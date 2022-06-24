Что мы знаем о потерях России в Украине за четыре месяца войны

Ольга Ившина

Би-би-си

8 минут назад

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Автор фото, Alexander Garmayev/TASS

На основании открытых источников Би-би-си известны имена более 4000 российских военных, погибших на войне в Украине. Среди них стремительно растет доля тех, кто отправился на войну по собственной инициативе, пройдя лишь несколько дней подготовки.

Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров. За четыре месяца войны нам удалось подтвердить информацию о 4010 погибших солдатах и офицерах.

Далеко не о всех погибших сообщают публично. Каждую неделю мы обнаруживаем на кладбищах в разных городах России новые свидетельства похорон российских военных, о которых не сообщают местные власти.

В эту цифру не вошли пропавшие без вести российские военные, поскольку невозможно даже примерно установить их число, и погибшие, вступившие в армии самопровозглашенных республик Донбасса до 24 февраля 2022 года.

Собранные нами данные не отражают реальный уровень потерь, поскольку мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели. Но накопленная информация позволяет понимать и анализировать то, что происходит с российской армией во время войны.

"В бой идут одни старики"

Автор фото, @dobrovolci_chechnya Подпись к фото, Власти Чечни регулярно отчитываются об отправке в Украину сотен добровольцев, подписавших контракт с Росгвардией

За две недели, прошедшие с предыдущего обновления списка, существенно увеличилось число погибших, которых российские власти и СМИ называют добровольцами.

На конец июня Би-би-си известны имена по меньшей мере 191 такого россиянина. Каждую неделю появляются сообщения о гибели еще 30-40 добровольцев. Так часто не сообщают о гибели ни одной другой категории военнослужащих.

Именно отряды добровольцев вместе с бойцами так называемой "ЧВК Вагнера" сейчас являются главными штурмовыми силами России на фронте, отмечают два источника Би-би-си, находящиеся на переднем крае боев с российской стороны.

По словам источников, армейские подразделения сейчас стараются беречь, поскольку многие из них уже понесли тяжелые потери в первые месяцы боев в Украине.

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Главная особенность подразделений добровольцев - возраст участников.

Более 40% погибших добровольцев - это люди старше 45 лет (половина из них - это люди старше 50 лет). Это существенно отличается от динамики потерь среди остальных категорий российских военных - там 47% установленных потерь приходится на людей в возрасте от 18 до 26 лет.

Перед отправкой на фронт добровольцы проходят лишь от трех до семи дней подготовки на базе воинских частей или университета спецназа в Чечне.

Потери среди пилотов

Автор фото, t.me/rashid_temrezov Подпись к фото, Самым известным из погибших пилотов был генерал-майор в отставке 63-летний Канамат Боташев

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За четыре месяца войны Россия потеряла по меньшей мере 42 военных летчика (включая штурманов и бортмехаников). Из них 80% - это потери экипажей боевых самолетов.

По оценке британской разведки, за четыре месяца войны в Украине военно-воздушные силы России показали результаты ниже тех ожиданий, которые на них возлагали. Непоследовательность и нестабильность в действиях авиации является одной из важных причин неудач российских военных на первом этапе конфликта.

"Не могут получить полное преимущество в воздухе, действуют рискованно, при этом редко проникая вглубь украинской обороны", - отмечается в сообщении разведки.

В течение многих лет большая часть боевой подготовки в России шла по строгому и заранее утвержденному сценарию с целью произвести впечатление на высокопоставленных чиновников. Это могло помешать развитию боевых навыков летных экипажей, считают в британской разведке. Такая система также подавляет инициативу и мешает быстро принимать самостоятельные решения в динамичных условиях, полагает британская военная разведка.

Автор фото, Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Наблюдения разведки перекликаются с тем, что мы видим при анализе данных погибших летчиков. По меньшей мере пятеро погибших - это офицеры старше 45 лет (в том числе 63-летний генерал-майор в отставке Канамат Боташев). Это может быть свидетельством нехватки квалифицированных и мотивированных пилотов в российской военной авиации.

