Исчезли с радаров: куда уплыли связанные с россиянами суперъяхты после начала войны в Украине

Питер Бол

BBC World Service

час назад

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Автор фото, Karl Borg Подпись к фото, 70-метровая суперъяхта Galactica Super Nova может разместить 12 гостей в шести роскошных спальнях. Здесь также есть шестиметровый бассейн со стеклянным дном и вертолетная площадка

После начала российского вторжения в Украину несколько суперъяхт, которые связывают с российскими олигархами, исчезли из международной системы отслеживания судов, однако спутниковые снимки и фотографии, опубликованные в соцсетях, проливают свет на их местонахождение.

Когда российские олигархи ощутили на себе последствия международных санкций, начало происходить что-то странное. Суперъяхты, связанные с именами некоторых российских миллиардеров, стали стремительно исчезать с морских радаров.

Это нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), согласно которой на крупных судах должны быть включены транспондеры автоматической системы идентификации (AIS), за исключением случаев, представляющих опасность для судна и его экипажа - например, со стороны пиратов.

Местонахождение некоторых суперъяхт по-прежнему остается неизвестным, однако Би-би-си удалось найти четыре судна, изучив находящиеся в публичном доступе спутниковые снимки и фотографии из соцсетей.

"Это довольно странно, когда от этих яхт не поступает сигналов в течение такого промежутка времени, учитывая, что обычно они подают сигнал раз в несколько минут", - говорит аналитик системы сбора морских и авиационных данных VesselsValue.

Три суперъяхты передавали данные о своем местонахождении каждый день в этом году, в том числе находясь в порту, а затем резко ушли с радаров. Два судна преодолели расстояние в более чем тысячу километров, не подавая сигналов о своей локации.

В марте и апреле, когда в портах США и Европы начали конфисковать суперъяхты, связанные с находящимися под санкциями российскими олигархами, этим четырем суднам удалось избежать подобной участи.

Вот где они находятся сейчас.

Galactica Super Nova, связанная с нефтяным магнатом Вагитом Алекперовым

Эта суперъяхта длиной 70 метров может разместить 12 гостей в шести роскошных спальнях. Здесь также находится шестиметровый бассейн со стеклянным дном, водопад и вертолетная площадка.

В последний раз местонахождение этого судна стоимостью 80 миллионов долларов было зафиксировано в порту Черногории. Galactica Super Nova начала свой путь через два дня после нападения на Украину из порта Барселоны.

Тогда ни сама яхта, ни ее предполагаемый владелец (Вагит Алекперов - основатель нефтяной компании "Лукойл"), не находились под санкциями.

Однако спустя какое-то время, когда список олигархов, попавших под санкции за предполагаемую связь с Владимиром Путиным, расширился, испанские власти конфисковали несколько суперъяхт.

Вагит Алекперов попал под британские и австралийские санкции в апреле и вскоре ушел с поста президента "Лукойла". Спустя какое-то время он также попал в санкционный список Канады.

Яхта Galactica Super Nova преодолела более 1500 километров из Черногории в направлении юго-востока без подачи сигнала о своем местонахождении. Судя по изображениям, опубликованным в "Инстаграме", сейчас она находится в порту Azure турецкого города Геджек, куда прибыла 9 мая.

Автор фото, Instagram Подпись к фото, В распоряжении Би-би-си оказалось несколько снимков, на которых суперъяхта Galactica Super Nova находится в порту турецкого города Геджек

Поскольку Турция не присоединилась к международным санкциям против Москвы, этот порт может стать для нее надежным убежищем.

"В Турции стало больше яхт, чем раньше, из-за санкций против российских олигархов, - рассказал Би-би-си источник в турецком бизнесе роскошных яхт. - Обе яхты Романа Абрамовича находятся здесь продолжительное время. Вероятно, они пробудут здесь еще дольше, поскольку им больше некуда плыть".

Quantum Blue, связанная с бизнесменом Сергеем Галицким

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Суперъяхта Quantum Blue в Монако

Суперъяхта Quantum Blue по размерам больше Galactica Super Nova. На этой 104-метровой яхте стоимостью около четверти миллиарда долларов работают 40 сотрудников. Здесь есть кинотеатр, салон красоты и вертолетная площадка.

Quantum Blue преодолела расстояние более чем в 1700 километров, ни разу не подав сигнал о своем местонахождении.

Несмотря на то, что ее предполагаемый владелец Сергей Галицкий не попал под международные санкции, в марте этому судну временно запретили покидать порт в Монако.

Когда это этот запрет был снят, яхта проплыла через Средиземное море и вошла в Суэцкий канал 16 марта.

Суперъяхта перестала отправлять сигналы о своем местонахождении 22 марта: в то время Quantum Blue находилась недалеко от йеменско-оманской границы.

Местонахождение этой яхты подсказал один из пользователей страницы Gibraltar Yachting ("Яхтинг в Гибралтаре") в "Фейсбуке".

Источник Би-би-си, который отказался назвать свое имя из-за того, что работает в морском судоходстве, рассказал, как во время отпуска отправился в порт "Рашид" в Дубае, чтобы сфотографировать суперъяхту шейха Мохаммеда бин Рашида аль Мактума.

