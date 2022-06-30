"Люди, посещающие спектакли Гоголь-центра, не нарисуют Z". Почему был важен театр Кирилла Серебренникова

Ольга Дьяконова

Би-би-си

15 минут назад

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Автор фото, Maxim Grigoriev/TASS

В Москве закрылся театр "Гоголь-центр", созданный режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 году и успешно конкурировавший с мировыми театрами. "Гоголь-центр" был любим зрителями - билеты на спектакли раскупались за месяцы, залы всегда были полными, а в спектаклях участвовали именитые актеры. Что случилось с театром и почему он был культурным феноменом?

"Да. Гоголь центр закрыт. Всё. Последним спектаклем будет спектакль "Я не участвую в войне" по поэзии Юрия Левитанского", - написал экс-худрук театра Кирилл Серебренников.

"Они решили закрыть театр. За позицию. За честность. За попытку свободы. За то, что все месяцы, что идет война, в театре актеры, протестуя против войны, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира. За то, что не сняли с репертуара мои спектакли. За то, что остались порядочными людьми", - заявил режиссер.

В департаменте культуры Москвы заявили, что театр "не прекращал быть театром имени Гоголя". "Таким он по документам и остается. Сменится только руководство театра - художественный руководитель и директор. Труппа продолжит работать", - заявили власти. Пока нет подтверждений тому, что спектакли в театре продолжатся.

В департаменте уточнили, что "новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений".

В среду, 29 июня, стало известно о смене руководителей сразу нескольких московских театров: "Современника", "Школы современной пьесы" и "Гоголь-центра". Последний покинули Алексей Агранович и Алексей Кабешев, их должности заняли Антон Яковлев и Александр Бочарников. Агранович был назначен худруком в 2021 году вместо Серебренникова.

Премьера спектакля "Я не участвую в войне" состоялась еще в начале февраля, до начала вторжения в Украину. Актеры театра в последние месяцы не выходили на поклон после спектаклей, а на сцене демонстрировался голубь мира.

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Слухи о закрытии "Гоголь-центра" были и раньше: в мае этого года о возможном прекращении его работы рассказала искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на источник в департаменте культуры. Тогда в "Гоголь-центре" отвергли эти слухи, сообщили, что работают в обычном режиме и готовятся к премьере.

Бывший художественный руководитель театра Кирилл Серебренников находится за границей после снятия с него судимости по делу "Седьмой студии" в марте этого года. Алексей Агранович на момент своего назначения сотрудничал с "Гоголь-центром" уже шесть лет.

16 февраля театральный критик Антон Хитров писал в издании "Медуза" (объявлено в России иностранным агентом), что опасности переформатирования театра с приходом Аграновича нет, так как он - "человек из команды Серебренникова, который обещает вести площадку прежним путем и которого публично поддержал худрук".

Однако после 24 февраля все изменилось.

"Театр впереди мирового уровня"

"Убрать Серебренникова и закрыть "Гоголь-центр" в его нынешнем виде начали пытаться, как мы помним, с 2017 года (когда возбудили уголовное дело "Седьмой студии" - Би-би-си). Источники той попытки разгрома и нынешнего разгрома - одни и те же", - сказал Би-би-си аналитик Московского центра Карнеги Александр Баунов.

По его словам, власти терпели существование театра, понимая, что там аншлаги и залы заполнены - так было далеко не в каждом театре. "Терпели, понимая, что нужно удовлетворить запросы и интересы разных групп, потому что была идея, что Москва конкурирует с крупнейшими мегаполисами мира", - считает эксперт.

По словам Баунова, "Гоголь-центр" был частью русского театрального искусства "не просто мирового уровня, а впереди мирового уровня".

"Вы в США не найдете драматического театра уровня "Гоголь-центра". И ни одного соответствующего [Кириллу] Серебренникову или [режиссеру Дмитрию] Крымову спектакля. "Гоголь-центр" - успешное предприятие, которое производит востребованный на мировом рынке продукт в отрасли, которая в России является конкурентоспособной, - говорит Баунов. - И эту отрасль разгромили под разговоры о том, что Россия должна наладить импортозамещение".

"Гоголь-центр" стал местом, соединяющим технологии и русский театр. По мнению Баунова, театр не нравился чиновникам скорее формой спектаклей, нежели их содержанием.

В спектаклях часто использовались современные приемы: со сцены мог звучать рэп в исполнении Хаски и матерные слова, пластика актеров не была похожа на классическую, активно использовался цифровой визуал. Там часто высмеивались пропагандистские приемы российских властей.

"Выбор пьес, манера игры, поведение зрителей - все это было чужим для противников [театра], - объясняет Баунов. - Они даже не могли сказать точно, что их раздражает: обнаженные актеры, рэп в "Маленьких трагедиях", стилистика, вписывание своих текстов в классический или объединение текстов".

"Новое видение театра как места"

В отличие от других театров, "Гоголь-центр" работал постоянно и стал местом объединения комьюнити. Именно это, по словам театрального критика Антона Хитрова, сделало его уникальным.

"Это театр, который предложил новое видение театра как места. Спектакли, которые выходили там, мы могли представить на других площадках и раньше - в конце концов, Кирилл Серебренников работал уже давно [на момент открытия театра]. Дело именно в том, как этот театр жил", - говорит критик в беседе с Би-би-си.

