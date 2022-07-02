"Роу против Уэйда": церковь в Техасе помогает женщинам делать аборты

9 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Подпись к фото, Священник Дэниел Кантер читает проповедь о доступе к абортам в Первой Унитарной церкви Далласа в Техасе

Прихожане этой церкви уже давно борются за право репродуктивного выбора для женщин, а это дает надежду на будущее после решения Верховного суда США, отменившего постановление "Роу против Уэйда" о праве женщин на аборт.

Задолго до восхода солнца в Далласе, штат Техас, собравшиеся в классе женщины уже едят бесплатный континентальный завтрак и смотрят в телефоны. У них сонный вид, они зевают в ожидании рейса, который изменит их жизнь.

Многие из них из этнических меньшинств, все из разных семей. Девочка-подросток пришла сюда вместе с мамой. Другая женщина из Оклахомы провела всю ночь за рулем.

Общее желание

Их объединяет одно - они все забеременели больше шести недель назад и не могут законно сделать аборт в Техасе.

Кажется невероятным, что все они возлагают надежду на волонтеров Первой Унитарной церкви Далласа. Церковь поможет женщинам поехать в Нью-Мексико, где будет прервана их беременность.

В воздухе чувствовалось напряжение, когда старший пастор Дэниел Кантор обратился к собравшимся.

"Бог любит вас"

"Бог любит вас. У вас есть достоинство и ценность, и ваша жизнь - это приоритет", - сказал он.

"Если вы удивлены тем, что я, священник, стою здесь перед вами и говорю это, в этом нет ничего плохого. Но вы не должны удивляться", - добавляет Дэниел Кантор.

В США на прошлой неделе Верховный Суд принял историческое решение отменить постановление 50-летней давности, конституционно легализовавшее право женщин на аборт по всей стране. В кампании за эту отмену принимали участие многие видные представители христианских общин США.

Однако отношение верующих к абортам далеко не одинаково. Именно Первая Унитарная церковь Далласа уже давно борется за право на аборт. Она участвовала в кампании за постановление 1973 года, которое гарантировало право на прекращение беременности.

И эта миссия не закончилась с отменой постановления "Роу против Уэйда". Возобновившаяся борьба Первой Унитарной церкви за то, чтобы помочь женщинам делать аборты, демонстрирует разногласия среди христиан в США по этому вопросу.

До того, как в 1973 году в США легализовали аборты, женщины часто обращались к религиозным лидерам с просьбой помочь избавиться от нежелательной беременности. В 1967 году протестантские и иудейские лидеры основали Консультационную службу священников. Она проводила консультации и давала направления к врачам, которые проводили аборты. Полагают, что эта служба помогла более чем 400 тыс. женщин сделать аборт.

Ужесточение позиции

Более жесткое отношение к абортам появилось после постановления 1973 года в последние десятилетия ХХ века. Сегодня многие евангельские христиане и католики считают аборт убийством, осужденным в Библии. По недавнему опросу Pew Research Centre, почти три четверти (74%) белокожих евангельских христиан полагают, что аборт должен быть запрещен законом при любых обстоятельствах или почти во всех случаях.

Однако в этой статистике кроются нюансы отношения к абортам.

Почти две трети чернокожих протестантов и большинство белокожих протестантов, не принадлежащих к евангельским христианам, придерживаются противоположного мнения. Они говорят, что закон должен разрешать аборт во всех случаях или в большинстве случаев. Такого же мнения придерживается большинство католиков.

Разная интерпретация Библии

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Различия обычно коренятся в фундаментальном вопросе о том, когда начинается жизнь, и в теологических дебатах о том, как Иисус велел жить своим последователям.

Евангельский баптист и президент Южной баптистской теологической семинарии Альберт Мохлер-младший считает, что решение Верховного суда отменить постановление о деле "Роу против Уэйда" было "абсолютно необходимо". Мохлер и тысячи евангельских христиан полагают, что Библия однозначно запрещает аборт.

"Каждая жизнь зарождается в образе Христа, и посему она бесценна и имеет бесконечную ценность", - сказал Альбер Мохлер-младший. Он добавил, что те, кто с этим не согласен, не разделяют не только его теологическую позицию, но и моральную.

"Я должен молиться и работать над тем, чтобы эти разногласия оставались мирными и по мере возможности обсуждались с уважением друг к другу", - сказал он.

Однако христиане, выступающие за право репродуктивного выбора, считают, что поддержка выбора в вопросах аборта соответствует примеру, который установил сам Христос. Так полагает Кейти Зе, священник-баптист и директор Религиозной коалиции за право репродуктивного выбора.

