Саммит "Большой семерки": битва за единство на фоне растущей цены войны в Украине
- Джеймс Ландейл
- Дипломатический корреспондент Би-би-си
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
Российская война против Украины наверняка будет доминируещей темой саммита "Большой семерки", который открылся в воскресенье в Баварии.
И перед лидерами США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии - невероятно сложная задача.
Они будут изо всех сил стремиться продемонстрировать единство и решимость в вопросах войны. Ведь последние несколько месяцев западный альянс демонстрировал растерянность и признаки переутомления.
Например, несколько стран - особенно Франция, Германия и Италия - время от времени стали задаваться вопросом: а не лучше ли, чтобы война просто закончилась, даже если это будет означать, что Украине придется уступить территории агрессору?
Недавний опрос общественного мнения, проводившийся в нескольких европейских странах, показал, что для существенной доли их жителей развязка ценового кризиса стала важнее, чем желание наказать Россию.
(По данным опроса, скорейшего мира, пусть и ценой территориальных потерь для Украины, хотят 35 процентов респондентов. За справедливость, предполагающую наказание России за агрессию, пусть и путем затяжной войны, высказались 22 процента участников опроса. - ред.)
Другие страны говорят о том, что в будущем важно поддерживать хоть какие-то отношения с Россией.
Но Великобритания, Польша и три балтийских государства (Латвия, Литва и Эстония) - против подобных доводов. Они настаивают, что любое мирное соглашение с Москвой не на условиях Украины будет означать, что в будущем Россия нападет снова.
Ожидается, что президент Зеленский снова озвучит этот аргумент во время своего онлайн-выступления перед участниками встречи в понедельник.
Таким образом, лидеры стран "Большой семерки", скорее всего, воспользуются саммитом, чтобы прояснить ситуацию и пообещать новое оружие для Украины и новые санкции против России.
Они хотят направить Владимиру Путину сигнал о том, что у Запада достаточно стратегического терпения, чтобы продолжать поддерживать Украину. Даже если это будет означать, что у себя дома западным лидерам грозит политическое давление со стороны избирателей, недовольных растущими ценами.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Проблема для лидеров "Большой семерки" еще и в том, что остальной мир ожидает от них мер по решению глобального экономического кризиса.
Взлетевшие цены на топливо и продовольствие уже привели к перебоям с поставками продовольствия и беспорядкам в разных концах планеты. И некоторые страны винят в этом именно Запад.
Многие страны "глобального Юга" не разделяют беспокойства Запада по поводу российской агрессии.
Для этих государств война в Украине - европейский конфликт, и тот факт, что Владимир Путин ведет себя как колониальный агрессор, их особо не трогает. И еще они винят западные санкции - а не только вызвавшее их нападение России на Украину, - в том, что цены на газ и нефть взмыли до небес, и продолжает разрастаться кризис с поставками зерна и удобрений.
Чтобы противостоять этому нарративу, западные лидеры на саммите "Большой семерки" будут пытаться показать, что они активно помогают по всему миру: финансовыми грантами на развитие, реструктуризацией долгов, "климатическим финансированием", помощью с поиском альтернативных источников энергии и, конечно, новыми попытками добиться разблокировки зерна в украинских портах.
Именно поэтому Германия пригласила на саммит лидеров Индии, Индонезии, Сенегала, Аргентины и Южной Африки - чтобы услышать об их взгляде на ситуацию и показать остальному миру, что страны "Большой семерки" не глухи к его проблемам.
Так что, с одной стороны, западным лидерам нужно показать решимость в вопросе продолжения поддержки Украины, а с другой - продемонстрировать готовность справиться с глобальными экономическими потрясениями, отчасти вызванными войной.
Один высокопоставленный американский чиновник охарактеризовал эту дилемму так: "Как мы можем максимизировать давление на путинский режим и одновременно минимизировать неприятные последствия от этого для остального мира?"
Примерно, как засунуть теннисный мяч в спичечный коробок.
- LIVE: Последние новости в режиме реального времени
- ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ: Школьный альбом войны. Фотосессия выпускников Чернигова на руинах
- АНАЛИЗ: Как война России против Украины делает мир беднее: 10 фактов и прогнозов
- РАССЛЕДОВАНИЕ: "Ваш муж без вести пропал, хватит уже звонить": как родные пропавших в Украине российских военных пытаются вернуть их "живыми или мертвыми"
- ИНТЕРВЬЮ: Дмитрий Глуховский: "Свобода абстрактна, пока ты не столкнулся с ее ограничением"
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: