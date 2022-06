Виктор Цой: рождение рок-звезды - как это было. Воспоминания очевидца

Виктор там чувствовал себя раскованно, шутил, дурачился, демонстрировал вновь освоенные любимые позы своего кумира Брюса Ли и приемы кунг-фу, вместе со всеми самозабвенно слушал музыку и высказывал свое мнение о ней - любимыми группами его тогда были The Smiths, The Cure, Duran Duran.

Ну и, конечно, Джоанна Стингрей. Появление Джоанны - в особенности с началом работы над собиранием и оформлением материала для будущего альбома "Red Wave. Four Underground Bands from the USSR" - стало огромным стимулом для всеобщего единения и усиленного общения.