Христос "являлся людям в их моменты уязвимости, особенно людям, которые страдали от системного угнетения, и тем, кого выталкивали на границы общества", говорит Кейти Зе. "Я могу себе представить, что Христос мог бы быть помощником в клинике, и он бы держал женщин за руку", - добавляет она.

История помощи женщинам

Сторонники Унитарного универсализма (либеральная религия без догматов, приверженцев которой объединяет стремление к поиску истины и смысла) давно поддерживают репродуктивный выбор.

"До постановления "Роу против Уэйда" священники моей церкви возили женщин к побережью Мексиканского залива, там они садились в лодки и плыли в международные воды, чтобы легально и безопасно сделать аборт", - говорит Кантер.

Его вера уходит корнями в протестантизм, а сейчас она включает традиции разных вер. Однако многие унитарные универсалисты сегодня все-таки считают себя христианами.

Подпись к фото, Указатель рядом с клиникой абортов в Далласе

В январе 1970 года группа женщин Первой Унитарной церкви Далласа собралась обсудить проблему аборта, которая и сегодня разделяет американскую нацию.

Протоколы их встречи, которые читали сотрудники Би-би-си, показывают, что во встречах этой группы участвовала молодой юрист Линда Коффи. Вместе со своей коллегой Сарой Уэддингтон она стремилась открыть дело против штата Техас из-за ограничений доступа к абортам в этом штате.

Энн (ненастоящее имя), которая участвовала в этой встрече, говорит, что у пришедших туда женщин первоначально было самое разное отношение к абортам.

"Чем больше мы узнавали о том, как трудно сделать аборт, тем более радикальными становились наши взгляды", - говорит 92-летняя Энн.

Поскольку ни одна из женщин в этой группе в тот момент не была беременна, ни одна из них не могла стать истцом на суде. Они помогали в написании основной юридической справки в поддержку репродуктивного выбора, когда Коффи и Уэддингтон оспаривали в суде дело "Роу против Уэйда".

Сегодня это наследие продолжает жить, и по всей церкви есть напоминания о нем.

План "Б": таблетки экстренной контрацепции

Объявления при входе напоминают посетителям, что церковь предоставляет План "Б", таблетки экстренной контрацепции всем, кто в них нуждается. Есть также объявления об общеобразовательной программе полового воспитания под названием "Our Whole Lives" ("Вся наша жизнь"), которую унитарные универсалисты предлагают учащимся с детского сада до совершеннолетия. Эта программа уделяет особое внимание здоровым отношения между полами, согласию на секс и общению, сексу и доступу к помощи с репродуктивным здоровьем.

Многие из прихожан церкви поделились своими историями с Би-би-си. Адриэль, например, чуть не умерла при рождении ее первого ребенка. Она говорит, что не представляет, как можно принуждать женщину к сохранению беременности. Другая прихожанка, Пег, сказала, что ей повезло. Она законно сделала аборт во время поездки в Великобританию еще до того, как аборты были разрешены в США.

Сеть доступа к абортам в Нью-Мексико

Подпись к фото, Священник Дэниел Кантер помогает пациентке, которая едет делать аборт в Нью-Мексико

Священник Дэниел Кантер рассказал, как основал сеть доступа к абортам в Нью-Мексико. Эту программу запустили, когда в прошлом году штат Техас ввел одно из самых жестких в стране законодательств в отношении абортов. Ее финансируют благодаря пожертвованиям со всей страны верующих разных конфессий, выступающих за репродуктивный выбор.

Чтобы получить право на эту помощь, женщина, которая хочет сделать аборт, должна жить ниже уровня бедности. И это единственное требование.

Представители Унитарной церкви говорят, что их роль - просто облегчить доступ к аборту, а не убеждать людей делать или не делать его. Это личный выбор, говорит Дэниел Кантер.

История священника Кантера

В одной из недавних воскресных проповедей он поделился с прихожанами своим опытом, связанным с абортами.

Он открыто рассказывал, как влюбился, говорил о сексе и юношеской неосмотрительности, и в конечном итоге - о совместном решении прервать беременность.

Он сказал, что решение стать священником частично связано с его желанием исцелиться от этого опыта.

Мало кому известно, что церковь пригласила полицейских в штатском, которые сидели среди прихожан в то воскресенье, на случай возможных беспорядков. Это было признанием того, насколько непредсказуемой стала ситуация.

После отмены постановления "Роу против Уэйда" все больше и больше штатов примут законы об ограничении доступа к абортам. Дэниел Кантер ожидает, что поездки из Техаса в Нью-Мексико станут более частыми.

В тот вечер, когда отменили постановление "Роу против Уэйда", прихожане Унитарной церкви Далласа собрались, чтобы взяться за руки и помолиться за продолжение миссии церкви по оказанию помощи женщинам, нуждающимся в аборте.