"Они - граждане страны-агрессора". Украина ввела визовый режим для россиян - как он будет работать?

Виталий Червоненко, Амалия Затари

Би-би-си

10 минут назад

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Автор фото, Getty Images

С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Би-би-си рассказывает, как он будет работать и почему попасть в Украину гражданам России будет по-прежнему непросто.

После 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, гражданским лицам из России и так было достаточно сложно законно попасть в соседнюю страну, на которую было совершено нападение - тем более что все наземные пункты пропуска на границах с Россией и Беларусью были официально закрыты.

А 17 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о введении визового режима и так объяснил необходимость этой меры: "Окончательно разрываем какие-либо связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства".

Как это будет работать

"МИД Украины с самого начала полномасштабной войны выступал за визовый режим с РФ. Мы готовы ввести его с 1 июля, технические возможности у нас есть", - заявил Би-би-си спикер украинского МИД Олег Николенко.

Украина сразу после начала войны разорвала дипломатические отношения с Россией, поэтому украинские посольство и консульства в РФ не работают.

Через несколько дней после того, как украинское правительство анонсировало решение ввести визовый режим, МИД страны пояснил, что в самой России украинские визы можно будет оформить в визовых центрах компании VFS Global.

Как ожидается, VFS Global будет принимать документы на украинские визы в восьми российских городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

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"Эти заявления на визы будут обрабатывать украинские дипломатические учреждения в третьих странах в сотрудничестве с украинскими компетентными органами", - объясняли в украинском МИД.

Однако в данный момент получить украинскую визу в России невозможно, потому что VFS Global закрыла работу своих визовых центров в России еще 16 марта.

Би-ба-си обратилась в компанию с вопросом о том, сможет ли она заниматься украинскими визами в России в условиях закрытых центров. Там ответили, что "на данный момент никаких обновлений относительно работы визовых центров нет".

В МИД Украины в курсе этой ситуации. "Мы говорили с этой компанией, которая занимается визами. Как только у нее будет возможность функционировать, она начнет заниматься этими вопросами. Когда будет возможность, то на территории России будет работать подача документов через этого независимого внешнего поставщика услуг", - сказал спикер МИД Олег Николенко.

Так что сейчас для россиян единственный способ получить украинскую визу - обратиться в дипломатические учреждения Украины в третьих странах.

Автор фото, Pyotr Sivkov/TASS

Ужесточение правил

Украина ужесточала правила въезда для россиян постепенно - с момента аннексии Крыма и начала войны в Донбассе в 2014 году.

Вместо внутреннего российского паспорта у граждан России стали требовать загранпаспорт. Кроме того, украинские пограничники устраивали гражданам России, особенно мужчинам, тщательные проверки на границе. Однако на введение виз украинские власти до начала полносмаштабного вторжения России не решались.

Безвизовый режим между Россией и Украиной действовал с 1997 года. Граждане России могли находиться в Украине без визы максимум 90 дней в течение полугода.

28-летняя россиянка Катя (имя изменено по ее просьбе) впервые побывала в Украине в 17 лет и, "оказавшись там, впервые почувствовала себя дома". В 2014 году она решила переехать в Украину: "Я слышала, что говорят [о событиях в Украине] в России и что говорят в Украине, и я уже тогда не могла больше слушать этот бред из российского телевизора".

Сначала она была в Украине наездами - по три месяца из-за правила 90 дней. Чтобы не выезжать постоянно на полгода в Россию, она и ее молодой человек, украинец, решили пожениться, и в итоге Катя получила вид на жительство.

"Я хочу встретить Россию и сражаться"

Война, которая началась 24 февраля, разделила Катю с мужем - он уехал в Ивано-Франковск на западе Украины и увез туда свою мать, а Катя в первые дни войны пошла медиком в территориальную оборону Киева.

"Есть часть меня, которая чувствует вину за то, что я уехала из России. Я чувствовала, что ничего не могу изменить, меня там либо убьют, либо посадят, а молчать я не могла. В первые дни войны у меня было такое странное чувство, что я однажды убежала оттуда [из России] и я больше не хочу убегать. Я поняла, что я не хочу больше убегать, я хочу встретить ее. Развернуться на 180 градусов и сражаться", - вспоминает она.

Большинство участников теробороны, по ее словам, говорили между собой по-русски. Но Катя так и не решилась признаться им, что она из России: "В тот момент я не рассказала. Я скорее не хотела проходить через это… Тут даже не страх. Там была одна русская девочка из России. И, наверное, я не говорила, что я русская, потому, что я, глядя на нее, испытывала что-то такое, что испытывали другие. И я не хотела, чтобы это испытывали по отношению ко мне".

Она пробыла в теробороне несколько недель, а потом заболела. В какой-то момент из-за многочисленных обстрелов ей пришлось переехать, но она старалась обходить блокпосты из-за своего российского паспорта. Поэтому она шла из одной части Киева в другую пешком, а ее друг в это время ехал на машине с ее вещами и котом.

Часть документов Кати один из ее друзей после начала войны увез для сохранности в Ирпень - потому что там был сейф, объясняет она. "И помню, в какой-то момент он сказал: "Все, там машины с расстрелянными семьями. Туда нельзя". И до сих пор часть документов не могут оттуда забрать", - рассказывает она.

