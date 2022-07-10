Почему в арабском мире считают, что демократия означает слабую экономику

Джесси Уильямс, Сара Хэбершон и Беки Дэйл

Би-би-си

час назад

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Новый широкомасштабный опрос общественного мнения показал, что граждане стран арабского мира теряют веру в то, что демократия может обеспечить стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В нем приняли участие 23 000 человек из девяти стран и с Палестинских территорий. Опрос был проведен организацией "Барометр арабского мира" (Arab Barometer), занимающейся опросами общественного мнения, для Арабской службы Би-би-си (BBC News Arabic).

"Барометр арабского мира" базируется в Принстонском университете США. Опрос проводился с конца 2021 года по весну 2022 года в сотрудничестве с центрами социологических опросов в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Большая часть опрошенных согласилась с утверждением, что демократия не способствует сильной экономике.

Опрос был проведен чуть более, чем через 10 лет после событий, вошедших в историю как "арабская весна", целью которых были демократические преобразования в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Уже через два года после протестов только одна из этих стран, Тунис, осталась демократической, но и там теперь обсуждается новая конституция, которая, если будет принята, превратит Тунис в авторитарное государство.

Директор "Барометра арабского мира" Майкл Роббинс отметил, что за время, прошедшее после предыдущего опроса в 2018-19 годах, в регионе произошел заметный сдвиг во взглядах на демократию.

"Растет осознание того, что демократия не является ни идеальной формой правления, ни панацеей, - сказал он. - Мы видим, что во всех странах региона люди голодают, им буквально не хватает денег на хлеб, и им не нравятся их системы правления".

В большинстве опрошенных стран более половины респондентов согласны с утверждением, что демократия не способствует сильной экономике.

В каждой из стран более половины людей, принявших участие в опросе, полностью или частично согласны с тем, что эффективность властей для них важнее, нежели ее тип.

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Согласно Индексу демократии, который составляет Economist Intelligence Unit (EIU), подразделение британского журнала Economist, Ближний Восток и Северная Африка занимают самые низкие позиции среди всех регионов, включенных в индекс: Израиль классифицируется как "несовершенная демократия", Тунис и Марокко - как "гибридные режимы", а все остальные страны региона считаются "авторитарными".

В семи странах и на Палестинских территориях более половины респондентов согласны с утверждением, что их стране нужен лидер, который готов "обходить правила", если это нужно для дела. Марокко оказалась единственной страной, в которой с этим утверждением согласны менее половины опрошенных. Правда, следует отметить, что на Палестинских территориях, в Иордании и Судане тех, кто не согласен с этим утверждением, тоже довольно много, хотя и не большинство.

В Тунисе восемь из десяти опрошенных согласны с этим заявлением, причем девять из десяти заявили, что поддерживают решение президента Каиса Саида об отставке правительства и приостановке работы парламента в июле 2021 года, которое его оппоненты назвали переворотом. Сам он заявил, что перемены были необходимы для перетряски коррумпированной политической системы.

Тунис был единственной страной, которой после событий "арабской весны" 2011 года удалось сформировать устойчивое демократическое правительство. Однако похоже, при президенте Саиде Тунис снова скатывается к авторитаризму. Согласно индексу демократии EIU за 2021 год, страна опустилась в рейтинге на 21 позицию, в результате чего попала в группу стран, классифицируемых, как "гибридный режим", а не "несовершенная демократия", к которой она относилась раньше.

Опрос в Тунисе проводился в период с октября по ноябрь 2021 года. С тех пор по стране прокатилась волна протестов против президента, который распустил парламент, взял под контроль избирательную комиссию и собирается провести референдум по новой конституции, которая, по мнению многих, укрепит его личную власть. Экономика страны все глубже погружается в кризис.

"Сейчас, к сожалению, Тунис возвращается к авторитаризму. Процесс, который мы называем демократическим отступлением, сейчас идет по всему миру", - говорит Амани Джамал, соучредитель "Барометра арабского мира" и декан Принстонской школы общественных и международных отношений.

"Я думаю, что одним из ключевых факторов является не склонность граждан Туниса к авторитаризму или авторитарной политической культуре, а просто убеждение, что демократия не помогла экономике Туниса", - добавила она.

Именно экономика стоит у жителей арабских стран на первом месте в списке главных проблем, опережая коррупцию, нестабильность и эпидемию коронавируса.

Только в двух странах экономическая ситуация оказалась не на первом месте: в Ираке, где главной проблемой считается коррупция, и в раздираемой войной Ливии, где таковой является нестабильность.

По меньшей мере каждый третий человек во всех опрошенных странах признал, что в последний год у него или его семьи были периоды, когда заканчивалась еда и не было денег, чтобы ее купить.

В Египте и Мавритании в нехватке денег на еду признались две трети опрошенных.

Этот опрос по большей части проводился до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, а оно еще больше усугубило проблемы с продовольствием в регионе, особенно в Египте, Ливии и Тунисе, которые в значительной степени зависят от экспорта пшеницы из России и Украины.

Те респонденты, которым не всегда хватает денег на еду, в среднем хуже относятся и к идее демократии в своей стране. Особенно ясно эта корреляция видна в Судане, Мавритании и Марокко.

Экономические перспективы региона неутешительны: менее половины респондентов считают, что экономика в их стране находится в хорошем состоянии.

Хуже всего ситуация в Ливане, где хорошей экономическую ситуацию в стране назвали менее 1% опрошенных. Всемирный банк назвал экономический кризис в Ливане одним из самых тяжелых в мире с середины XIX века.

В целом большинство опрошенных не ожидает, что экономическая ситуация в их стране в ближайшие несколько лет улучшится. Но есть и оптимисты: в шести странах более трети респондентов считают, что ситуация улучшится или несколько улучшится в ближайшие два-три года.

Несмотря на экономические сложности, которые испытывает Тунис, его граждане больше всего надеются на лучшее: 61% респондентов из этой страны заявили, что верят, что через несколько лет все будет либо намного лучше, либо несколько лучше.

Уверенности в будущем у жителей региона нет, говорит доктор Роббинс из "Барометра арабского мира", и они обращают взоры к альтернативным демократии моделям - например, к китайской: авторитарная однопартийная система, сосуществующая с экономической свободой. Она, напоминает доктор Роббинс, за последние 40 лет вырвала огромное число людей из бедности.

"Тип быстрого экономического развития - это то, чего многие хотят", - говорит он.

Методология

Опрос был проведен исследовательской группой Arab Barometer. В рамках проекта были опрошены 22 765 человек в девяти странах и на Палестинских территориях. "Барометр арабского мира" - это исследовательская организация, базирующаяся в Принстонском университете. Она проводит подобные опросы с 2006 года.

Изучалось мнение именно арабского мира, поэтому в опрос не были включены такие страны региона, как Иран, Израиль и Турция. Власти нескольких стран Персидского залива отказали в полном и справедливом доступе к опросу. Результаты Кувейта и Алжира были опубликованы слишком поздно, чтобы их можно было включить в репортаж Би-би-си на арабском языке. Сирия не была включена из-за трудности доступа.

По юридическим и культурным причинам некоторые страны попросили исключить некоторые вопросы. Эти исключения учитываются при описании результатов с четко обозначенными ограничениями.