"Умные села" на месте руин. Каким Азербайджан видит будущее отвоеванных земель в Карабахе

Магеррам Зейналов

Би-би-си, Баку

час назад

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Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

Восстановление вновь отвоеванных территорий Азербайджан называет "большим возвращением": строит дороги, проводит коммуникации и открывает посреди вчерашних минных полей международный аэропорт. Беженцам первой карабахской войны предлагают вернуться в "умные села". Но фотографии первой деревни специалистов не впечатляют, узнать, кто и за какие средства ведет строительство, непросто, а люди беспокоятся о переезде в места, где на километры вокруг 30 лет простирались руины.

"Там родники были, какие мало где есть в Азербайджане, и сейчас кого спрашивают, все именно те родники и вспоминают. В советские годы там стоял колхоз "Москва", почти у всех в деревне были двухэтажные дома и по гектару земли с фруктовыми садами".

Так родную деревню описывает Вугар Керимли. Ему 52 года, он родился и вырос в Агалы - одном из трех одноименных азербайджанских сел в долине между горами на границе с Арменией. Чуть севернее - Нагорный Карабах, всего в нескольких километрах к югу - река Аракс, обозначающая естественную границу с Ираном. Осенью 1993 года семья Вугара пересекала эту реку, спасаясь от войны.

Мать Вугара была учительницей в школе, отец работал механиком на железной дороге, ведущей в Армению. После войны дорога закрылась, рельсы так и ржавеют на обезлюдевшей земле.

Зимы в тех местах по кавказским меркам холодные, снег иногда остается до апреля. Двое детских друзей, с которыми Вугар мастерил импровизированные лыжи и катался по склонам, погибли на фронте.

Автор фото, Nemat Karimli

Автор фото, Nemat Karimli

"Бывает, вспоминаешь что-то из того времени, а потом ловишь себя на том, что этого всего - ни детства, ни села нашего - уже нет".

Осенью 2020 года, после победы Азербайджана в новой Карабахской войне, впервые за много лет у Вугара появилась возможность вернуться на родину.

В ожидании возвращения

Вугар покинул Агалы в 1990-м году - уехал учиться в Баку. Спустя несколько месяцев узнал, что идет война с Арменией - тогда еще партизанская; бросил институт и записался добровольцем. Вскоре после начала полномасштабных боевых действий в 1992 году Вугар оказался в Шуше, а после ее падения служил в отряде самообороны в Физули.

Там осенью 1993 года Вугар узнал, что его родное село захвачено, а семья, спасаясь через Иран, перебралась в безопасную часть Азербайджана.

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА Карабахский конфликт начался с роста национализма в советских Азербайджане и Армении в конце 1980-х годов, когда начался массовый отток армян из Азербайджана и азербайджанцев из Армении. Армяне требовали от Азербайджана отделения Нагорно-Карабахской автономной области, населенной преимущественно армянами. В 1991 году на ее территории была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика, которую не признала ни одна страна, включая Армению. Конфликт из партизанского движения перерос в полномасштабную войну к началу 1992 года, а в 1994 году стороны подписали перемирие, по результатам которого Азербайджан потерял не только Карабах, но и семь прилегающих районов. Тем не менее на линии соприкосновения на протяжении тридцати лет происходили перестрелки, конфликт из замороженного то и дело становился “тлеющим”. В сентябре 2020 года вспыхнула вторая война, которая продолжалась 44 дня и закончилась подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и Россия) договора, по результатам которого Азербайджану вернулись районы вокруг Карабаха, его прежняя столица Шуша, а в сам Карабах ввели российских миротворцев, которые с тех пор и контролируют новую линию соприкосновения. Статус Нагорного Карабаха - а именно территории непризнанной республики - остался за рамками мирного соглашения. End of Republicans

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После войны семья поселилась в однокомнатной квартире дяди в Баку: "Вся эта орава жила в его однушке. Нас, стариков и детей, в его квартирке собралось человек 15-20".

Затем родители Вугара получили комнату в общежитии, и семья из пяти человек переехала туда: "Мы на нескольких метрах жили годами, работу искали. Люди, привыкшие к большим домам и деревенскому простору, сидели в комнатах, похожих на спичечные коробки".

В Баку Вугар женился и рассказывал своим детям об Агалы - доме, которого они никогда не видели, но в который однажды обязательно приедут.

В 1990-х годах вооруженный конфликт сделал вынужденными переселенцами примерно 500 тысяч азербайджанцев. Итоги второй войны 2020 года азербайджанские власти называют "большим возвращением".

"В ночь на десятое [ноября] меня разбудили домашние, говорят - война закончилась, сейчас будет выступать президент, - рассказывает Вугар. - Конечно, я знал, что вернемся в нашу деревню и отстроимся, и я на 100 процентов в этом уверен. Но, конечно, я знал, что это небыстрый процесс".

Подпись к фото, "Иногда снится, как я иду на наш родник, пью, хочу напиться, но не могу", - говорит Вугар

Под контроль Азербайджана вернулись часть Нагорного Карабаха и семь прилегающих к нему районов, захваченных Арменией в ходе первой войны. Это около 700 населенных пунктов на территории около 100 тысяч кв. км.

Многие земли еще предстоит разминировать, но азербайджанские власти почти сразу взялись строить дороги, проводить коммуникации, сотовую связь и интернет. Меньше чем через год после подписания перемирия посреди бывших минных полей открыли аэропорт "Физули" - один из семи сертифицированных международных аэропортов страны.

Начать же "большое возвращение" людей было решено с родного Вугару Агалы, которому, в соответствии с указом президента Ильхама Алиева, из руин было суждено превратиться в "умное село".

"Умные села" или дотационный регион?

В самом распоряжении президента об "умных" городах и деревнях, подписанном в апреле 2021 года, Карабах и районы вокруг него прямо не упоминаются, но за прошедший год об этих проектах говорят именно в связке с недавно отвоеванными землями.

Курируют проекты сразу несколько ведомств: государственное агентство по трудоустройству, агентство по развитию малого и среднего бизнеса и министерство сельского хозяйства.

По плану минсельхоза на площади в 110 гектаров строились 200 "экологических домов", школа на 360 детей, детский сад, велодорожки.

"Все жилые дома, социальные объекты, административные здания, объекты общепита, процесс переработки и производства сельскохозяйственной продукции будут обеспечиваться альтернативными источниками энергии", - пообещал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

В презентации на сайте государственного информагентства AzerTag также говорилось об "экологической отопительной системе", умной осветительной системе и управлении отходами.

27 мая Агалы посетили президент с супругой, а 18 июня в деревню привезли иностранных туристов.

Автор фото, Azertag Подпись к фото, Президент Алиев с женой посещают Агалы

"В XXI веке должна создаваться новая архитектура, современные коттеджи. Сам внешний вид этих зданий вызывает сомнения по поводу "умного поселка", - критикует проект известный в Азербайджане архитектор Эльчин Алиев.

Он обращает внимание на то, что в международном понимании "умный" населенный пункт - это полностью автоматизированная экосистема, включающая автоматизацию подачи воды и электричества, организацию автомобильного движения, а также "массу электронных новинок, способных облегчить жизнь человека в XXI веке".

В этом году международный рейтинг "умных городов", который составляет организация Juniper Research, возглавил Шанхай.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шанхай

"А то, что AS Group (компания, занимающаяся строительством Агалы - Би-би-си) показывает - эти солнечные панели, эти убогие пластиковые рамы, - это было еще 20 лет назад. В этом ничего умного нет", - считает Эльчин Алиев.

"То, что сейчас там строят, больше похоже на отель", - говорит Вугар, листая фотографии со стройки.

По плану минсельхоза, в деревне можно будет держать 250 голов крупного рогатого скота и 600 голов мелкого, но чиновники, отвечающие за переезд, сказали Вугару, что коровники и другие загоны для животных будут находиться за пределами поселка - держать скот около дома, как это делали по старинке, будет нельзя.

Вугар жалуется, что идти километр пешком, чтобы подоить корову, будет несподручно. "Если я туда еду, чтобы вести городскую жизнь, так это я и в Баку могу делать".

Больше всего Вугар беспокоится о том, что переселенцам будет негде работать: "В других местах [в Азербайджане] готовые районы, вокруг другие села и города, есть, куда ехать на работу. А там этого нет".

Действительно, на километры вокруг нет ни одного города, и люди не жили на этих землях три десятка лет. "В советское время люди там работали кто в колхозе, кто в другим местах этого района, - говорит Вугар. - Там нужно открывать производство".

Автор фото, Azertag Подпись к фото, Города на территории вокруг Карабаха представляют собой руины

Власти обещают, что в самой деревне будет действовать отделение Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST), которое, среди прочего, должно помогать людям с поиском работы и поддерживать малый и средний бизнес. Там же должно открыться отделение ASAN - азербайджанского агентства госуслуг, работающего по принципу "одного окна".

Экономист Натик Джафарли согласен, что у Агалы и других населенных пунктов на отвоеванных землях есть все шансы остаться дотационным местом, где будут жить только бюджетники. "А бюджет этого долго выдерживать не сможет, нужны интересные проекты, привлекательные для инвесторов", - говорит он.

Хорошим вариантов он считает переселение университетов из Баку - это бы разгрузило столицу, и вслед за студентами в регион потянулся бы бизнес. "Еще один вопрос - промышленная составляющая. Надо решить, какие предприятия там нужно создавать, чем будут заниматься конкретные районы - с учетом потенциала региона".

Говоря о рабочих местах на возвращенных территориях, власти часто говорят о сельском хозяйстве. В Агалы построен агропарк, и президент Алиев на встрече с будущими жителями села заявил, что уже в этом году в этом агропарке будет собран первый урожай.

"Однако у тех, кто покинул свои дома, уже детям по 30 лет, у них нет навыков заниматься сельским хозяйством, - говорит Джафарли. - Раз кто-то из Кельбаджара, это не значит, что он умеет доить корову, может, он ее в жизни не видел".

"Быстро заработать и уехать"

В декабре прошлого года по соцсетям разлетелось видео, на котором двое мужчин, утверждавших, что они работают на стройке в Агалы, жаловались, что им уже три месяца не платят зарплату. Один из них сказал, что в таком положении находятся "200-300 рабочих". "Мы приехали сюда не ради шоу, а чтобы прокормить свои семьи", - говорил второй.

Рабочие жаловались на плохие жилищные условия в холодный сезон и утверждали, что с ними не заключены официальные договоры.

Один из рабочих на видео, Сеймур (имя изменено по его просьбе), рассказал Би-би-си, что о работе узнал из соцсетей: "То ли "Фейсбук", то ли "Тик-Ток". Было объявление, мол, кто хочет поработать на строительстве? У меня была бригада из десяти человек, я собрал их, и мы поехали".

Условия, по его словам, были неважные: "Антисанитария, причем мы работали, когда было очень много заражений коронавирусом. Зимой мы оставались в каком-то подобии пещеры, с бетонным полом".

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, Строительство Агалы, июль 2021 г.

В общей сложности он провел на строительстве "умного села" в Агалы семь месяцев. "Без проблем нам оплатили только первый месяц, - говорит Сеймур. - Потом начались сложности - мы ждали, пока выплатят остальное".

При этом покинуть стройку он не мог. "Чтобы попасть на объект, мы проходили пять постов. Если выйдешь с объекта, обратно уже не вернешься и денег не получишь".

Исполнитель проекта "умной деревни" в Агалы - компания AS Group Investment.

В интервью AbzasMedia представительница компании говорила, что заказчик проекта - министерство сельского хозяйства, и проект финансируется государством.

При этом на сайте государственных тендеров информации о выигранных этой компанией конкурсах нет, зато есть выигранный в прошлом году тендер ее "дочки" As İnşaat MMC - на строительство таможенного поста у границы с Россией на сумму 9,2 млн манатов (5,4 млн долларов). ИНН AS Group Investment нет ни в базе налогового ведомства, ни на сайте самой компании. На том же сайте тендеров село Агалы упоминается лишь дважды, но в связи с другими компаниями, выигравшими тендеры на поставку медицинского оборудования в больницу и на прокладку электрической сети в деревне.

Владеет ею Шахин Мовсумов - по данным прессы, брат помощника президента Шахмара Мовсумова и попутно глава Азербайджанской федерации стрельбы из лука - такая должность обычно в Азербайджане отведена чиновникам.

Автор фото, Axertag Подпись к фото, Интерьер дома в "умном селе"

Проект "умной деревни" не представлен на сайте AS Group Investment, несмотря на то, что там перечислены другие их работы, например дома для беженцев и Олимпийский центр в пригороде столицы (в Азербайджане несколько спортивных объектов названы Олимпийскими, хотя страна никогда не проводила Олимпийских игр).

На запрос о комментарии в AS Group Investment не ответили. Би-би-си также направила его в министерство сельского хозяйства и министерство экономики, в чьем ведении находится налоговая служба, но тоже не получила ответа.

По словам Сеймура, зарплаты им в итоге выплатили - после того, как их видео получило огласку. Сам он больше на той стройке не работает, но, ссылаясь на своих знакомых других рабочих, говорит, что условия стали лучше.

Автор фото, Azertag Подпись к фото, По словам архитектора, одни только солнечные панели не делают город "умным"

Экономиста Натика Джафарли ситуация с непрозрачностью процесса и отсутствием информации о тендерах не удивляет. "Азербайджан в этом смысле идеальная страна, где иностранцы работают, как им хочется, не светятся. Одни строят, другие поставляют оборудование для "умного города", для них это легкий бизнес - быстро заработать и уехать".

