Гарри Поттер и большие перемены: как детский роман изменил взрослый мир

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

40 минут назад

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Автор фото, John Phillips / Stringer Подпись к фото, Четверть века назад ни о Роулинг, ни о Гарри Поттере никто и знать не знал. Теперь же даже кафе в Эдинбурге, где Роулинг писала первую книгу, стало местом паломничества

25 лет назад на прилавках книжных магазинов появился первый роман Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень".

Издан он был малюсеньким тиражом, и в те (не такие уж далекие) времена никто и не подозревал, что ему и его продолжениям суждено невероятное, можно даже сказать, триумфальное, будущее.

За четверть века феномен очкарика со шрамом на лбу оброс легендами и стал предметом трудов маститых ученых и дипломных работ студентов, в которых причины фантастической популярности книг и фильмов про юного волшебника объясняются удачно построенной маркетинговой кампанией с огромным бюджетом, а также мудреными социологическими теориями.

Маркетинговая кампания, конечно, лишней не была, но триумф Гарри Поттера (а с 500 млн экземпляров проданных книг и переводом на 79 языков, включая древнегреческий и латынь, спорить сложно) объясняется тем, что в книгах Роулинг рассказывается история, которая импонирует и взрослым, и детям, а в созданный ею мир большинство читателей были бы рады улизнуть.

Все возрасты покорны

Автор фото, Peter Macdiarmid Подпись к фото, Аукцион первых изданий "Гарри Поттера" на разных языках. самый первый тираж на английском языке, в который вкралась парочка ошибок, стоит немеряных денег

Невозможно сказать, кто именно был первым взрослым, украдкой заглянувшим в книгу, купленную для своих малолетних отпрысков. Даже директор издательской компании Bloomsbury (девятой по счету редакции, которой Роулинг отправила текст "Философского камня", предыдущие восемь им не заинтересовались) Найджел Ньютен, поначалу сам ничего читать не стал, а просто скинул распечатанные листы первого романа своей восьмилетней дочери, как представителю таргетированной группы, попросив ее дать "экспертную" оценку.

К счастью для будущих поттероманов, ребенок был в полном восторге и сказал папе, что с ее точки зрения - это лучшее чтение для восьми- и девятилетних детей, и вообще книга ей настолько нравится, что "внутри у нее аж тепло становится".

"Гарри Поттер и философский камень" был напечатан и появился в книжных магазинах и библиотеках (самое первое издание с ламинированной обложкой стало библиографической редкостью и может обогатить удачливого владельца на 55 тыс долларов США), а вот дальше ситуация стала развиваться по не совсем традиционному сценарию.

Да, родители покупали книгу никому не известного автора своим детям и исправно читали ее им перед сном. Но после того, как дитятко, наконец-то смаривал сон, папы с мамами были настолько захвачены сюжетом, что продолжали чтение уже у себя в спальне.

Автор фото, Andreas Rentz Подпись к фото, К публикации последней книги "Гарри Поттер и дары смерти" никого уже не волновало, какая у книг обложка. В этом магазине Берлина, как видите, вочереди только взрослые, а книги у них в руках с детской обложкой

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Если же дочитать до конца за вечер у них никак не получалось, то детская книжка перекочевывала в портфели и сумки, дабы серьезные взрослые люди могли с пользой использовать время в общественном транспорте по дороге на работу.

Не совсем понятно, почему это так коробило высоколобых литературных критиков, но их возмущению не было предела. Они еще как-то могли согласиться с тем, что если приключениями Гарри Поттера интересовались те, кто книг практически никогда не читал, то это было хотя и плохо, но все-таки терпимо.

Но поверить в то, что интеллектуалы, знакомые с Джойсом и Шекспиром, по собственной воле тратят время на какую-то "детскую лабуду", было просто невозможно. В качестве примера приведу статью успешного британского литератора и драматурга Джонатана Мейерсона, опубликованную в газете Independent в 2001 году.

"Вчера… в поезде я насчитал пятерых человек, читавших романы о Гарри Поттере, - писал Мейерсон. - Нет, это были не дети, а самые что ни на есть взрослые люди, читавшие детские книжки. Как будто я оказался в кошмарном сне, в котором мозг взрослых был поражен чумой, в результате которой они вернулись в детство и стали жадно выискивать на чердаках свои старые игрушки и раскраски… Это можно было бы понять, если бы они впали в детство. Но речь идет о серьезной публике, вооруженной ноутбуками и финансовыми таблицами, представители которой возвращались с заседаний и семинаров. И тем не менее, они решили прочитать детскую книгу!"

