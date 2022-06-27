Куда Россия вывозит украденное в Украине зерно?

Ник Бик, Мария Коренюк и команда Reality Check

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Planet

Появляется все больше доказательств того, что российские войска в оккупированных районах Украины систематически похищают зерно и другие продукты у местных фермеров. Би-би-си поговорила с фермерами и проанализировала спутниковые снимки и данные о перевозках грузов, чтобы выяснить, что происходит с зерном.

В нескольких десятках километров от линии фронта украинский фермер Дмитрий рассказывает, как бизнес, который он развивал 25 лет, был потерян за четыре месяца российской оккупации.

Би-би-си попыталась связаться более чем с 200 фермерами, чьи земли сейчас находятся на захваченной территории. Дмитрий (мы не называем его настоящего имени, чтобы уберечь от репрессий) - был одним из немногих, кто согласился встретиться с нами."Они украли наше зерно. Они разрушили наши помещения, уничтожили наше оборудование", - говорит он.

Подпись к фото, Момент прибытия российских солдат на склад попал на камеры наблюдения

Он говорит, что российские войска сейчас занимают 80% из десятков тысяч гектаров, которые он обрабатывает, и обвиняет их в краже зерна в промышленных масштабах.Камера видеонаблюдения с одного из участков компании запечатлела момент прибытия российских военных. Мы размыли некоторые детали на снимке, чтобы защитить личности владельцев ферм.На записи один из солдат замечает камеру видеонаблюдения и стреляет в нее, но промахивается.Дмитрий говорит, что на нескольких угнанных зерновозах были установлены GPS-трекеры.По данным с этих устройств мы поняли, что они отправились сначала на юг в Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, а затем в Россию.

Судя по данным трекинга, оба грузовика остановились возле складского помещения, которое было идентифицировано как место для разгрузки и хранения зерна, в крымском населенном пункте Октябрьское.

На спутниковом снимке от 14 июня этого года видна вереница грузовиков на дороге рядом с этим объектом.

Хранилище находится рядом с железнодорожной веткой, по которой зерно можно транспортировать либо в Россию, либо в порты Южного Крыма. На крыше здания, по всей видимости, нарисован символ Z.

Очереди на границе

Отследить отдельные партии украденного зерна очень сложно, но существует немало доказательств того, что большая его часть сначала направляется в Крым. На спутниковых снимках двух ключевых пропускных пунктов - в Чонгаре и Армянске - видно скопление автомобилей, используемых для перевозки зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

На снимке в Чонгаре, сделанном 17 июня, видна вереница грузовиков длиной более 5 км.

Для Крыма столь интенсивное движение необычно: Украина не имела доступа к этому району с тех пор, как он был аннексирован Россией в 2014 году, и экспортирует зерно и другие продукты из других портов.

Возможно, часть трафика объясняется тем, что после доставки припасов российским войскам пустые грузовики возвращаются из оккупированных районов. Однако представляется более вероятным, что многие из грузовиков везут зерно или другие продукты, например семена подсолнечника, изъятые у украинских фермеров.

На спутниковых снимках города Джанкой в Крыму видны грузовики, ожидающие на дороге рядом с зернохранилищем и железнодорожной станцией.

На изображении на станции рядом с хранилищем стоят грузовые составы, сформированные из вагонов, используемых для перевозки зерна и другой продукции.

Железная дорога из Джанкоя идет в порты Севастополя и Керчи, откуда зерно можно вывезти в Россию или за границу.

Куда везут украинское зерно из Крыма?

"Они везут зерно сначала в аннексированный Крым, откуда - в порты Керчи или Севастополя, затем грузят украинское зерно на российские суда и идут в Керченский пролив", - говорит Андрей Клименко, глава Института стратегических черноморских исследований в Киеве, который регулярно следит за движением кораблей вокруг Крыма.

"В Керченском проливе [между Крымом и Россией], они перегружают украинское зерно с небольших судов на сухогрузы, где оно смешивается с зерном из России, а иногда заплывают в этот район только для того, чтобы создать видимость, что грузятся российским зерном", - объясняет он.

По словам Клименко, потом это зерно экспортируется с российскими сертификатами, из которых следует, что оно произведено в России.

Затем корабли часто направлялись в Сирию или Турцию.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти расследовали заявления об отправке украинского зерна в Турцию и пока не нашли никаких доказательств.

"Мы видели, что в документах в качестве порта отправления судов и места происхождения товаров указана Россия", - сказал он.

Необычный уровень активности в Севастополе

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Спутниковые снимки зернового терминала "Авлита" в порту Севастополя на западе Крыма показывают высокий уровень активности на протяжении всего июня. Судя по желтому цвету продукции, загружаемой на несколько судов, это может быть зерно.