При этом задержки с зарплатами, по его словам, могут быть связаны скорее с бюрократией. "Пока минфин определит расходы, пока кабинет министров все это утвердит - вся эта бумажная волокита, и с конца февраля-начала марта начинают выплачивать проектные деньги с задержкой в два-три месяца".

Еще одна проблема, на которую указывает Джафарли, - это отсутствие детализации бюджета. На восстановление возвращенных территорий в 2021-22 годах в государственном бюджете заложено по 1,3 млрд долларов, однако, как всегда в случае с инфраструктурными проектами в Азербайджане, подробностей о том, на что конкретно пойдут эти деньги, нет. "Это не военные траты, чтобы быть засекреченными, тут должна быть прозрачность", - убежден экономист.

"Если бы это были инвестиционные, а не бюджетные деньги, то можно было бы не беспокоиться, - говорит он. - А тут речь идет о 4,4 млрд манатов за два года, и поэтому любой гражданин вправе требовать прозрачности, чтобы видеть, на что деньги расходуются".

Подпись к фото, Первыми в Агалы заселятся люди из общежитий, подобных этому в Баку, где тоже живут переселенцы

Переехать на возвращенные территории предложат тем, кто был вынужден уехать оттуда из-за первой войны - расходы на переезд оплатит государство. В первую очередь речь идет о тех, кто сейчас живет в наиболее тяжелых условиях, рассказали Би-би-си в Госкомитете по работе с беженцами и вынужденными переселенцами. Некоторые из тех, кому пришлось покинуть свои дома еще 30 лет назад, до сих пор живут в обветшалых советских общежитиях.

Госкомитет провел среди вынужденных переселенцев опрос, и, по его данным, большинство высказались за переезд на возвращенные территории. Вугар тоже выразил готовность к переезду, но в приоритетные группы не попал.

В сентябре 2021 года президент Алиев говорил, что завершить строительство в Агалы должны к концу года, однако работы продолжились и в 2022-м. В мае этого года в Госкомитете по работе с беженцами сказали, что работы завершены, и первые жители должны приехать в июне. Пока этого так и не произошло.

Другие беженцы

Вугару в некотором смысле повезло: рано или поздно такие, как он, - переселенцы из захваченных армянами, а потом возвращенных Азербайджаном регионов вокруг Карабаха - смогут вернуться на земли, которые до сих пор считают домом.

Но война за Нагорный Карабах лишила дома людей по обе стороны конфликта. Беженцы первой войны - это более 350 тысяч армян, покинувших Баку и другие азербайджанские города, а также около 200 тысяч азербайджанцев, которые были вынуждены уехать из Армянской ССР.

Надежда на их возвращение чрезвычайно мала.

Новая война осени 2020 года сделала беженцами уже карабахских армян. Поражение в войне было встречено в Армении многочисленными антиправительственными митингами - демонстранты обвиняли свои власти в предательстве.

Автор фото, Reuters

Азербайджан и Армения до сих пор не имеют официальных дипломатических отношений, в Карабахе размещены российские миротворцы, а на линии соприкосновения все еще случаются перестрелки.

С началом российского вторжения в Украину переговорный процесс ускорился: в апреле при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля состоялась встреча президента Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна. По ее итогам лидеры дали поручения главам МИД начать работу над мирным договором.

По итогам переговоров Алиев заявил, что "Армения отказывается от территориальных претензий к Азербайджану". Пашиняну пришлось объясняться в парламенте: "Если в прошлом мы ставили в основу статус Карабаха, выводя отсюда гарантии безопасности и права, то теперь мы ставим в основу гарантии безопасности и права, выводя из этого вопрос статуса".

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В ходе второй войны Азербайджан отвоевал Шушу - "цитадель Карабаха". Теперь ее предстоит восстановить

В этой речи, которая стала манифестом нового подхода армянских властей к отношениям со своим соседом, он назвал свою прежнюю позицию ошибкой и выразил сожаление, что не согласился на уступки прежде. Теперь же "повестка мира не имеет для нас альтернативы", сказал Пашинян.

С этого момента в Армении не утихают уличные протесты - оппозиция негодует по поводу уступок Азербайджану и требует отставки премьера.

В самом Карабахе - той его части, что с ноября 2020 года находится под контролем российских миротворцев, - тем временем до сих пор живет до 120 тысяч армян.