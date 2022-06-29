Европа решила не откладывать переход на электромобили. Несмотря на кризис и войну

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Европа решила не переносить срок повсеместного перехода на электромобили и запретить продажу машин с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Министры 27 стран ЕС утвердили цели климатического пакета, несмотря на то, что за год их обсуждения у европейцев стало меньше денег на "зеленую" перестройку экономики из-за постковидного кризиса и энергетической войны с Россией, напавшей на Украину.

Запрет на продажу бензиновых и дизельных машин - самая радикальная мера в пакете законопроектов, которые Еврокомиссия (фактически, правительство ЕС) представила прошлым летом. Их цель - описать, как именно ЕС собирается достичь закрепленной законом цели нейтрализовать к 2050 году выбросы парниковых газов ради борьбы с глобальным потеплением.

После затянувшихся на 16 часов переговоров министры одобрили все предложения Еврокомиссии далеко за полночь в среду. Представители всех 27 стран смогли найти компромисс, и теперь законопроекты возвращаются в Европарламент, который три недели назад уже предварительно согласился с планом перехода на электромобили. Если он одобрит их окончательно, каждая страна ЕС пропишет новые нормы в своем законодательстве - и тогда процесс будет практически необратим.

"Сегодня прекрасный день для Европейского союза и прекрасный день для климатического плана ЕС. Мы продвинулись к цели вопреки всем ожиданиям и добились того, что многим казалось невозможным", - сказал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс.

Переговоры оказались трудными, поскольку Европа столкнулась с энергетическим кризисом, инфляцией, дефицитом запчастей и перебоями в торговле из-за ковидного локдауна в Китае и войны в Украине.

Экономика тормозит, а во многих странах - прежде всего в Германии, Италии, Словакии и Франции - автозаводы всегда были мотором промышленности. Они опасаются, что затратная пересадка всей Европы на электромобили ради климата сейчас не по карману, поэтому предлагали отложить ее хотя бы лет на пять.

Однако электромобили призваны бороться не только с климатическим кризисом.

Они позволяют сократить потребление нефти, что особенно важно для ЕС в свете энергетической войны с Россией. А также дают Европе шанс сохранить автомобильную промышленность и не проиграть конкуренцию китайцам (мировому лидеру в производстве электротранспорта) и американцам, которые пока отстают, но у которых есть Tesla - самый продаваемый электрокар в мире.

Взвесив за и против, 27 стран ЕС решили не откладывать похороны двигателя внутреннего сгорания. Договорились запретить с 2035 года продажу новых бензиновых и дизельных машин - как легковых, так и легких коммерческих.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Феррари" представила первый в своей истории серийный подключаемый гибрид SF90 Stradale в 2019 году. В нем 1000 лошадиных сил

Электромобили при этом оказались чуть ли не самым легким для обсуждения пунктом одобренного министрами климатического пакета законопроектов. Полночи ушло на два спорных вопроса: о фонде для поддержки "зеленой" перестройки в беднейших странах ЕС и о реформе рынка квот на выбросы углекислого газа.

Сейчас сборы платят только промышленность и энергетика, но ЕС собирается распространить практику на авиацию, судоходство, строителей, перевозчиков и даже владельцев отапливаемых бизнес-центров.

В итоге компромисс был найден. Благодаря оговоркам и исключениям.

Исключение для "Феррари"

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Евросоюз - вторая экономика мира после США и третий по размерам источник выбросов на планете - зависит от двигателя внутреннего сгорания. Автомобили - основное транспортное средство и для граждан, и для бизнеса в ЕС. А их производство - ключевая отрасль экономики. Прямо или косвенно автомобилестроение обеспечивает постоянной работой 14 млн европейцев, или 6% всей занятости в ЕС.

Поэтому некоторые страны обеспокоены тем, что масштабная перестройка сектора подорвет рост их благосостояния. Они требовали отсрочек и поблажек, и кое-чего добились.

Италия, которая славится элитными спорткарами штучной сборки (запрещены к продаже в России), требовала отсрочки на 5 лет для небольших производителей. Отсрочка даже получила неофициальное название "Феррари-исключение".

Германия в итоге предложила компромисс, на который согласились все. Нишевым производителям с объемами до 10 тысяч машин в год все же придется перейти на нулевые выбросы после 2035 года.

Однако, во-первых, им будет разрешено игнорировать постепенное ужесточение требований ЕС к выхлопам по пути к этой дате.

А во-вторых, им пообещали, что Еврокомиссия в 2026 году вернется к вопросу о том, не разрешить ли устанавливать на спорткары двигатели внутреннего сгорания и после 2035 года с условием, что они будут работать на углеродно-нейтральном синтетическом топливе. Его собираются делать из улавливаемых выбросов грязных производств и с использованием электроэнергии возобновляемых источников, однако это новая технология и получаемое топливо пока стоит запредельно дорого. Если ситуация изменится к 2026 году, "Феррари-исключение" может еще вернуться.