На входе не нужно было показывать билет; можно было прийти в театр днем и дождаться вечернего спектакля за ноутбуком. В помещении театра проходили лекции, выставки, работало кафе и магазин книг, можно было использовать место как коворкинг. Все это было непонятно чиновникам, считает Баунов.

"Это был театр без кулис, где каждый москвич мог ощутить себя хозяином, почувствовать, что это его место, и там его не "шмонают", - говорит Хитров. - "Гоголь-центр" пускал зрителя в свою повседневную жизнь: например, там не было служебного буфета, актеры ели там же, где и зрители. Списанные после закрытого спектакля декорации оказывались не на складе, а в фойе".

Политические ценности театра показывали не только его провокационные спектакли, но и то, как он существовал, считает критик.

"Разрешить мне, простому москвичу, в любое время прийти в мой театр - это тоже политическая позиция", - считает он. Она проявлялась даже в демократизации зрительного зала: в "Гоголь-центре" не было шикарного партера с мягкими стульями и балкона, с которого ничего не разглядеть. Спектакль хорошо было видно из любой точки в зале.

Автор фото, TASS

"Гоголь-центр" еще до повальной моды на лофт оформил свое фойе в этом стиле, отмечает Хитров. Здание бывшего театра имени Гоголя - бывшее железнодорожное депо, и это промышленное прошлое подчеркивалось с помощью "голого" кирпича и металлических элементов.

Главные проигравшие от закрытия театра - это зрители, которые лишаются своего места, считает критик. "Чиновники, как токсичные родители, показывают, что "вашего тут ничего нет". И даже название они поменяли обратно на театр имени Гоголя, что говорит о том, что памяти о месте не останется", - говорит Хитров.

Существование театра было одним из признаков общества, которое не хочет воевать за новые территории и конфронтировать с Западом, говорит Баунов. "Люди, которые ходят на спектакли Гоголь-центра, скорее всего, не нарисуют букву Z", - поясняет он.

"Алексей Агранович после начала вторжения в Украину подписал антивоенное письмо деятелей театра. А вице-спискер Госдумы Вячеслав Володин вскоре после начала войны заявил, что деятелям культуры пора определиться, с кем они - и стало ясно, что всех, кто выступил против войны, ждут увольнения. Это мы и видим", - говорит Антон Хитров о вероятных причинах уничтожения театра.

Агранович на вопрос Би-би-си о том, подписывал ли он письмо, сообщил, что не дает комментариев. Отказался он и говорить о закрытии театра.

"Мы и наша труппа не закончились"

Кирилл Серебренников всегда кому-то не нравился, говорит актриса Екатерина Стеблина, работающая с режиссером более 10 лет и отучившаяся в его мастерской в МХАТ. "Он талантливый, умный, красивый, дерзкий, свободный, честный, а такие люди редко кому-то нравятся в нашей стране", - считает она. Она затрудняется ответить на вопрос, почему уничтожается театр, олицетворяющий идею импортозамещения. "В такое время мы живем", - сокрушается актриса.

"Гоголь-центр был моей настоящей любовью, моей настоящей жизнью, моим настоящим счастьем, моим домом, тем местом, в которое я всегда спешила и всегда хотела там быть", - написала в "Фейсбуке" актриса Юлия Ауг, игравшая в спектаклях "Идиоты" и "(М)ученик".

"[Для зрителей] это потеря эмоций, знаний, которые могли дать только наши спектакли. Потеря места, куда все могли прийти, как в свой дом, свободной площадки для открытия свободных режиссеров, драматургов и актеров", - перечисляет Екатерина Стеблина. Она участвует в спектаклях "Русская красавица", "Девять", "Мизантроп", "Озеро" и других.

"Если честно, я пока пребываю в прострации. Это потеря дома, который мы вместе строили девять лет. Но я думаю, что мы не потеряемся. Если закрылась одна дверь, то обязательно откроется другая дверь, просто не сразу", - говорит Стеблина.

По ее словам, "Гоголь-центр" - это в первую очередь люди. "Слава богу, люди живы, они талантливые и работоспособные, молодые и горячие, поэтому я уверена, что это не конец. "Гоголь-центр" закончился, но мы и наша труппа не закончились", - считает актриса.

Напротив, по мнению Александра Баунова, то, как сцена "Гоголь-центра" оформлена и взаимодействует с актером, не воспроизводится в других условиях..

"Конец эпохи - да! Но это не конец, и мы будем продолжать", - написал в "Фейсбуке" актер Филипп Авдеев, сыгравший во множестве спектаклей театра и выступивший в нем режиссером.

"Впереди новое начало!!! Не парьтесь. Победим!" - написал в "Инстаграме" другой известный актер театра Никита Кукушкин, сыгравший главную роль в спектакле "(М)ученик".

В 2017 году в "Гоголь-центре" прошли обыски и стало известно о возбуждении уголовного дела. Серебренникова и еще двух фигурантов обвиняли в мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на театральный проект "Платформа", существовавший с 2011-го по 2014 год. Как утверждало следствие, Серебренников и бывшие руководители проекта вступили в преступный сговор и похитили 129 из 214 миллионов рублей, выделенных государством.