"Почетна и завидна наша роль": кто охранял и охраняет британских монархов

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самое интересное, что все эти воины в почти что карнавальных костюмах одновременно являются самыми что ни на есть современными военнослужащими. Кстати, это - не кровь врагов на лезвии, а отражение мундира соседа

Никто не спорит с тем, что главное лицо в государстве надо охранять. У фараонов были меджаи, у римских императоров - преторианцы, у царей Персии - "бессмертные", а у китайских императоров династии Хан - Северная гвардия.

В средневековой Европе уважающий себя король должен был быть еще и воином, и охрана тела его величества была делом хотя и почетным, но и реально опасным.

"Не может без охранников король"

Автор фото, Kelson at French Wikipedia Подпись к фото, Ричард Львиное Сердце отличался повышенной воинственностью, и охранники ему были нужны главным образом для того, чтобы прикрывать его на поле боя от коварных ударов сбоку или с тыла. Они должны были быть в прекрасной физической форме, чтобы не отстать от короля, который славился и ростом и силой

Первым английским королем, создавшим свою личную охрану, был Ричард Львиное Сердце, он же Ричард I, в 1191 году. В то время он покорял Кипр, активно принимал участие в сражениях, и ему позарез были нужны верные рыцари, которые бы прикрывали его щитами и мечами сбоку и с тыла.

Не следует забывать и о наемных убийцах, которых на его славном боевом пути тоже хватало.

Положа руку на сердце можно сказать, что воином он был прекрасным, а вот королем довольно скверным, предпочитая проводить время в Крестовых походах, вместо того чтобы управлять собственной страной. В результате делами в Англии заправлял его младший брат Джон (Иоанн Безземельный), который, честно говоря, был на порядок хуже.

Автор фото, JaimePharr/ Getty Images Подпись к фото, Надвратные башни Ноттингемского замка. Собственно говоря, больше от него ничего и не осталось, но, как видите, есть правда в историях о Робин Гуде, поскольку в Ноттингеме действительно сидели противники Ричарда

В 1194 году Ричард вернулся на родные берега, где ему пришлось отбирать у любящего брата захваченные им замки. Большая их часть немедленно открыла ворота законному королю, но Ноттингем сдаваться отказался. Король, впрочем, не расстроился, немедленно нацепил латы и шлем и ринулся на стены. Вокруг него сражались верные охранники, которые, не щадя живота своего, прикрывали монаршую особу большими щитами.

"Когда идем, дрожит кругом земля"

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Эдуард I тоже принимал участие в крестовых походах, но его главные военные кампании все-таки шли на родных островах. Тут на него явно нападает какой-то сарацин, однако желающих с ним поквитаться было полным полно и в Англии, и в Шотландии, и в Уэльсе

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Эдуард I, покоривший Уэльс (навсегда) и Шотландию (на короткое время) в телохранителях нуждался, как никто иной, учитывая количество покоренных соседей, которые покоренными оставаться категорически не хотели.

Для начала он окружил свою особу арбалетчиками. Им в хрониках отводится одна-единственная строчка, в которой их называют "воинами с арбалетами королевского двора". Большего они и не заслуживают, потому что вскоре английским национальным оружием стал длинный лук, из которого хорошо натренированные лучники могли стрелять и дальше, и чаще.

Лучники как раз и стали надежными телохранителями Эдуарда: "пешие лучники (иногда правда, они охраняли монаршую особу и верхом) для охраны тела Короля, которые идут впереди короля, когда тот путешествует по стране". На всякий случай в финансовых отчетах двора уточняется, что еще у них были булавы и стрелы, и что платили им "два пенни в день, если верхом, и 5 пенни, если пешком, а еще две марки на летнюю одежду и две марки на зимнюю".

Автор фото, PHGCOM Подпись к фото, Гроут Едуарда I, совсем не самые мелкие деньги, кстати

Не надо грустить о тяжелой участи королевских охранников, потому что два пенса, на которые сейчас и коробка спичек не купишь (самый дешевый обойдется в 55 пенсов) во времена Эдуарда I (годы царствования 1272-1307) назывались пол-гроута и чеканились из серебра. А марка равнялась 160 пенни, и на нее можно было вполне разгуляться.

Первые три Эдуарда на английском троне имели по 24 охранника. Почему? История умалчивает. Дальнейшее их число варьировалось от 55 до четырех, которые охраняли Эдуарда IV, Йоркского. Опять же сложно сказать, почему именно он оказался таким скромным, но, учитывая, что его царствование (вернее два царствование с небольшим перерывом на возвращение Генриха VI) пришлись на войну Алой и Белой розы, телохранители могли запросто оказаться наемными убийцами, подосланными Ланкастерами.

Обязанности личной королевской охраны тоже расширялись, и в XV веке ей еще полагалось ловить злоумышленников, причем за каждого пойманного выдавалась отдельная плата.

"Всегда мы подле, подле короля!"

Автор фото, Carol M Highsmith Подпись к фото, Рыцарь и его свита. Обратите внимание на человека в зеленом с луком в руках - это как раз йомен и есть

Война роз закончилась тем, что претендентов на английский престол как со стороны Йорков, так и со стороны Ланкастеров практически не осталось. Недолгое царствование Ричарда III закончилось его полным разгромом и смертью на поле битвы при Босворте, после чего королем стал Генрих VII, первый из Тюдоров.

Пока обе противоборствующие фракции самозабвенно истребляли друга, вопрос о личной охране короля был чисто факультативным. Охрана полезна в том случае, если на монарха кто-то может напасть из-за угла, но в целом жизнь в стране идет довольно размеренно.

Однако непрерывная гражданская война требует непосредственного присутствия короля на поле боя, где он теоретически может рассчитывать на верность своих соратников, но особое подразделение, охраняющее лично его, может оказаться излишней роскошью.

Автор фото, http://www.tudorplace.com.ar/images/HenryVII05with Подпись к фото, Генрих VII с Ричардом Эмпсоном и Робертом Дадли. Король - в середине в мантии с горностаевым воротником. Никак не вяжется этот образ с героическими сражениями, но сейчас все считают, что если бы не его мать, Маргарет Бофорт, то не видать ему престола

Генрих Тюдор получил корону в результате разумного решения жениться на одной из последних представительниц дома Йорков, дочери Эдуарда IV, Элизабет. Таким образом, поскольку и Ланкастеры, и Йорки могли считать себя в выигрыше, повод для войны отпал сам собой, и король мог с чистой совестью заняться приведением своего разоренного королевства в относительный порядок.

Судя по дошедшей до нас информации, новоявленный король был человеком педантичным, осторожным, скуповатым и скучным, что, наверное, и требовалось в той политической обстановке. Решив навести порядок во всем, он и создал узаконенную и постоянную королевскую охрану.

По словам хрониста Эдварда Холла, автора исторического сочинения "Союз двух благородных и знаменитых семейств Ланкастеров и Йорков", на благодарственной службе в соборе Св. Павла в Лондоне, короля окружала "личная охрана из 50 человек". Позднее они стали называться "Йоменами охраны".

"Куда идет король - большой секрет, а мы всегда идем ему во след"

Автор фото, Abraham Cooper(1786-1869)[3], Public domain Подпись к фото, Битва при Босворте. На самом деле Ричард с Генрихом напрямую не сражались, да и убил его, скорее всего, Рис ап Томас, но так драматичнее

Пожалуй, самое важное в созданной Генрихом VII своей новой личной гвардии заключалось в том, что в нее набирали не аристократов, а йоменов.

Они представляют собой довольно любопытный английский социальный феномен. Так назывались свободные землевладельцы, или даже арендаторы земли, которые, в отличие от аристократии, сами свою землю обрабатывали.

Разумеется, с течением времени некоторые из них богатели и уже практически ничем не отличались от людей благородных, другие же, наоборот, скатывались в окончательно зависимое состояние. Однако в большинстве своем они гордились своим положением, особенно тем, что своему возвышению они были обязаны исключительно личными заслугами, а не имени и репутации своей семьи.

Генрих и тут поступил мудро и первыми йоменами охраны назначил солдат, отличившихся в битве при Босворте, которая и принесла ему корону.

Автор фото, Engraved by James Basire in 1774 from an oil paint Подпись к фото, Это - сын Генриха VII, тоже Генрих, но под следующим порядковым номером. Нас тут интересует не он сам, а йомены охраны: они тут на заднем плане с алебардами

Первый патент на должность личного охранника короля был выдан 8 сентября 1485 года некоему Уильяму Брауну - "принимая во внимание достойную службу, которую наш покорный и верный подданный Уильям Браун, йомен нашей охраны, сослужил нам в нашей победоносной войне и которую он еще сослужит за свою жизнь".

Можно сказать, что Генрих VII объявил всенародно, что избрал в свои личные охранники не аристократов, но представителей класса рангом пониже, которые уже доказали, что являются хребтом нации.

Спорить с этим сложно, учитывая, что из этого класса вышли те самые лучники, снискавшие славу в битвах Столетней войны, а также небезызвестные вам Уильям Шекспир и Исаак Ньютон.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 10 мая 2022 года. Йомены готовятся традиционно обойти все здание парламента, чтобы убедиться, что никто не собирается устраивать очередной Пороховой заговор

Йомены охраны могут похвастаться более чем пятисотлетней историей с небольшим перерывом на республиканское правление Оливера Кромвеля. Впрочем и тогда они продолжали служить Карлу II, когда тот находился в изгнании.

И по сей день Йомены охраны продолжают нести свою, теперь уже чисто церемониальную, службу, принося присягу каждому следующему королю.

"Ох рано встает охрана!"

С этим спорить не станем, но есть один вопрос: какая охрана?

С Йоменами охраны мы вроде бы разобрались. Но еще отдельно есть:

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Йомены стражи в повседневной одежде поджидают туристов около Лондонского Тауэра. Все они прошли службу в армии

Йомены стражи (они же Бифитеры). Поначалу они были частью Йоменов охраны, но потом Генрих VIII решил, что Тауэр должны охранять не случайные люди, а часть королевских телохранителей. В конце концов, они получили свою собственную форму, которая и по сей день фигурирует на торжественных государственных мероприятиях, таких, как, например, день рождения монарха, а также на этикетке бутылки одноименного джина.

Темно-синяя же "повседневная" форма, которую чаще всего видят посетители Тауэра, была введена только к XIX веке.

Чтобы стать Йоменом стражи, требуется не менее 22 лет военной службы, как минимум, звание младшего офицера и медаль за выслугу лет и образцовое поведение. Этой чести, кстати, удостоились некоторые ветераны Фолклендской войны.

Автор фото, Ibagli Подпись к фото, Стражи королевского спокойствия у Виндзорского замка. Шапки у них, конечно, своеобразные, но оружие самое что ни на есть настоящее

Королевская гвардия. В нее входят пять полков британской пехоты, которым "дарована честь" охранять Ее величество, когда она находится в одном из своих многочисленных дворцов и замков.

Это они носят знаменитые высокие шапки из медвежьих шкур, исправно поставляемых Канадой. С учетом современных настроений были сделаны попытки заменить натуральный мех мехом синтетическим, но он категорически не дотягивал до требуемых стандартов, от дождя портился и терял форму. А медвежьи шапки при грамотном обращении могут служить долго, не менее 60 лет.

Подготовка новобранцев в этих подразделениях на две недели длиннее, поскольку им приходится, кроме обычной военной науки, осваивать еще и все тонкости церемониала.

Автор фото, Tristan Surtel via Wikimedia Commons Подпись к фото, Дворцовая кавалерия, верхом, как и положено...

Дворцовая кавалерия была создана в 1661 году Карлом II и по сей день состоит из двух эскадронов: "Лейб-гвардейского" (Life guards) и "Королевских и синих" (Royals and Blues). Она считается элитным кавалерийским подразделением и участвовала во всех крупных военных конфликтах Британии с 1660 года.

На самом деле - это вполне реальное военное подразделение, бронетанковый разведывательный полк, чья роль на официальном сайте британский вооруженных сил описывается следующим образом: "Наша задача состоит в том, чтобы обнаруживать и сообщать о передвижении и расположении сил противника, а также атаковать и уничтожать разведывательные подразделения противника, которые стремятся сделать то же самое".

Автор фото, Andrew Linnett Подпись к фото, ...а могут и в бронетранспортере. Заранее прошу прощения, если у этой машины есть какое-то другое, более конкретное название, но мне словарь выдал как раз бронестранспортер

Церемониальные обязанности означают, что солдаты также должны знать, как заботиться о лошади и ее снаряжении. Довольно широкий разброс обязанностей, зато, надо думать, не скучно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Почетный эскорт Ее Величества в соборе Св. Павла на благодарственной службе по поводу 80-летия Елизаветы II

Телохранители Ее (Его) величества из корпуса офицеров почетного эскорта. Этот отряд телохранителей короля был создан Генрихом VIII в 1509 году и торжественно отметил свое пятисотлетие в 2009 году.

Если Генрих VII набрал свих личных телохранителей из йоменского сословия, то сын его вернулся к аристократам, решив, что новый отряд его телохранителей должен кроме полезности отличаться еще и великолепием.

"Этот новый и роскошный (пышный, или великолепный: слово sumptuous можно перевести несколькими способами, но в любом случае понятно, что монарх хотел, чтобы его телохранители блистали так же, как и он сам) Отряд джентльменов, состоящий из отпрысков знатных семей и дворян высшего ранга" стал первой линией зашиты, ближайшим к королевском телу отрядом стражи.

Автор фото, rct.uk Подпись к фото, Встреча двух тщеславных монархов состоялась на так называемом "Поле золотой парчи". И французы, и англичане денег потратили немеряно. Слева - прибывающий со свитой Генрих

Генрих, например, взял их с собой на встречу с королем Франции Франциском I, на которую обе стороны потратили примерно 19 млн долларов США в современном эквиваленте.

Сегодня телохранители из Корпуса почетного эскорта обеспечивают церемониальную охрану королевы, например, во время государственных визитов глав других государств, или церемоний, связанных с Орденом Подвязки в Виндзоре, а также при торжественном открытии парламента и приемах, которые Елизавета II устраивает для дипломатов.

"Величество должны мы уберечь"

Автор фото, Dickelbers Подпись к фото, Полиция, занимающаяся охраной королевской семьи, ездит в красных машинах

Все церемониальные телохранители, сохранившие свои названия и обязанности на протяжении нескольких столетий, конечно, прибавляют гламура британским традициям, но практического значения почти не имеют.

Для реальной, а не церемониальной охраны существует элитный отряд Скотленд-Ярда, называющийся Группой королевской и дипломатической защиты. Все его сотрудники являются офицерами, прошедшими службу в Специальных авиадесантных подразделениях (SAS).

Эти телохранители выполняют несколько функций: личную охрану членов королевской семьи, охрану королевских резиденций и сопровождение королевских кортежей.

Личная охрана

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Чарльз с женой, герцогиней Корнуольской и офицерами охраны

Вооруженные офицеры личной охраны (PPO) защищают избранных членов королевской семьи как дома, так и за границей. Само собой, что все они обучены рукопашному бою и могут оказать первую медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях.

Они же обеспечивают защиту членов королевских семей из других стран, если и когда те посещают Соединенное Королевство.

Охрана резиденций

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полицейский в Виндзорском замке перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл

Офицеры, охраняющие королевские резиденции, в отличие от своих коллег, осуществляющих личную охрану королевской семьи, носят форму. Кроме того, в случае чрезвычайных происшествий им вменяется в обязанность защита простых смертных, которые эти резиденции посещают.

Специальная группа сопровождения

Как и следует из ее названия, обеспечивает дополнительную безопасность, когда члены королевской семьи куда-то едут.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Здесь как раз эскорт сопровождает не королеву, а корону, которую везут на торжественное открытие парламента. Ее величество прибудет отдельно

Она, кстати, королевской семьей не ограничивается и может в некоторых случаях сопровождать премьер-министра, иностранных высокопоставленных лиц, особо ценные грузы, либо особо опасных преступников.

"От всяческих ему (ей) не нужных встреч!"

На сегодняшний день члены королевской семьи живут относительно спокойно, и основная опасность исходит со стороны СМИ, готовых подхватить любой скандал или недостойное поведение, а не со стороны наемных убийц.

В этом плане королеве Виктории было одновременно и проще, и сложнее: к личной жизни монарха общественность все еще относилась с уважением, а вот покушений на ее жизнь было целых пять.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принцесса Анна навещает своего телохранителя, инспектора Джеймса Битона, который получил огнестрельное ранение при неудавшейся попытке похищения

Тем не менее были и реально опасные инциденты. Например, в 1974 году вооруженный мужчина попытался похитить принцессу Анну в центре Лондона, когда она возвращалась с благотворительного мероприятия.

Некий Ян Болл остановил машину, выстрелил в шофера принцессы и ее охранника и заявил, что сейчас он ее похитит и потребует выкуп то-ли в два, то-ли в три миллиона фунтов. Его в конце концов арестовали, но ситуация была весьма серьезная.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На этой размытой картинке из телевизионного репортажа видно, как телохранители и полицейские арестовывают стрелявшего

26 января 1994 года принц Чарльз Чарльз выступал с речью в Сиднее. Молодой человек по имени Дэвид Кэнг бросился на сцену и дважды выстрелил в него холостыми патронами из стартового пистолета. Таким образом он выразил свое несогласие с тем, как правительство Австралии обращалось с беженцами из Камбоджи.

Кэнг был незамедлительно разоружен и арестован, а телохранитель принца, суперинтендант Боб Тримминг, получил медаль за проявленные им отвагу, хладнокровие и сообразительность. Правда, самое интересное в этой истории то, что Дэвид Кэнг стал юристом.

Автор фото, WPA Pool Подпись к фото, Платиновый юбилей Елизаветы II. Все чин по чину, включая медвежьи шапки