Автор фото, Andrew Aitchison Подпись к фото, Косой переулок, он же Аллея Диагон на студии в Уотфорде, неподалеку от Лондона. Теперь тут ходят экскурсии. Народу тут всегда полным полно, невзирая на то, что взрослый билет стоит почти 50 фунтов, а детский - почти 40

Наверное, не стоит удивляться, что многие из тех, кого Мейерсон и другая интеллектуальная публика, посчитали впавшими в детство, оказались в сложном положении. С одной стороны, им не хотелось привлекать к себе негативное внимание, с другой - оторваться от приключений юного волшебника и его друзей было просто невозможно.

Найджел Ньютон рассказал в интервью Би-би-си, что несколько сотрудников издательства обратили внимание на то, что некоторые пассажиры общественного транспорта читали эти самые детские книжки, но камуфлировали их как могли. Например, один мужчина прикрыл откровенно детский переплет солидным журналом Economist.

Упускать возможность расширить аудиторию за счет еще и бездетных взрослых, которые никак не могли оправдаться тем, что, мол, случайно прихватили книгу сына или дочери по дороге на работу, было бы просто глупо, и издательство Bloomsbury немедленно начало выпуск тех же приключений, но во "взрослом" оформлении: без картинок и крупного шрифта.

Автор фото, ERLEND AAS Подпись к фото, "Гарри Поттер и Орден феникса". Слева - взрослая обложка, справа - детская. Впрочем, к четвертой книге это уже никого не волновало

До меня самой Поттер дошел только после того, как мне попалась на глаза газетная статья, в которой как раз и рассказывалось о том, как солидные дяди и тети читают несерьезную детскую литературу, скрытую за серьезными переплетами.

К "Гарри Поттеру и дарам смерти" я уже была страстным и, можно сказать, закоренелым поклонником книг Роулинг и даже записалась за полгода на то, чтобы получить вожделенную финальную книгу в первый же день продаж. Правда, моего энтузиазма все-таки не хватило на то, чтобы мчаться в магазин ровно в полночь.

Как бы то ни было, но к последней книге критикам пришлось умолкнуть. Не исключено, что они продолжают бессильно ворчать в компании друзей и родственников, но это уже не имеет никакого значения.

Автор фото, Gareth Cattermole Подпись к фото, Кабинет профессора Снейпа, где он варил свои зелья. Скажу честно, что до самого последнего момента не подозревала, что он вообще-то не злодей, а фигура трагическая

Популярность и привлекательность книг о Гарри Поттере имеет под собой гораздо больше, нежели желание взрослых, а иногда и детей, подальше спрятаться от реальности.

По словам одного из ведущих корреспондентов американского новостного портала Vox Констанс Грейди: "В них хитро закрученный сюжет сочетается с глубокой и эпической фантазией, а интимный подход к развитию характеров - с историей о школьной жизни. В результате получилось чтение, которое доставляет огромное удовольствие любому человеку, вне зависимости от возраста".

И теперь, про прошествии 25 лет, можно с уверенностью сказать, что феномен Гарри Поттера действительно изменил мир, и давайте посмотрим как именно.

Публикация книг стала новостью и культурным событием

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Книжный магазин Waterstones рекламирует полночную продажу "Гарри Поттера и Ордена феникса". До сих пор трудно представить, что народ действительно выстраивался у магазинов глухой ночью, чтобы первыми ухватить вожделенную книгу

Довольно скоро после выхода из печати первых двух книг, стало ясно, что от книг Роулинг можно попасть в зависимость, как от никотина с алкоголем, к счастью, без вредного антисоциального результата.

С этим пришлось и смириться, и считаться. Например, продажа "Гарри Поттера и узника Азкабана" в Британии в 1999 году началась в 15:45, чтобы жаждущие продолжения истории дети Англии и Уэльса хотя бы не прогуливали школу.