При этом потеря четырех десятков летчиков - это существенный урон для вооруженных сил любой страны, поскольку это штучные специалисты и элита любой армии. Подготовка одного боевого пилота может занимать до 10 лет и стоит от 3 до 7 млн долларов.

Находки на кладбищах.

Би-би-си продолжает изучать, что происходит на кладбищах в различных городах России. Это дает представление о том, какой процент погибших не попал в официальные сводки.

За прошедшую неделю только в Краснодарском крае активисты обнаружили девять могил военнослужащих, о смерти которых не упоминали местные СМИ.

Несколько захоронений находятся рядом с поселком Молькино, где расположена 10-я отдельная бригада специального назначения ГРУ. Там же находится неформальная база так называемой ЧВК Вагнера, бойцы которой также принимают участие во вторжении в Украину.

Среди военных захоронений на кладбищах близ Красноярска мы установили три могилы военных, о которых ранее не сообщалось публично. Все они погибли после 24 февраля, на кресте - фотографии в военной форме, а рядом лежат венки от министерства обороны.

Всего Би-би-си ознакомилась с ситуацией на 21 кладбище в городах и селах России от Калининграда до Хабаровска. На каждом из них были могилы солдат, о гибели которых не сообщалось публично, их доля варьировалась от 30 до 100%.

Таким образом, мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

По оценке разведки Великобритании, к середине июня Россия потеряла в Украине около 20 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных перевалило за 34 тысячи.

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Офицеры, десантники и мотострелки

Из 4010 российских военных, погибших в Украине, 188 - это старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры). Суммарно 689 человек - то есть 17% установленных погибших - это офицеры.

Ранее Русская служба Би-би-си отмечала, что такой высокий процент может быть связан с тем, как устроена система командования в российской армии.

Большинство функций по управлению подразделением в бою берут на себя именно офицеры, в то время как в армиях стран НАТО многие задачи уполномочены решать младшие командиры (например, сержанты и капралы). В российской армии сержанты и прапорщики чаще всего заведуют техникой и имуществом, принимать решение по существенным в бою вопросам им разрешают крайне редко.

Вторая причина столь высокой доли офицеров среди подтвержденных потерь - то, что тела погибших офицеров доставляют домой в приоритетном порядке.

Как отмечает британская разведка, батальонные тактические группы россиян могут быть менее эффективны в Украине из-за нехватки грамотных командиров. Также высокий уровень потерь среди офицеров может добавить проблем к уже существующим сложностям, с которыми сталкивается российская армия в Украине.

К 24 июня 20% всех установленных погибших служили в ВДВ, еще 19% - служили в мотострелковых войсках. Эксперты отмечают, что это может быть связано с характером боевых действий, которые сейчас ведут российские военные. Сейчас россияне ведут затяжные бои на территории Донецкой и Луганской областей, где у Украины есть развитая система сильных укрепрайонов.

В таких сражениях важно наличие хорошо обученных отрядов пехоты. В России не так много мотострелковых подразделений с высоким уровнем боевой и тактической подготовки, поэтому вместо них для решения задач пехоты часто используются отряды ВДВ.

Столь высокий уровень потерь среди десантников и мотострелков также может быть связан с проблемами в обеспечении солдат аптечками с современными средствами первой помощи и плохо налаженной системой эвакуации раненых с линии фронта.

В списке потерь, которые нам удалось подтвердить, - 150 сотрудников Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов "Витязь", "Росич" и "Тайфун". Среди погибших есть по меньшей мере 93 бойца спецназа ГРУ и два офицера спецназа ФСБ "Альфа". Все эти подразделения считаются одними из лучших в России.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.

Мы не учитываем сообщения СМИ о десятках, а иногда и сотнях погибших, если в них нет конкретной информации об именах и фамилиях. Мы также не учитываем сообщения о гибели россиян, которые служили в составе армий самопровозглашенных республик Донбасса до 24 февраля, и потери так называемой ЧВК Вагнера.