Что происходит с нашим организмом в сильную жару и как ему помочь

Джеймс Галлахер

Обозреватель Би-би-си по вопросам науки

36 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Последствия сильной жары могут быть очень серьезными

Необычно жаркая погода, отсутствие вентиляции, теснота, интенсивные физические нагрузки - все эти факторы могут способствовать повышению температуры тела. Если не принимать меры, это может представлять серьезный риск для нашего здоровья.

Тепловое истощение происходит, когда организм перегревается, часто во время физической активности в жаркой среде.

Если температура тела превышает 40 градусов Цельсия, организм теряет способность к самоохлаждению. В итоге может случиться тепловой удар, который может привести к летальному исходу.

Вот что вам нужно знать об опасности повышения температуры тела для нашего здоровья.

Как экстремальная жара влияет на наш организм

Когда тело нагревается, кровеносные сосуды расширяются. Это приводит к снижению кровяного давления и заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы гонять кровь по организму.

Это может вызвать легкие, но неприятные симптомы - зудящую сыпь или отекшие ноги.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Потоотделение - это механизм охлаждения организма

Организм реагирует на повышение температуры увеличением притока крови к коже, выводя тепло на поверхность тела. При этом выделяется пот, который испаряется и охлаждает тело.

Но потоотделение приводит к потере жидкости и солей, и, что очень важно, в организме изменяется баланс между ними.

Это, в сочетании со снижением кровяного давления, может привести к тепловому истощению. Его симптомы включают:

головокружение

тошноту

обморок

спутанность сознания

мышечные судороги

головные боли

обильное потоотделение

усталость

Если кровяное давление падает слишком сильно, повышается риск сердечного приступа.

Почему организм так реагирует?

Человеческий организм стремится поддерживать температуру тела не выше 37,5°C, будь то в зимнюю метель или в летнюю жару. Это температура, к которой наш организм приспособился в процессе эволюции.

Но когда погода становится все жарче, организму приходится прилагать больше усилий для поддержания оптимальной температуры тела.

Он расширяет больше кровеносных сосудов ближе к поверхности кожи, чтобы вывести излишнее тепло наружу, и тело начинает потеть.

Когда пот испаряется, это резко увеличивает потерю тепла на поверхности кожи.

Тепловое истощение

Если организм нагревается до 39-40°C, мозг дает команду мышцам замедлиться - наступает ощущение усталости.

При температуре 40-41°C возможно тепловое истощение, а при температуре выше 41°C организм начинает отключаться.

Начинают нарушаться химические процессы, клетки разрушаются, возникает риск отказа многих органов.

В этих условиях тело не может даже вспотеть, потому что приток крови к коже прекращается, и она становится холодной и липкой.

Тепловой удар - который может произойти при любой температуре выше 40°C - требует профессиональной медицинской помощи, и если не оказать ее немедленно, шансы на выживание могут быть невелики.

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Лучший метод охлаждения - погрузить человека в ледяную воду или приложить пакеты со льдом к паху и подмышкам, где расположены важные артерии, но все зависит от того, как долго тело находилось в условиях повышенной температуры.

Джордж Хэвенит, профессор физиологии окружающей среды и эргономики из университета Лафборо, говорит, что влажность - количество влаги в воздухе - играет решающую роль в том, сколько пота может выделить наш организм.

Если влажность высокая, наша способность потеть снижается, и мы чувствуем себя плохо. А вот в жарких и сухих условиях пот может помочь.

"Мы можем испарять много влаги с кожи, но при этом мы должны ее вырабатывать, - говорит профессор Хэвенит. - Это означает, что можно быстро достичь очень высокой скорости потоотделения, но количество производимого телом пота ограничено".

Так, человеку, бегущему со скоростью около 15 км в час при температуре до 37°C, придется вырабатывать четыре литра пота в час.

Жара действительно убивает?

Высокая температура может стать причиной смерти. В большинстве случаев это инфаркты и инсульты, вызванные нагрузкой, связанной с попытками поддерживать температуру тела на стабильном уровне.

Когда температура воздуха превышает 25°C-26°C, растет и уровень смертности.

Однако, согласно наблюдениям ученых, смертность, как правило, вызвана более высокими температурами весной или в начале лета, а не в "пик лета", причем первые 24 часа тепловой волны значительно опаснее.

Это может быть связано с тем, что с наступлением лета мы начинаем менять свое повседневное поведение и постепенно привыкаем справляться с жарой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В жару надо много пить

Кто больше подвержен риску

Пожилой возраст или некоторые хронические заболевания (например, болезни сердца) могут привести к тому, что люди будут хуже справляться с нагрузкой, которую оказывает на организм жара.

При диабете организм быстрее теряет воду, а некоторые осложнения этого заболевания могут изменить состояние кровеносных сосудов и способность к потоотделению.

Дети и малоподвижные люди также более уязвимы. Болезни мозга, такие как деменция, могут привести к тому, что люди не будут осознавать жару или не смогут никак себе помочь.

Бездомные, проводящие основную часть времени под открытым небом, а также жители нагревающихся сильнее квартир на верхних этажах, тоже рискуют больше других.

Что делать, если у человека тепловое истощение или тепловой удар

Если человека удается охладить в течение получаса, то тепловое истощение обычно не приводит к серьезным последствиям

Перенесите пострадавшего от жары в прохладное место

Положите на спину и слегка приподнимите его ноги

Дайте выпить много воды - спортивные напитки или жидкость для регидратации тоже подойдут

Охладите кожу - обрызгайте прохладной водой или обтирайте губкой и обдувайте веером. Также помогут холодные пакеты в области подмышек или шеи

Однако если человек не приходит в себя в течение 30 минут, за этим обычно следует тепловой удар

Это экстренная медицинская ситуация, и вам нужно немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью

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