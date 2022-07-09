Незваный гость в королевских покоях. Зачем Майкл Фейган проник в спальню к Елизавете II и как ему это удалось?

час назад

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Автор фото, R. Brigden via Getty Images Подпись к фото, Майкл Фейган пробирался в Букингемский дворец дважды. Правда, объяснить, зачем ему это понадобилось он так и не сумел (или просто не помнил). Фотография была сделана через год после этих событий

Ранним утром 9 июля 1982 года 33-летний маляр по имени Майкл Фейган перелез через четырехметровую стену, окружающую Букингемский дворец с парком, вскарабкался по водосточной трубе и после некоторых блужданий проник в спальню к королеве.

Как ему удалось преодолеть все препятствия, особенно, учитывая, что стену увенчивают вращающиеся шипы и колючая проволока, Фейган в дальнейших интервью не прояснил, а полиция, если и была в курсе, широким массам не сообщила.

Этот инцидент был отражен в сериале "Корона", правда, в несколько искаженном для драматического эффекта виде.

Однако самое неприятное для полиции и охранников Ее Величества заключалось в том, что это был не первый визит предприимчивого маляра в королевские апартаменты. В июне того же 1982 года он уже залезал на огонек к Елизавете II и даже вспугнул горничную, которая незамедлительно доложила о незваном госте охране, но она ей не поверила.

Автор фото, Roger Jackson via Getty Images Подпись к фото, Уильям Уайтлоу и Маргарет Тэтчер, пока еще лидер оппозиции. Многие считают, что Джиллиан Андерсон, сыгравшая Тэтчер в сериале "Корона", где был отражен эпизод с Фейганом, сделала это несколько карикатурно

Скандал был страшный: рассказывают, что тогдашний министр внутренних дел в кабинете Маргарет Тэтчер Уильям Уайтлоу попросил об отставке, но королева ее не приняла.

В итоге протокол охраны королевы был пересмотрен, однако от дальнейших незапланированных визитов это не уберегло.

Разведка боем

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Майкл Фейган на фоне ворот в Тауэр. В прежние времена не миновать бы ему топора и плахи. Впрочем, как простолюдина, его бы, скорее всего, повесили. Да и ворота эти вовсе не "Ворота предателей", въезд в Тауэр через которые предвещал практически верную смерть

О первом посещении королевской резиденции предприимчивым маляром мы знаем, главным образом, с его собственных слов. Если им верить, то Фейган влез на стену дворца по водосточной трубе и проник внутрь через открытое окно под самой крышей.

Поскольку на слова встревоженной горничной по имени Сара Картер охрана не отреагировала, Фейган какое-то время бродил по комнатам, закусывая найденным сыром и сухим печеньем.

Полиция на всякий случай решила все же проверить сообщение Сары, но за это время Фейган переместился в другое место, а искать его почему-то никто не стал. Несколько раз на его присутствие отреагировала автоматическая сигнализация, но охранники сочли, что произошло замыкание в цепи, и ее попросту отключили.

Автор фото, Pool/Tim Graham Royal Photos Подпись к фото, Банкетный зал Букингемского дворца. Фейгану пришлось ограничитсья печеньем с сыром, да и жевать их на ходу. Впрочем, это - не официальная сервировка в ожидании высоких гостей, а экспозиция для публики, которой пару месяцев в году разрешено любоваться его парадными комнатами

Незваный гость тем временем ознакомился с портретами бывших королей, украшавшими стены, посидел на троне, полюбовался подарками на рождение принца Уильяма, выставленными в комнате под номером 108, выпил полбутылки, надо думать очень хорошего, белого вина, устал и пошел домой.

На суде после второго визита Фейган заявил, что был поражен тем, с какой легкостью ему удалось проникнуть в резиденцию королевы: "Я просто взял и вошел. На самом деле, меня удивило, что меня не поймали прямо на месте. Я вообще мог бы быть каким-нибудь насильником. Я знал, что могу запросто обойти меры безопасности, потому что они были очень слабыми".