По пути к причалу его остановил охранник.

"Тот парень отчитал меня: здесь нельзя фотографировать, сказал он, я не смог подойти ближе", - вспоминает он.

Однако, поднявшись на верхнюю палубу близлежащего круизного лайнера QE2, выполняющего функцию плавучего отеля и привлекающего множество туристов, он был поражен, увидев не только судно шейха, но и Quantum Blue, а также еще одну российскую суперъяхту, Madame Gu, связанную с попавшим под санкции металлургическим магнатом Андреем Скочем.

Автор фото, facebook.com/gibraltar.yachting/ Подпись к фото, Quantum Blue в Дубае (фотография из группы в "Фейсбуке")

На вопрос Би-би-си, считает ли он, что система идентификации AIS была специально отключена на суперъяхте Quantum Blue, источник ответил: "Без сомнений".

"Почти все российские яхты отключили системы AIS непосредственно перед тем, как зайти в порт, чтобы скрыть свою локацию".

Ранее Quantum Blue передавала сигнал о своем местонахождении даже во время стоянки в порту.

На спутниковых фотографиях, сделанных Европейским космическим агентством, видно, что Quantum Blue прибыла в Дубай в период с 14 по 29 марта и все еще находится там.

Даже если бы Сергей Галицкий попал под санкции в будущем, у Дубая нет соглашения с США, Британией или ЕС на конфискацию имущества, которое подвергло бы суперъяхту опасности.

О связях Галицкого с этим судном ранее писал ряд СМИ, включая RT, Forbes и Financial Times.

Clio, связанная с Олегом Дерипаской

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До июня 2019 года суперъяхта Clio носила название Queen K

Эта 73-метровая яхта стоимостью 65 миллионов долларов заплыла дальше других в поисках убежища.

Clio покинула порт Галле в Шри-Ланке 10 февраля и отправилась на Мальдивы. Оттуда суперъяхта поплыла на северо-запад в сторону Персидского залива, затем вернулась обратно на Мальдивы.

Затем судно вошло в Красное море, прошло через Суэцкий канал и направилось на север. Оно прекратило подавать сигнал о своем местонахождении 18 апреля после прохода через пролив Босфор в Черном море.

Суперъяхта проплыла около 900 километров по направлению к порту в российском городе Адлер. Судя по спутниковым снимкам, она прибыла в порт 22 апреля и находится там до сих пор. Снимки с изображением Clio в Адлере также появились в "Телеграме".

Автор фото, Telegram Подпись к фото, Би-би-си получила несколько фотографий Clio из "Телеграма" - яхта запечатлена в морском порту Адлера

Представитель Олега Дерипаски заявил, что эта яхта не принадлежит бизнесмену.

В реестре Международной морской организации (IMO) в качестве владельца яхты указана компания Waleforce, контактным лицом числится британская компания по управлению яхтами. Эта компания сообщила Би-би-си, что не представляла Clio, когда та перестала подавать сигнал, и не представляет ее сейчас.

США, Великобритания, ЕС и Австралия ввели санкции против Олега Дерипаски за его связи с Владимиром Путиным.

Представитель Дерипаски отметил, что санкции были "глубоко ошибочными, не говоря о том, что они были подкреплены беспочвенными и абсурдными обвинениями. Дерипаска никогда не занимался политикой и не получает выгоды от текущего или любого другого военного конфликта".

Graceful, связанная с Владимиром Путиным

Автор фото, Tobias Gudat Подпись к фото, Длина яхты Graceful - 82 метра

82-метровая суперъяхта под названием Graceful ("Изящная") покинула порт в Гамбурге после заправки 7 февраля и отправилась в сторону Калининграда.

В соответствии с конвенцией ООН о безопасности на море, суда могут отключать свою систему идентификации во время стоянки в порту, но сигналы, поступавшие от Graceful, прекратились еще на подходе к Калининграду.

Судя по геолокации снимков, размещенных в "Одноклассниках" и "Телеграме", эта суперъяхта изначально находилась у причала на реке Преголя (впадает в Калининградский залив Балтийского моря).

Автор фото, Telegram Подпись к фото, Фотография Graceful, полученная из "Телеграма"

Позже судно переместилось в сухой док, принадлежащий судостроительному заводу "Янтарь". Снимки Европейского космического агентства свидетельствуют о том, что суперъяхта вошла в док 16 марта и находится там до сих пор.

"Мы ничего не знаем об указанной вами яхте. Мы можем с уверенностью сказать, что Владимир Путин не имеет отношения ни к этой, ни к какой-либо другой яхте", - заявил представитель Владимира Путина Би-би-си.

Однако эта суперъяхта попала в список активов, находящихся под санкциями минфина США, по данным которого Владимир Путин неоднократно совершал поездки на этом роскошном судне.

Зарегистрированным владельцем Graceful в Международной морской организации является компания АО "Аргумент", которая, как установило расследование Би-би-си, была связана с обширным загородным поместьем на побережье Черного моря, известным как "Дворец Путина".