Яир Лапид: бывший телеведущий стал новым премьер-министром Израиля

47 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Яир Лапид зайнял пост премьер-министра в рамках соглашения о разделе власти

В полночь с четверга на пятницу руководство правительством Израиля официально перешло от Нафтали Беннета (партия "Новые правые") к Яиру Лапиду (партия "Еш Атид"). Лапид будет руководить израильским кабинетом до объявления нового состава правительства. Это произойдет по итогам внеочередных парламентских выборов 1 ноября, пятых за последние три года.

Все 10 лет, прошедших с момента его превращения из ведущего политического чат-шоу на ТВ в политика, Яир Лапид мечтал стать премьер-министром Израиля.

Теперь, готовясь к исполнению обязанностей премьера, Лапид намерен доказать, что заслуживает высшей должности и в долгосрочной перспективе - страна готовится прийти на выборы в пятый раз менее чем за четыре года.

Бывший боксер-любитель наверняка столкнется с ожесточенными атаками со стороны консерватора Биньямина Нетаньяху, дольше всех в истории Израиля занимавшего пост премьера.

Нетаньяху лишился этого поста в 2021 году, проиграв альянсу восьми идеологически различных политических партий, сконструированному при деятельном участии Лапида.

После голосования по роспуску парламента Лапид, занимавший пост министра иностранных дел, вступает в должность, благодаря соглашению о разделе власти с правым религиозным националистом Нафтали Беннетом, который был премьер-министром в течение последнего года.

Лапид будет исполнять обязанности премьера по крайней мере в течение промежуточного периода, пока в октябре или ноябре не состоятся новые выборы и не будет сформировано новое правительство, а возможно, и после них, если коалицию создать не удастся.

"Даже если мы пойдем на выборы уже через несколько месяцев, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не будут ждать", - сказал Лапид, объявляя о завершении работы коалиционного правительства, сформированного вместе с Беннетом. Междоусобицы в коалиции привели к потере парламентского большинства.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Центристская партия "Еш Атид" Яира Лапида на выборах 2013 года неожиданно заняла второе место

Лапид перечислил насущные проблемы Израиля, которые он видит: высокая стоимость жизни и угрозы безопасности в секторе Газа, со стороны Ливана и Ирана.

Кроме того, Лапид обещал противостоять "силам, угрожающим превратить Израиль в недемократическую страну", - явный намек на Нетаньяху, в отношении которого продолжаются судебные разбирательства по обвинению в коррупции (которые тот отвергает).

Путь в большую политику

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Яир Лапид родился в Тель-Авиве в 1963 году. Его мать была писательницей, а отец, переживший Холокост, был журналистом, который затем пришел в политику и стал известен как открытый сторонник секуляризма.

Во время службы в армии Лапид работал репортером в военном журнале. Он не поступил в университет, но писал газетные колонки, книги и сценарии, сочинял песни и снимался в фильмах, а затем перешел на телевидение, чему способствовала его привлекательная внешность.

В качестве ведущего теленовостей он успешно бросал вызов власть имущим во время интервью. Хотя случались и проколы: во время интервью с Биньямином Нетаньяху, возглавлявшим в то время казначейство, Лапид заявил: "Я ничего не знаю об экономике". Сейчас это высказывание ему, безусловно, припомнят политические соперники.

При этом политическая карьера Лапида началась как раз на фоне социально-экономических протестов в 2011 году. Он создал свою партию "Еш Атид" ("Есть будущее"), пообещав решать насущные, повседневные проблемы среднего класса.

На выборах 2013 года эта партия показала высокие результаты (за нее проголосовали 14% избирателей), сосредоточив свою кампанию на высокой стоимости жилья, реформах образования и отмене освобождения от воинской службы для ультраортодоксальной еврейской общины, против которого выступают многие светские израильтяне.