Ее вид на жительство в Украине просрочился в прошлом году, и сейчас она находится в стране в нелегальном статусе - во многом, как она говорит, по вине российского посольства.

Ей нужно было продлить вид на жительство в июле 2021 года, но у нее заканчивался загранпаспорт, и она сначала решила сделать новый: "Я была уверена, что двух-трех месяцев мне с головой хватит, чтобы получить новый загранник".

Автор фото, Personal archive Подпись к фото, Катя раскрасила свой российский паспорт в синий цвет. "Меня когда один полицейский останавливал, он так смеялся. И мне приятно видеть такую реакцию", - вспоминает она

В итоге новый загранпаспорт был готов только в феврале 2022 года, незадолго до начала войны, и вид на жительство к этому времени уже был просрочен: "Они [посольство] постоянно закрывались на ковид, у них постоянно были отключены телефоны, дозвониться им можно было только на горячую линию, и там тебя посылали все время и говорили что ничем помочь не могут".

Из-за просроченного вида на жительство Катя обратилась за помощью в подготовке документов в фирму, которая этим занимается.

"В итоге мне позвонили оттуда за день до войны и сказали: сейчас время неспокойное, давайте через полгода попробуем [податься на внж]", - рассказывает она.

Сейчас Катя не понимает, как будет на нее влиять введенный 1 июля визовый режим. В украинской погранслужбе Би-би-си сказали, что с просроченными ВНЖ пускать в страну не будут "до отдельного решения по этому поводу".

Виды виз

Как рассказали Би-би-си в визовом отделе консульской службы МИД Украины, получить визы в украинских посольствах других стран российские граждане могут на общих основаниях со стандартным пакетом документов. Стоимость консульских услуг - 65 долларов.

Россияне смогут получить стандартные типы виз - транзитные (B), краткосрочные (С) и долгорочные (D). Электронные визы по упрощенной процедуре и с более низким консульским сбором они получить не смогут, уточнили в украинском МИД."Хотя для россиян будет стандартная процедура выдачи виз, но, конечно, будет более тщательная проверка. Мы понимаем, что мы в состоянии полномасштабной войны, их граждане воюют на территории Украины", - сказал Би-би-си спикер украинского МИД Олег Николенко.

При этом он прогнозирует, что, несмотря на войну, россияне все равно будут обращаться за украинскими визами.

"Уже есть обращения за визами, но их немного. После 1 июля будет более понятна картина и будет определенная статистика", - предположил он.

"Может быть, визовый режим будет кстати"

Москвичка Алина (имя изменено по ее просьбе) долгое время встречалась с украинцем и в какой-то момент даже перевезла в Украину свою собаку, чтобы та не оставалась надолго одна в Москве.

Они встречались с парнем только на территории Украины, потому что он, по ее словам, "не ездил в Россию по политическим соображениям".

Сама Алина приезжала в Украину и жила там по несколько месяцев, а потом снова возвращалась в Россию. "Переезжать не хотела, потому что была глупая москвичка и выбирала велодорожки вместо свободы", - говорит она.

Последний раз она была в Украине в декабре 2021 года, а потом они с парнем улетели зимовать на Бали. Именно там они находились, когда началась война.

Парень Алины сразу улетел домой в Украину - в первый же день войны, а через какое-то время вступил в ВСУ и ушел на фронт.

Спустя примерно месяц после начала войны их отношения закончились по его инициативе, а ее собака в итоге осталась у его родителей.

Теперь Алина не может попасть в Украину, чтобы забрать собаку. Вида на жительство в стране у нее не было, а при попытке перейти границу с российским загранпаспортом украинские пограничники ее не пустили.

"Так что, может быть, визовый режим будет кстати", - добавляет она.

Гарантий въезда нет

МИД Украины подчеркивает, что наличие виз никак не гарантирует россиянам въезд в страну. Пограничники будут рассматривать каждый случай отдельно, и на границе придется обосновать цель поездки.

В минувшем году в Украину въехали полмиллиона россиян, но после 24 февраля поток "очень существенно упал", рассказал Би-би-си представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.

Пограничники напоминают, что для пересечения границы россияне должны показывать визу, паспорт, не иметь запрета на въезд, иметь финансовое обеспечение пребывания, а самое главное - доказать цель визита.

"Если не будет хоть одного пункта, то будет отказ", - отмечает Демченко. По его словам, у россиян, имеющих вид на жительство в Украине, не будут требовать визы. "Но и виза, и разрешение не гарантируют въезд", - говорит он.

"Поскольку они [россияне] - граждане страны-агрессора, то проверка происходит усиленно, так будет и после введения визового режима", - подчеркнул представитель украинской погранслужбы.

Российские власти, комментируя введение Украиной виз для россиян, заявляли, что ответные меры вводить не собираются.

"Решение Украины о визовом режиме в отношении граждан РФ - это провокация. Мы не будем этим заниматься", - заявил 17 июня Интерфаксу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"А зачем? У нас там масса родственников на Украине, людей, которые рассчитывают на нашу помощь. Представьте, что мы будем заниматься тем же самым", - сказал он в ответ на вопрос, собирается ли Москва ввести визовый режим для украинцев.

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