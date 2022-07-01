Есть ли в Британии грязные русские деньги? Парламент и Борис Джонсон поспорили о "прачечной"

Алексей Калмыков

Би-би-си

42 минуты назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Британия - комфортная и уютная страна. Особенно для денег

Правительство Бориса Джонсона обещало в ответ на агрессию России против Украины перекрыть наконец поток сомнительных российских капиталов, чтобы лишить богатых россиян возможности влиять на политику Великобритании, манипулировать общественным мнением и сеять коррупцию. Пока получается неважно, заключил профильный комитет парламента - высшего органа власти в стране.

Санкции - хаотичные и временные, новые антиотмывочные законы пока не работают, отмена "золотых виз" обернулась пшиком, а денег на все это выделено мало, говорится в новом докладе комитета по международным делам Палаты общин.

"Заявления правительства расходятся с реальностью. Внесенные им законы недостаточны, а санкции против российских граждан и компаний не решают всех проблем", - сказал глава комитета Том Тугендхат, член правящей Консервативной партии Бориса Джонсона.

Его комитет требовал от правительства прикрыть британскую "прачечную" для грязных российских денег еще в 2018 году в масштабном докладе "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". Однако правительство прислушалось к рекомендациям только после того, как Россия стянула армию к границе с Украиной минувшей зимой - и то частично.

Кабинет Джонсона ввел санкции и ускоренно провел через парламент давно застрявший закон об экономических преступлениях (Economic Crime Act). Он, среди прочего, призван приоткрыть завесу над истинными владельцами шикарных лондонских особняков и английских поместий, зарегистрированных на офшорные компании.

Почти 7 млрд фунтов сомнительных денег вложены в британскую недвижимость, сказал Джонсон в парламенте 25 января, представляя закон, и пообещал "выявить русские деньги". А министр иностранных дел Лиз Трасс добавила, что "путинским олигархам и компаниям, поддерживающим российские власти, некуда будет спрятаться".

Не вышло, заключили парламентарии.

"Министры очень выразительно выступали в парламенте с речами о необходимости покончить с клептократами, однако риторика эта не подкрепляется конструктивными действиями, - говорится в докладе. - А тем временем коррупционные доходы продолжают стекаться в Британию".

"Прачечная" пока открыта

"Глава МИДа говорила, что "спрятаться будет негде", но олигархи спокойно прячутся прямо у нас под носом", - пишут депутаты.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лондон широкого распахнул двери для олигархов. Захлопнуть резко не получается

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Обещанный реестр недвижимости пока не запущен, и неясно, как именно он будет работать, отмечает комитет Палаты общин. Кроме того, предложенные критерии раскрытия информации оставляют олигархам, коррупционерам и мафиози возможность вовсе избежать огласки, переоформив на детей или родственников офшоры, на которые записана их британская недвижимость.

"Слишком долго одно правительство за другим позволяли клептократам и нечистым на руку дельцам отмывать грязные деньги через лондонскую "прачечную", - отметил глава комитета Тугендхат.

Бывший военный, служивший в Ираке и Афганистане, - член партии тори, правящей в Британии уже 12 лет, однако ни разу не попадал в состав правительства, формируемого из депутатов парламента. Несмотря на партийную принадлежность, Тугендхата сложно назвать сторонником Джонсона - он даже намекал, что метит на его место.

"Статус Великобритании как тихой гавани для грязных денег - это пятно на нашей репутации. Правительство обязано привести законы в соответствие с моральными установками британского народа и закрыть все дыры, допускающие такие масштабные злоупотребления", - сказал Тугендхат.

Правительство с критикой не согласилось.

"В Британии нет места грязным деньгам, тем более связанным с Россией. Совместно с союзниками Великобритания усиливает давление и ужесточает санкции против России с первого дня путинской войны", - сказал представитель правительства.

"Слепые" санкции и "золотые" визы

Громкие заявления Джонсона и его министров о решительном разрыве с Россией - это хорошо, а законы - еще лучше. Однако ситуация не изменится, пока на борьбу с большими русскими деньгами выделяются несравнимо меньшие бюджеты, предупредил Тугендхат.

"В этой битве новые законы - лишь полдела. Правоохранительным органам нужно финансирование, ресурсы и сотрудники очень узкой специализации, чтобы их деятельность возымела эффект", - сказал он.

Подпись к фото, В фешенебельной тиши лондонской Белгравии уютно любым миллиардам

Неадекватность ресурсов и кадров проявилась уже в первые дни российской агрессии против Украины, указывает парламентский комитет.

"То, в каком порядке олигархи попадали в санкционные списки, свидетельствует об отсутствии внятной стратегии и больше похоже на слепое копирование того, что уже сделали союзники, - говорится в документе. - Чиновники продемонстрировали скудное представление о том, кто имеет связи с Кремлем и каково их финансовое положение".

Более того, санкции введены по ускоренной процедуре, и срок их действия ограничен 56 днями с возможностью одноразово продлить до 112, после чего придется гораздо более серьезно обосновывать включение в списки, что требует серьезной работы и повышает риск того, что они будут успешно оспорены в суде.

Обещание прекратить торговать гражданством тоже выполнено так себе, отмечают парламентарии.

Министр внутренних дел Прити Пател в феврале прикрыла схему выдачи "золотых виз" инвестора и объявила, что это "только начало нового витка борьбы с отмыванием денег и экономической преступностью". Депутаты напомнили ей, что начало было положено еще в марте 2018 года, когда власти начали ревизию "золотых виз", выданных с 2008 по 2015 годы, до первого ужесточения.

Тогда более 700 россиян воспользовались этой схемой. Из той первой волны кто хотел, тот уже получил британский паспорт, а с ним - и право финансировать политические партии. Поэтому когда правительство Джонсона начало громко угрожать санкциями "путинским олигархам", ему указали пальцем на "золотые паспорта" и русские деньги в его партийной кассе.

"Результаты ревизии так и не опубликованы, - пишут депутаты парламента. - К тому же вызывает серьезную озабоченность неспособность правительства ответить на вопрос, сколько держателей виз инвестора в итоге получили британское гражданство".

По меньшей мере восемь человек из сотен попавших под санкции за войну России против Украины в свое время имели "золотую" британскую визу, отмечают они.