Мы просмотрели спутниковые изображения этого терминала в июне за последние несколько лет, и такой уровень активности кажется необычно высоким.

Некоторые эксперты, с которыми мы разговаривали, полагают, что эту активность можно объяснить только зерном, вывозимым с материковой части Украины. "В действительности в Крыму не выращивают много зерна на экспорт", - говорит Мария Богонос, эксперт по аграрной политике Киевской школы экономики.

России также невыгодно экспортировать через Севастополь и собственное зерно.

Но Майк Ли, эксперт по сельскому хозяйству из компании Green Square Agro, работавший как в Украине, так и в России, считает, что часть зерна, поступающего из Крыма, может быть остатками прошлогоднего урожая, хранящегося на складах из-за войны.

"Крым находится под контролем России, но и там пострадали цепочки поставок", - напоминает он.

Корабли отключают транспондеры

Власти США и Украины и некоторые СМИ назвали девять судов, которые, как предполагается, перевозили украденное украинское зерно за границу.

Используя данные Lloyd's List Intelligence (интерактивный онлайн-сервис, предоставляющий информацию в том числе о перемещении судов), Би-би-си с апреля отслеживала эти суда, курсирующие между Крымом и портами Турции и Сирии.

Lloyd's List Intelligence сообщает, что суда отключали бортовые датчики, указывающие местоположение судна, при входе в Черное море или при маневрах в Керченском проливе вблизи Крыма.

Когда их транспондеры снова включаются, суда уже идут на юг. Датчики также сообщают о большей осадке, что можно интерпретировать как то, что в то время, когда транспондеры не работали, суда взяли на борт груз.

Би-би-си нанесла на карту маршруты трех судов: "Матроса Позынича" и "Сормовского 48", принадлежащих двум компаниям в России, а также "Финикии", принадлежащей Генеральному морскому управлению Сирии.

Мы пытались связаться с зарегистрированными в России владельцами этих судов, чтобы узнать детали рейсов, но не получили ответа. Нам не удалось дозвониться и до сирийских судовладельцев.

Несмотря на некоторые пробелы, по спутниковым снимкам можно установить, где побывали эти суда.

На снимках компании Maxar "Матрос Позынич" обнаруживается в Севастополе в середине мая. Во время этого рейса он прошел через Керченский пролив, у него на пять дней отключился транспондер, а затем снова включился - уже в сотнях морских миль к югу в Черном море. Позже судно сфотографировали в сирийском порту Латакия - его транспондер вновь был выключен.

В соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море (SOLAS), на кораблях должны быть постоянно включены устройства, позволяющие отслеживать их положение и курс, если только это не представляет угрозы их безопасности - например, из-за пиратства.

Мишель Визе Бокманн, редактор в компании Lloyd's, считает, что никаких оснований отключать транспондеры вблизи Крыма или сирийского побережья не существует.

"Эта практика явно не связана с рисками пиратства, - говорит Бокманн. - У других кораблей транспондеры включены, так почему их не включают на этих судах?"

Новая тактика России

Би-би-си также получила документы, составленные российскими оккупационными властями, в которых перечислены фермы, куда должно быть передано зерно.

Отдельное расследование Би-би-си показало, что в некоторых случаях россияне заставляют украинских фермеров продавать зерно по ценам значительно ниже рыночных и подписывать документы, подтверждающие, что оно было куплено "на законных основаниях".

В начале вторжения в основном сообщалось о случаях прямой кражи зерна российскими военными. Однако теперь фермеры полагают, что тактика изменилась: россияне понимают, что, если они не будут платить за зерно, будущие урожаи могут пострадать от саботажа.

Фермеры говорят, что вынуждены мириться с низкими ценами: им нужно покупать топливо и платить рабочим.

Эмили Поттл, адвокат по международному праву, заявила Би-би-си, что эти действия могут нарушать Женевскую конвенцию и правила Международного уголовного суда, регулирующие действия оккупационных властей.

Мы связались с российскими властями, но пока не получили ответа.

Однако некоторые официальные лица в подконтрольных России районах открыто говорили о том, что украинское зерно вывозится с этих территорий.

При участии Ханны Циба, Сиры Тьери и Ханны Чорноус в Украине и Даниэле Палумбо, Джоша Читама, Джейка Хортона, Эрвана Риво и Андрея Захарова в Лондоне.

8 октября 2021 года власти России внесли корреспондента Би-би-си Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 17 января 2022 года этот статус был приостановлен по решению суда до окончания процесса по поданному Андреем иску.

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