Автор фото, nikko23_99 Подпись к фото, А теперь скажите, как через ЭТО можно перелезть? Да еще дважды! И без подготовки, и на пьяную голову?

Через 30 лет после исторического взлома Фейган сказал в интервью газете Independent, что забраться во дворец было гораздо проще, чем из него выбраться: "В конце концов мне повезло найти открытую дверь в парк, я перелез через стену и пошел от дворца по Мэллу (улица в Лондоне, связывающая Букингемский дворец с Трафальгарской площадью). Потом я оглянулся и подумал: "Вот это да!". Я вообще-то совершенно не собирался забираться во дворец до самой последней секунды, когда эта мысль пришла мне в голову. Я прямо обалдел!"

В королевской спальне

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самый простой вариант полюбоваться парком Букингемского дворца, это пролететь над ним на самолете, снижающимся для посадки в аэропорту Хитроу. Сидеть для это нужно по правую сторону и, желаельно, у окна. Полукруг перед дворцом - это площадь с памятником королеве Виктории. Прямая линия между деревьями - тот самый Мэлл, идущий к Трафальгарской площади, треугольный зеленый массив с водой посередине - Сент-Джеймский парк, зелень в левом нижнем углу - Грин-парк, и только правый нижний угол - собственно парк Букингемского дворца

Оставим за скобками вопрос, зачем Фейган полез в королевский дворец, тем более, во второй раз. Ответить на него практически невозможно, потому что сам главный герой менял свою версию несколько раз.

С определенной уверенностью можно сказать, что 9 июля он проник во дворец разведанным ранее способом, предварительно как следует накачавшись виски в одном из лондонских пабов.

Попав внутрь, он на всякий случай снял ботинки с носками, чтобы не наделать лишнего шума.

При этом, поскольку на ногах сомнительный гость держался довольно непрочно, он походя разбил пепельницу, порезал руку и отправился дальше уже с осколком стекла в руке, которым он решил вскрыть себе вены в королевском присутствии. Стоит ли верить его словам - решайте сами, но гарантировано, что мысль эта до инцидента с пепельницей его не посещала.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Разумеется, фотографа в опочивальне Ее Величества не было, так что перед вами - произведение художника на заданную тему. Правда, Фейган действительно босиком, а королева тянется к телефону

Итак, примерно в 7:15 утра расхристанный, босой и пьяный нарушитель королевского покоя и покоев добрался до спальни Елизаветы II. Неизвестно, какие именно мысли пронеслись в ее голове, когда, внезапно проснувшись, она обнаружила у своей кровати незнакомого мужчину, явно не принадлежавшего к ее ближайшему кругу.

Однако, не теряя присутствия духа, со свойственным ей королевским спокойствием она спросила неожиданного визитера, что именно тот делает в ее спальне.

Автор фото, Jeff Greenberg via Getty Images Подпись к фото, Внутренний вид магазина Liberty, где до сих пор продается одноименная ткань. Если вам доведется туда попасть, то приготовьтесь: продавцы ведут себя как принцы с принцессами. Правда, внутреннее убранство довольно любопытно

Поначалу Фейган рассказывал, что, мол, поскольку охрана прибыла с большим опозданием, он на протяжении 10 минут беседовал с королевой о том, о сем. Но потом он честно признался, что она тут же выбежала из комнаты: "Ее маленькие босые ножки промчались по полу. Она была в ночнушке по колено с одним из этих узоров Либерти". (В 1920 году известный магазин Liberty на Regent Street стал выпускать ткани с узором из миниатюрных цветов и листьев, которые пользуются популярностью и по сей день).

Королевское спокойствие

Автор фото, Anwar Hussein via Getty Images Подпись к фото, Королевских, как и всех других, псов положено выгуливать по несколько раз каждый день. Вот тут во дворец везут Барака Обаму, а корги ведут на прогулку

Надо сказать, что королева оказалась в очень непростом положении.

Раннее утро, у ее кровати стоит незнакомый мужчина с осколком стекла в руке, капая кровью на одеяло, полицейский, которому положено бдить у монаршей двери, ушел, как ему и положено по расписанию, в 6:00 утра, дежурный лакей выгуливает собак, а помощь, несмотря на то, что Елизавета II дважды дала команду телефонистке прислать полицейских, почему-то так и не пришла.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спальня Майкла Фейгана после полицейского обыска. Ни политической подоплеки, ни каких-либо гнусных намерений у него не было. Он сказал полиции, что полгода назад поел супа с галюциногенными грибами, после которых его мозг так и не оправился

В конце концов ей удалось найти горничную, и вдвоем они заманили Фейгана в кладовую под предлогом, что, мол, там они ему дадут сигареты. Тем временем вернувшийся лакей вежливо осведомился у неожиданного посетителя, не налить ли ему стаканчик для успокоения нервов, на что тот тут же (и с радостью) согласился, и незамедлительно получил виски.

Королева, сохраняя присутствие духа, удерживала собак, чтобы не создавать дополнительного стресса у явно излишне возбужденного гостя, пока, наконец-то, не подоспели полицейские.

Позднее Скотленд-Ярд подтвердил, что в постели Ее величества был найден стеклянный осколок, а кровавое пятно на простыне было оставлено порезанным пальцем Фейгана.

Скандал в благородном семействе

Автор фото, Michael SERRAILLIER via Getty Images Подпись к фото, Королева перед началом церемонии Trooping the colour выезжает из дворца в 1981 году. В этот момент еще никто не знает, что вскоре в нее выстрелят, к счастью, холостыми патронами

Можно сказать, последствия этого происшествия были подобны крупному землетрясению, поднявшему волну цунами. Маргарет Тэтчер, которая в это время была премьер-министром, немедленно примчалась во дворец, чтобы лично извиниться за такое грубое и ничем не оправданное нарушение мер безопасности.

Честно говоря, не совсем понятно, о чем думала полиция, потому что всего за год до этого происшествия некий Маркус Сарджент выстрелил в королеву шестью холостыми патронами на ежегодной церемонии "Выноса знамени" (Trooping the colour). Хоть патроны и были холостыми, но ее лошади, 19-летней кобыле по имени Бурмиз, выстрелы не понравились. К счастью, Елизавета II была отличной наездницей, в седле удержалась и лошадь успокоила.

Никакой политики в этом странном покушении не было, Сарджент, по его собственным словам, просто хотел стать знаменитым, как убийца Джона Леннона, Марк Чепмен.

Автор фото, Tim Graham via Getty Images Подпись к фото, В Букингемском дворце полно слуг, поэтому трудно вообразить, что Фейган слонялся по дворцу никем не замеченным (кроме горничной) и не остановленным. На этой фотографии двое из них идут накрывать столы к традиционному летнему чаепитию

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Скотленд-Ярд провел тщательное расследование инцидента с Фейганом и заключил, что он стал результатом многочисленных недоработок и откровенных ошибок: дежурные полицейские не отреагировали на сработавшую сигнализацию, отсутствие надлежащей связи между разными подразделениями, занимающимися охраной королевы, не говоря уже о том, что сигнализация между спальней королевы и комнатой охраны не была подключена.

Фейган же, объяснивший свои действия влиянием супа с галлюциногенными грибами, съеденного за полгода до этого, от которого его мозг так и не оправился, а также нервным срывом после ухода жены, был заключен под стражу, но ненадолго. На тот момент проникновение в королевскую резиденцию через открытое не считалось еще уголовным преступлением. Его обвинили в краже из-за выпитой бутылки вина во время первого визита, но суд его оправдал. Проведя три месяца в психбольнице, Фейган вышел на свободу.

В последующие 40 лет он вел не слишком заметный образ жизни, хотя и отметился записью панк-версии гимна "Боже, храни королеву", а также сумел все-таки сесть в тюрьму на 4 года по обвинению в попытке торговать героином.

Недавно 73-летний пенсионер перенес сердечный приступ и переболел ковидом и сейчас пытается оправиться от последствий.

Далеко не полный список

Не стоит удивляться, что и охрана самого дворца, и патрулирование вокруг его ограды были существенно усилены.

Правда, даже усиленные меры не смогли полностью отрезать доступ незваным гостям.

Автор фото, David Rius & Núria Tuca via Getty Images Подпись к фото, Парк Букингемского дворца. Вряд ли стоит удивляться, что некоторые граждане мечтают сюда попасть, в том числе и незаконным способом

1981: Три туриста из Германии перелезли через забор Букингемского творца со стороны улицы Grosvenor Place (да, это произошло за год до визита Фейгана, но тут же возникает вопрос: почему периметр королевской резиденции по-прежнему так плохо охранялся?). Туристы вели себя довольно мирно, разбив лагерь в личном королевском саду. На следующее утро их обнаружили садовники. Гости из Германии сказали, что думали, что провели ночь в Гайд-парке, который и правда, за углом.

1990: Стивен Гоулдинг получил три месяца тюрьмы за незаконное посещение территории Букингемского дворца. В свое оправдание он сказал, что вообще-то, его зовут принц Эндрю, и королева - его мама.

Автор фото, Niels Broekzitter Подпись к фото, Внутренний двор Сейнт-Джеймского дворца. Честное слово, не понимаю, как можно попасть туда "случайно"

1992: Неназванный гражданин проник в Сайнт-Джеймский дворец и распил бутылку виски в личных покоях двоюродной сестры королевы, принцессы Александры

1993: Демонстранты, возражающие против ядерного оружия в британском арсенале устроили сидячую забастовку на лужайке перед Букингемским дворцом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А вот так во дворец прибыл президент Трамп. В Лондоне было немало людей, мечтавших устроить ему "теплую" встречу, поэтому вертолет был отличным способом этой встречи избежать

1994: Американский парашютист и параглайдер Джеймс Миллер приземлился на крыше Букингемского дворца. Заняв стратегически заметную позицию, он снял штаны, продемонстрировав миру нижнюю часть тела, окрашенную в зеленый цвет. После ареста он был оштрафован на 200 фунтов и выслан за пределы Соединенного Королевства с пожизненным запретом на повторный въезд в страну.

1995: Некий студент по имени Джон Гиллард протаранил ворота Букингемского дворца своей машиной на скорости 80 км/ч. В результате одна створка ворот была сорвана с петель, но сам Гиллард не пострадал.

Автор фото, Douglas Miller via Getty Images Подпись к фото, Нет, Это не Гиллард, а семейство уток, но ворота те самые. Конечно, это похоже на постановочную фотографию, но, зная Англию, скорее всего, это был самый что ни на есть рабочий момент

2002: Пьяный прохожий, возвращавшийся домой после поздних увеселений, спонтанно забрел в Сейнт-Джеймский дворец и постучал в дверь спальни дочери королевы, принцессы Анны, и спросил, как добраться до вокзала Виктория. Ответа он так и не получил, потому что был незамедлительно задержан.

Автор фото, Scott Barbour via Getty Images Подпись к фото, "Бэтмен" на карнизе: все вполне мирно, хотя один из охранников и чешет в затылке

2004: Джейсон Хэтч, один из членов организации "Отцы за правосудие" влез на карниз Букингемского дворца в костюме Бэтмена. Он заявил, что после развода не видел своих детей восемь лет, что "Бэтмен" был последним фильмом, который они посмотрели вместе, и что он не спустится, пока закон не станет более справедливо относиться к правам разведенных отцов. В какой-то момент охрана спросила его, не надо ли ему чего-нибудь выпить (воды) и принесла бутылку напитка Lucozade (сплошной кофеин и сахар) прямо из королевского холодильника.

2016: Осужденный (и отсидевший) убийца Денис Хеннеси перебрался через ту же самую стену, окружающую Букингемский дворец. Зачем он туда полез, опять же, никто не знает. Известно, что он был не вполне трезв. После задержания он сказал, что просто любовался садом. Кроме того, он несколько раз спросил "на месте ли мадам". Королева, а также ее муж и один из сыновей действительно были "на месте", но с Хеннеси лично не встретились. Полиция потом заявила, что никаких зловредных намерений у нарушителя королевского спокойствия не было.

Автор фото, Tim Graham via Getty Images Подпись к фото, А вот так "Бэтмена" снимали с карниза. Вроде бы он согласился спуститься, потому что устал, а стоять на карнизе не слишком весело, да и опасно

2018: Стивен Лоулор, гражданин без определенного места жительства, как и некоторые его предшественники, решил провести ночь в саду все той же главной лондонской резиденции Ее Величества. По ходу дела он сломал доску с объявлениями и небольшой шкаф, устроив из них кровать. Причиненный ущерб оценили в 210 фунтов стерлингов.

Знай куда едешь и идешь!

Автор фото, Anastasia Yakovleva via Getty Images Подпись к фото, Королевские овцы. Балморал расположен в одном из самых красивых мест шотландского района Хайлендс, поэтому туристо в окрыгу всегда хватает

Не все визиты на королевскую территорию заканчивались арестами. Бывший охранник королевы Ричард Гриффин как-то рассказал довольно забавную историю.

Гриффин сопровождал Елизавету II на пикник, организованный на территории монарших угодий вокруг ее шотландского поместья Балморал. В какой-то момент они наткнулись на некую пару, которая явно проводила отпуск, гуляя по живописным холмам.

"Королева всегда останавливается, чтобы поздороваться со встречными, - рассказывал Гриффин позднее, - и на сей раз сразу стало ясно, что они ее не узнали".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А это - парк вокруг замка, сюла просто так попасть нельзя

Американские туристы начали с того, что рассказали монарху о своих планах на ближайшее время, что они уже сделали, и что намереваются сделать, после чего поинтересовались, где она живет.

На что, по словам Гриффина, королева ответила следующее: "Я живу в Лондоне, но у меня тут по другую сторону холма есть дача".

После этого американцы спросили, как давно она приезжает в эту местность, на что Ее Величество ответила, что ездит сюда вот уже больше 80 лет, с тех пор, когда была еще совсем ребенком.

Но даже это не рассеяло туман в головах визитеров с другой стороны Атлантики: "Если вы приезжаете сюда вот уже 80 лет, то, наверное, встречали королеву?" - спросил один из них.

Автор фото, Astrid Horn Подпись к фото, Цветы возле замка. Красота, но отсутствие дождя не гарантировано

Ни секунды не задумываясь, она призналась, что самой ей такая удача не выпадала, а вот Дики - на этом месте она повернулась к охраннику - видится с нею довольно часто.

Туристы переключили внимание на охранника, спросив его, что же представляет собой Ее Величество?

"Временами она может быть довольно придирчивой, - ответствовал невозмутимый охранник. - Но вообще-то у нее отличное чувство юмора".

По-прежнему не имея ни малейшего представления, что они находятся в присутствии августейшей особы, один из туристов приобнял охранника и протянул свой фотоаппарат королеве, попросив ее сфотографировать его вместе с человеком, который лично знаком с Елизаветой II.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева сказала американцам чистую правду. Это ее везут в коляске, за нею идет королева Мэри, мать Елизаветы с королем Георгом V, и будущий король Георг VI, ее отец. Она действительно приезжала в Балморал с самого раннего детства

Королева просьбу исполнила, после чего с американцами попрощалась и отправилась дальше.