Перед появлением на прилавках "Кубка огня" в 2000 году, владельцы книжных магазинов во многих странах предварительно договорились и скоординировали первую в истории всемирную полуночную торговлю.

Когда в том же году Роулинг получала почетную степень в университете Сент-Эндрюс в Шотландии, о ее творчестве было сказано, что оно доказало, что книги для детей "по-прежнему способны захватить и очаровать огромную аудиторию", невзирая на то, что за внимание юных и не очень читателей активно и успешно борются телевидение и индустрия компьютерных игр.

Книги для детей и подростков стали толще

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вот тут хорошо видна прогрессия количества страниц. Читателей любого возраста это не остановило

До Гарри Поттера считалось, что у детей, и даже у подростков просто не хватит терпения читать длинные книжки. Кое-кто добавлял, что поскольку книги детям покупают родители, они просто не захотят выкладывать лишний доллар, фунт, или евро за книжку толстую, которую совсем не факт, что их молодняк захочет читать.

Более того, среди издательств имелся консенсус по поводу того, что подрастающее поколение, вооруженное интернетом и многочисленными гаджетами, читать не хочет вообще.

Однако в какой-то момент стало понятно, что завороженная публика будет поглощать приключения компании из Хогвартса, вне зависимости от того, расписаны ли они на 300 или 700 страницах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Голодные игры" тоже начались с книг, а стали голливудским блокбастером. Не знаю как у вас, а у меня с ними все пошло в обратном порядке: сначала фильмы - потом книги

После Гарри, так называемая литература для детей и юношества стала выдавать на гора один многокнижный бестселлер за другим, из наиболее известных можно назвать "Сумерки" (2005-2008), "Голодные игры" (2008-2010) и "Дивергента" (2011-2013). Не говоря уже и о том, что продажа детских книг за прошедшие со дня выхода "Гарри Поттера и Философского камня" 25 лет увеличилась более чем на 50%.

Не исключено, однако, что этот показатель был бы ниже, если бы Голливуд не сообразил, что новый литературный пласт содержит множество идей, из которых получаются мегаблокбастеры ко взаимному удовольствию публики, продюсеров, кинопроката и производителей тематических игрушек и маек с кепками.

Вокзал, платформа, виадук

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американские студенты на вокзале Кингз Кросс у знаменитой таблички со знаменитым номером. а радуются они потому, что только что купили последнюю книгу серии "Гарри Поттер и дары смерти" в первый же день продаж

Тем, кто регулярно пользуется лондонским вокзалом Кингз Кросс, простительно не обращать внимание на небольшую толпу туристов, которые покорно ждут своей очереди у указателя на платформу 9 ¾ . Селфи на фоне всемирно известной таблички не делает только ленивый.

Поездки на исторических паровозах тоже приобрели повышенную популярность. Правда, это удовольствие, во всяком случае на Британских островах очень недешево, хотя и зависит от длительности путешествия и дополнительных услуг.

Полный изысканный обед в вагоне-ресторане такого поезда может облегчить ваш банковский счет на несколько сот фунтов. К тому же с Хогвартсом, как таковым, эти путешествия не связаны. Да и вряд ли пассажиров, готовых раскошелиться на кругленькую сумму, привлекут "желейные бобы Берти Боттс" с самыми разными вкусовыми добавками.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Если вы думаете, что перед вами Хогвартс-экспресс, то ошибаетесь. Это действительно паровоз и тот самый виадук, только вот к Гарри Поттеру он отношения не имеет. С другой стороны, не все ли равно как называется эта туристическая достопримечательность, если вы получите возможность прокатиться на паровозе по очень красивым местам шотландских Хайлендс

И, наконец, хотя Шотландия туристами не обижена, но виадук Гленфиннан, по которому в фильме проносится Хогвардский экспресс, активно выпуская клубы дыма, стал еще одним местом паломничества. Объективно говоря, смотреть на него лучше на расстоянии, потому что построен он из бетона. Совершенно не волшебный материал!

Оксфордский словарь и маглы

Автор фото, Design Pics / Deddeda Подпись к фото, Замок Алник, в котором снимались некоторые сцены первых двух фильмоы поттерианы. Вообще-то он был неплохо знаменит и до этого. Как-никак один из старейших замков в Англии, первый вариант которого был построен еще при Вильгельме Завоевателе

Для того, чтобы попасть в Оксфордский словарь и тем самым окончательно утвердиться в английском языке, каждому новому слову надо провести в обиходе, как минимум, 10 лет.

