости действовать жестко.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Насилие в Камеруне вынудило десятки тысяч людей жить в лагерях беженцев

В ЦАР вагнеровцы обучают армию с 2018 года и помогли правительственным силам отразить нападение повстанцев на столицу Банги в начале 2021 года.

Эксперты ООН обвинили "ЧВК Вагнера" в серьезных нарушениях прав человека в отношении гражданских лиц; недавно появились утверждения, что его члены убили мирных жителей деревни недалеко от Брии, центра алмазодобывающей промышленности в стране.

Совместно с национальной армией вагнеровцы также действуют в центральной части Мали, где, по утверждениям Human Rights Watch и местных жителей, они пытали и убивали местных жителей.

Правительственные силы Мали и российских наемников также обвиняют в убийстве более 300 человек в Муре в марте этого года.

Трудно представить, что правительство Камеруна согласится нанять скандального наемника-подрядчика. Более вероятным можно считать сохранение традиционных связей между правительствами, предусмотренных в майском Московском соглашении.

Но это новое партнерство с Россией, безусловно, может означать новую уверенность в своих силах правительства Камеруна и новые попытки подавить остаточную активность сепаратистских повстанцев в англоязычных регионах и воинствующих исламистов - в Крайнесеверном регионе.

Подпись к фото, Наемники из России появляются все в новых африканских странах

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