Оральный контрацептив для серой белки. Как маленький зверек стал чумой британских лесов

час назад

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Автор фото, BBC/Tony Jolliffe Подпись к фото, Серые белки гораздо крупнее рыжих. Их жизнедеятельность оказалась губительной для целых экосистем

Ученые в Британии говорят, что скоро начнут полевые испытания системы по контролю над популяцией серых белок. Система разработана по заказу правительства. Белкам готовят оральные контрацептивы.

Предполагается заманивать серых белок в специальные кормушки, где их будет ждать паста из фундука с подмешанным в нее препаратом. Кормушки разработаны таким образом, что никакое другое животное или птица не смогут туда попасть, уверяют биологи.

Контрацептив, которым будет пропитана еда в кормушках, влияет на репродуктивную функцию как самок, так и самцов.

Необходимость жесткого контроля над рождаемостью серых белок назрела, когда их численность в Великобритании превысила 2,5 млн особей и стала разрушительно влиять на местные экосистемы, поставив на грань исчезновения популяцию рыжих белок.

По словам заместителя министра охраны окружающей среды лорда Беньона, правительство и ученые искали гуманный способ сокращения численности этих животных, и предлагаемый проект - самый оптимальный вариант.

Быстро плодятся и сильно вредят

Серые белки были завезены в Великобританию из Северной Америки в XIX веке.

И теперь уже ясно, что они наносят непоправимый ущерб лесным массивам, сдирая кору с молодых деревьев. Особенно страдают дубы, буки, каштаны и платаны. Большинство таких деревьев в конечном итоге погибает.

Автор фото, BBC/Tony Jolliffe Подпись к фото, Рыжие белки - коренные обитатели британских островов, но их существование оказалось под угрозой, Виноваты серые белки

Британское правительство взяло на себя обязательство посадить десятки тысяч гектаров молодого леса. Но финансовый урон от серых белок достигает 37 млн фунтов стерлингов в год только лишь в Англии и Уэльсе.

Кроме того, их популяция поставила на грань исчезновения их рыжих сородичей.

По последним данным, в Британии на сегодняшний день насчитывается всего примерно 160 тысяч рыжих (другое название - красных) белок, и из них лишь 15 тыс. обитают в Англии.

Серые белки значительно крупнее и сильнее рыжих и являются переносчиками вируса оспы белок, к которому сами невосприимчивы, а для рыжих белок этот вирус смертелен.

Традиционно контроль над популяцией серых белок осуществлялся посредством так называемой выбраковки - ликвидацией потомства, не соответствующего стандартам вида.

Этот метод использовался около 100 лет, но в последнее время репродуктивность серых белок достигла небывалых масштабов.

Маленьким вход запрещен

Доза противозачаточного средства - куда более гуманная и более эффективная альтернатива, считает ведущий научный сотрудник проекта доктор Джованна Массей из государственного Агентства по защите здоровья животных и растений (APHA).

Она объясняет, что ее коллектив разработал вакцину, которая побуждает иммунную систему ограничивать выработку половых гормонов.

Сейчас ученые заняты поиском оптимальной дозы, которая могла бы обеспечить длительный эффект и при этом была бы безопасной для использования в дикой природе.

Первые испытания, проведенные в Йоркшире и Уэльсе, показали, что за четыре дня эксперимента кормушки посетили порядка 70% белок в каждом лесу.

Автор фото, BBC/Tony Jolliffe Подпись к фото, Сложность создания такой кормушки в том, чтобы исключить проникновение в нее любых других животных (экспериментальный вариант)

Кормушки снабжены утяжеленной дверцей, которую, по идее, не под силу открыть любому другому животному. Всего однажды внутрь попали две мыши, но, по словам ученых, это было стечение обстоятельств.

В тех районах, где рыжие белки обитают вместе с серыми, кормушки будут оснащены специальной пластиной на входе, которая будет определять вес животного и запускать механизм, открывающий дверцу только для более тяжелых особей.

По словам Джованны Массей, новым методом можно добиться полного исчезновения популяции серых белок в отдельно взятых районах, если на то будет рекомендация экологов.

За экспериментами британских коллег внимательно следят специалисты из других стран и других областей зоологии. Если опыт с серыми белками окажется успешным, аналогичные методы можно будет использовать для контроля над популяциями других инвазивных (агрессивных) видов млекопитающих, включая крыс, мышей, оленей и кабанов.

Автор фото, BBC/Tony Jolliffe Подпись к фото, Оральные контрацептивы - гуманный способ контроля над популяцией серых белок, считают ученые

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