Но слово "магл", впервые упомянутое в "Филосовском камне" умудрилось проскочить эту дистанцию за половину времени. В 2003 году оно утвердилось на страницах этой лингвистической библии со следующим определением: "Магл: человек, которому не хватает определенного навыка или навыков, или который в некотором роде считается неполноценным".

Хотя, это - только второе значение, первым по-прежнему является "человек, не обладающий магическими способностями из романов Джоан Роулинг".

Автор фото, Marco Pozzi Photographer Подпись к фото, Никто не знает, как выглядит морщерогий кизляк, не исключено, что он сродни горным козлам

Но вообще-то "магл" существовал в английском языке и раньше, хотя и очень давно: в XIII веке так назывался хвост, похожий на рыбий (не иначе, как какой-то средневековый монах описывал какие-нибудь адские ужасы), а в XVII веке, слово "магл" было ласковым обращением к любимой девушке.

Но в любом случае, Оксфордский словарь признал существование нового значения.

"Морщерогий кизляк" пока что остается на языковых задворках.

Новый вид спорта

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обратите внимание на торчащие между ног палки! Европейский чемпионат по квиддичу, Варшава, 2019

Нам всем прекрасно известно, что квиддич - это такой вид спорта, в котором участники летают на метлах, молотят друг друга и гоняются за бладжерами, квоффлами и золотым снитчем - маленьким шариком с крыльями.

Но есть и вполне реальный и совершенно не магический квиддич, в который играют исключительно маглы, с метлами между ног. Правила несколько туманны, хотя не исключаю, что это мне не удалось в них как следует разобраться.

Автор фото, Jack Taylor Подпись к фото, Золотой снитч, как и говорилось, носок и шарик для гольфа. Как его ловить - сами смотрите, я, честно говоря, безнадежно запуталась. У Роулинг все гораздо понятнее

Больше всего меня смутило то, что золотой снитч - это теннисный мяч, засунутый в носок, который в свою очередь прикреплен к поясу нейтрального игрока, и болтается сзади, как хвост.

У квиддича есть своя собственная Международная ассоциация, которая проводит регулярные чемпионаты. Снимаю перед спортсменами шляпу: все те, кто в детстве играл в лошадки, отлично помнит, что бегать с палкой (или метлой) между ног очень и очень непросто.

Поколение "поттер"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Талант Роулинг сделал из фантастического зверья домашних животных, так что никого не удивляет, что у Дамблдора в кабинете живет феникс

Двадцатипятилетие "Гарри Поттера" означает, что в мире полным полно людей, которые просто не знают времен, когда ни о нем, ни о его создательнице никто и ничего не знал.

На первом свидании бойфренд одной из моих дочерей (китаец из Сингапура) перво-наперво задал ей вопрос: "Какой у тебя патронус?" (для тех, кто не читал книгу: патронус - магическая сущность человека, защищающая его - прим. ред.)

Зонтики, шарфы и прочие аксессуары, связанные с домами Хогвартса по-прежнему очень популярны и очень недешевы. Люди, собравшиеся, например, на встречу Нового года, или любого другого праздника, могу с азартом спорить, кто из них Гриффиндор, а кто Рейвенкло. Кандидатов в Слизерины, как правило, почти никогда не находится.

Для того, чтобы проверить свой выбор, существуют многочисленные опросные листы. Я, например, принадлежу к дому Рейвенкло, который в русском переводе называется Когтевраном, а мой патронус - большой ирландский волкодав. По этому поводу мои дочери торжественно преподнесли мне в подарок синий зонтик с эмблемой Когтеврана. Я им очень горжусь!

И, хотя и книги, и фильмы уже закончились, и история эта рассказана уже до конца, мир, созданный Роулинг, никуда уходить не собирается. А иначе откуда бы взяться "Фантастическим зверям и местам их обитания", или "Гарри Поттеру и проклятому дитя", пьесе, достать билеты на которую было практически невозможно?

Автор фото, Warner Bros/AP Подпись к фото, Есть ли хоть кто-то ужаснее Волан-де-Морта? Есть. И к сожалению, не в книгах