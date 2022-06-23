"Хэппи-энда здесь не будет": как спасаются из осажденного российскими войсками Лисичанска

Орла Герин

Би-би-си, Лисичанск

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Подпись к фото, Катя: "Кажется, что снаряды будут падать всегда"

Если бы у вас было всего 15 минут на то, чтобы собраться и спасти свою жизнь, что бы вы взяли с собой? Катя была поставлена перед этим трудным выбором, когда в ее дом на окраине Лисичанска прибыли волонтеры.

Война навестила ее днем ранее, когда российский снаряд упал у нее в саду и осколки пробили металлическую входную дверь.

Катя порхает туда-сюда между кучами вещей в доме, в котором жила девять лет. В конце концов она берет только пластиковую папку с документами своей семьи, в том числе паспорта.

"Мы до последнего момента верили, что война скоро закончится, - говорит она мне. - Но кажется, что снаряды будут падать всегда. Их миллионы, и с нашей, и с их стороны. Теперь я понимаю, что хэппи-энда здесь не будет. Мы больше не надеемся на то, что сможем спастись самостоятельно".

Потом она выходит за ворота - возможно, в последний раз - с 12-летним сыном Ярославом и мужем Артемом.

Артем бледен и мрачен, сквозь повязку на колене сочится кровь. Он попал под обстрел, когда пошел за водой.

Это не самая страшная рана. Он видел, что осколки сделали с человеком, стоявшим рядом с ним в очереди - тому снесло голову.

Подпись к фото, Антон Яремчук: "Я точно знаю, что всех не вывезем"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

На улице добровольцы в бронежилетах и касках втолкнули семью в инкассаторский фургон и отправились по следующему адресу в своем списке, по пути объезжая воронки от бомб.

Пустынные улицы эхом отзывались на звуки войны - грохот снарядов и свист летящих ракет. Из Лисичанска так просто не выбраться.

"Вывозить людей очень сложно, - говорит руководитель группы волонтеров Антон Яремчук, - поэтому мы просто забираем их по одному и надеемся, что это окно возможностей продержится достаточно долго, чтобы вывезти как можно больше".

"Я точно знаю, что всех мы не вывезем, и здесь будут уличные бои. Многие погибнут или будут жить в ужасных условиях", - заключает он.

Яремчук родился в Украине, он - кинематографист, ставший теперь спасателем. С началом российского вторжения Антон с несколькими друзьями основал организацию по оказанию помощи под названием Base UA.

Последние два месяца ее волонтеры, рискуя собственной жизнью, эвакуировали мирных жителей из прифронтовых районов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Репортаж из-под обстрела. Корреспондент Би-би-си побывала на линии фронта в Лисичанске

У волонтеров есть особый ритуал: по дороге в Лисичанск, перед самым опасным отрезком пути, они надевают бронежилеты и ненадолго встают в кружок, чтобы помолиться.

"Некоторые из нас верующие, - говорит Яремчук, - а другие нет, но мы делаем это вместе, прежде чем ехать дальше".

Мы присоединились к ним на пути в Лисичанск и вскоре могли только поблагодарить за эту молитву.

Когда мы въезжали в город, примерно в 250 метрах от нас разорвался российский снаряд. Взрывную волну мы ощутили даже внутри нашего бронированного автомобиля.

Если бы мы не задержались для молитвы, то оказались бы прямо в месте попадания снаряда.

Подпись к фото, После того, как с ним случилось нечто, похожее на инсульт, Саша не ел три дня

Город функционирует на пределе - без воды, электричества и мобильной связи - и готовится к худшему. Есть опасения, что российские войска попытаются окружить и отрезать Лисичанск.

Мы видели, как украинские солдаты копали окопы, готовясь к предстоящему штурму. Военные рассказали нам, что российские войска находятся всего в 2 км от черты города - после нескольких недель ожесточенных боев они уже контролируют почти весь соседний Севердонецк.

По оценкам местных властей, в Лисичанске все еще остается от 7 до 8 тысяч человек, несмотря на опасности и лишения. По словам Антона Яремчука, многие просто боятся покидать город.

"Это единственное место, которое они знают. Они никогда не выезжали из города. Они прожили здесь всю жизнь и боятся, что окажутся на улице", - объясняет он.

Тем не менее Антон и его волонтеры продолжают стучаться в двери, предлагая жителям покинуть город. После долгих поисков они наконец находят дом человека по имени Саша, которого, похоже, поразил инсульт. В течение пяти дней ему не оказывали медицинской помощи. Три дня он не ел.

Когда его осторожно грузят в фургон, один из добровольцев кричит ему: "Все будет хорошо!" Саша пытается ответить, но он не может говорить.

Подпись к фото, Нина и ее семья провели в подвале четыре месяца

С наступлением темноты волонтеры совершают свой последний на сегодня выезд, чтобы забрать супружескую пару и их четырех дочерей. Нина выбегает к ним с малышкой Катей на руках.

В фургон грузят еще двух маленьких девочек, одна из которых с началом войны начала заикаться. Их лица в грязи, в глазах у Нины слезы.

"Сегодня мы очень сильно испугались, и муж сказал: всё, уезжаем, - рассказывает Нина. - Это ужасно. Уже четыре месяца мы живем в подвале".

В дверях появляется старшая дочь Лада. В 12 лет она уже достаточно взрослая, чтобы нести несколько сумок и понимать, что происходит вокруг. Когда мы спросили ее, удалось ли выбраться из города ее друзьям, она остановилась и расплакалась.

"Я не знаю, где они сейчас, - говорит она. - Я даже не знаю, что случилось с моими одноклассниками. Некоторые уехали. Я говорила с ними до того, как все началось. Я не знаю, что с ними сейчас".

По ночам обстрелы усиливаются - нам пора уезжать, пока не стемнело. Выбираясь из города по ухабистой грунтовой дороге в относительно безопасное место, мы проезжаем мимо входящих в город частей украинской армии.

Похоже, времени для эвакуации мирных жителей из Лисичанска остается всё меньше.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: