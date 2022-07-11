Оральный контрацептив для серой белки. Как маленький зверек стал чумой британских лесов
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Ученые в Британии говорят, что скоро начнут полевые испытания системы по контролю над популяцией серых белок. Система разработана по заказу правительства. Белкам готовят оральные контрацептивы.
Предполагается заманивать серых белок в специальные кормушки, где их будет ждать паста из фундука с подмешанным в нее препаратом. Кормушки разработаны таким образом, что никакое другое животное или птица не смогут туда попасть, уверяют биологи.
Контрацептив, которым будет пропитана еда в кормушках, влияет на репродуктивную функцию как самок, так и самцов.
Необходимость жесткого контроля над рождаемостью серых белок назрела, когда их численность в Великобритании превысила 2,5 млн особей и стала разрушительно влиять на местные экосистемы, поставив на грань исчезновения популяцию рыжих белок.
По словам заместителя министра охраны окружающей среды лорда Беньона, правительство и ученые искали гуманный способ сокращения численности этих животных, и предлагаемый проект - самый оптимальный вариант.
Быстро плодятся и сильно вредят
Серые белки были завезены в Великобританию из Северной Америки в XIX веке.
И теперь уже ясно, что они наносят непоправимый ущерб лесным массивам, сдирая кору с молодых деревьев. Особенно страдают дубы, буки, каштаны и платаны. Большинство таких деревьев в конечном итоге погибает.
Британское правительство взяло на себя обязательство посадить десятки тысяч гектаров молодого леса. Но финансовый урон от серых белок достигает 37 млн фунтов стерлингов в год только лишь в Англии и Уэльсе.
Кроме того, их популяция поставила на грань исчезновения их рыжих сородичей.
По последним данным, в Британии на сегодняшний день насчитывается всего примерно 160 тысяч рыжих (другое название - красных) белок, и из них лишь 15 тыс. обитают в Англии.
Серые белки значительно крупнее и сильнее рыжих и являются переносчиками вируса оспы белок, к которому сами невосприимчивы, а для рыжих белок этот вирус смертелен.
Традиционно контроль над популяцией серых белок осуществлялся посредством так называемой выбраковки - ликвидацией потомства, не соответствующего стандартам вида.
Этот метод использовался около 100 лет, но в последнее время репродуктивность серых белок достигла небывалых масштабов.
Маленьким вход запрещен
Доза противозачаточного средства - куда более гуманная и более эффективная альтернатива, считает ведущий научный сотрудник проекта доктор Джованна Массей из государственного Агентства по защите здоровья животных и растений (APHA).
Она объясняет, что ее коллектив разработал вакцину, которая побуждает иммунную систему ограничивать выработку половых гормонов.
Сейчас ученые заняты поиском оптимальной дозы, которая могла бы обеспечить длительный эффект и при этом была бы безопасной для использования в дикой природе.
Первые испытания, проведенные в Йоркшире и Уэльсе, показали, что за четыре дня эксперимента кормушки посетили порядка 70% белок в каждом лесу.
Кормушки снабжены утяжеленной дверцей, которую, по идее, не под силу открыть любому другому животному. Всего однажды внутрь попали две мыши, но, по словам ученых, это было стечение обстоятельств.
В тех районах, где рыжие белки обитают вместе с серыми, кормушки будут оснащены специальной пластиной на входе, которая будет определять вес животного и запускать механизм, открывающий дверцу только для более тяжелых особей.
По словам Джованны Массей, новым методом можно добиться полного исчезновения популяции серых белок в отдельно взятых районах, если на то будет рекомендация экологов.
За экспериментами британских коллег внимательно следят специалисты из других стран и других областей зоологии. Если опыт с серыми белками окажется успешным, аналогичные методы можно будет использовать для контроля над популяциями других инвазивных (агрессивных) видов млекопитающих, включая крыс, мышей, оленей и кабанов.
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