В итоге "Еш Атид" присоединилась к коалиции, возглавляемой партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху. Яир Лапид был министром финансов до конца 2014 года, когда напряженные отношения между партнерами привели к его увольнению.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лапид занимал пост министра финансов при Биньямине Нетаньяху в 2013-2014 годах

После следующих выборов Лапид утвердился в качестве лидера оппозиции. В 2018 году, когда полиция рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции, Лапид был указан в качестве ключевого свидетеля в одном из дел.

Лапид и Россия

Последний год Лапид занимал пост министра иностранных дел в коалиционном правительстве. В этом качестве ему пришлось отвечать на слова главы российского МИД Сергея Лаврова о якобы еврейском происхождении Гитлера.

"Высказывания министра иностранных дел России Лаврова не только непростительны и возмутительны - они также являются ужасной исторической ошибкой… Обвинение самих евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев", - сказал тогда Лапид.

В марте этого года Лапид заявил, что Израиль однозначно осуждает российское вторжение в Украину, и добавил: "Этому нет оправдания. Мы призываем Россию прекратить огонь и атаки и решить все проблемы за столом переговоров".

Лапид также первым из израильских политиков напрямую обвинил Россию в военных преступлениях в Украине.

Выступая на пресс-конференции в Афинах 5 апреля, он заявил: "Фотографии и свидетельства, поступающие из Украины, ужасны. Российские войска совершили преступления против беззащитного гражданского населения. Я решительно осуждаю эти военные преступления".

При этом накануне вторжения, когда активно обсуждались возможные санкции против России, если война все же начнется, Лапид подчеркнул, что Израиль будет принимать решения об участии в них, исходя из своих собственных интересов.

Интересы эти включают как сотрудничество с Вашингтоном, так и участие ЦАХАЛа в операциях в Сирии, на которые Москва, как правило, закрывала глаза.

В качестве премьер-министра Яир Лапид будет принимать президента США Джо Байдена во время его визита в Израиль в июле и выступать перед Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре.

Лапид и конфликт с палестинцами

Считается, что в отношении затянувшегося конфликта Израиля с палестинцами он займет более умеренную позицию, чем его недавние предшественники. Лапид поддерживает концепцию двух государств, однако по некоторым ключевым вопросам настроен бескомпромиссно.

В своих предыдущих интервью он ясно дал понять, что Иерусалим не подлежит разделу и должен оставаться столицей Израиля, заявив, что претензии палестинцев на восточную часть города в качестве столицы их будущего государства "абсолютно фиктивны" и не имеют "никаких исторических корней".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лапид работал с целым рядом других партий в составе наиболее широкой коалиции в истории Израиля

Биньямин Нетаньяху, претендующий на шестой срок, будет стараться представить своего соперника некомпетентным в вопросах безопасности, особенно когда речь идет об Иране и борьбе с терроризмом.

Задача Яира Лапида - доказать, что он может защитить Израиль и способствовать внутреннему единству. Ему также придется преодолеть насаждаемое оппозицией мнение, что он представляет узкую, привилегированную тель-авивскую элиту.

Умение работать с разными партнерами

Хотя его по-прежнему сильно недолюбливают ультраортодоксальные партии, Лапид доказал, что для достижения своих целей может работать с самыми разными партнерами.

Он объединился с бывшим военачальником и нынешним министром обороны Бенни Ганцем на выборах в 2019 году (правда, не добившись особых результатов), после чего в прошлом году создал широкую коалицию, в итоге сумевшую сместить Нетаньяху с поста премьера.

Правительство, в состав которого впервые вошла арабская исламистская партия, получило международное одобрение.

Лапиду удалось справиться с двумя волнами коронавируса, принять первый более чем за три года бюджет Израиля и улучшить отношения как с Вашингтоном, так и с арабскими союзниками.

По опросам общественного мнения, партия Нетаньяху "Ликуд" получит наибольшее количество мест на следующих выборах, но даже вместе со своими партнерами на сможет набрать необходимого большинства в парламенте.

Исполняя обязанности премьер-министра, Яиру Лапиду снова придется проявить свое политическое мастерство, чтобы гарантировать, что он удержит этот пост и после выборов.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: