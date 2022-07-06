Фото: самые впечатляющие работы, поданные на конкурс "Астрономический фотограф года"

37 минут назад

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Автор фото, MaryBeth Kiczenski

Члены жюри ежегодного конкурса "Астрономический фотограф года", проводимого британской Королевской обсерваторией в Гринвиче, отобрали для участия в соревновании лучшие снимки звездного неба из более чем 3000 работ, поданных на конкурс в этом году фотографами из 67 стран мира.

Русская служба Би-би-си представляет краткий обзор работ финалистов.

Одно из самых заметных астрономических открытий 2021 года года произошло 3 января, когда американский астроном Грегори Леонард обнаружил комету, в последний раз приближавшуюся к Земле около 80 тысяч лет назад.

Автор фото, Lionel Majzik Подпись к фото, Та самая комета Леонарда

На минимальном расстоянии от нашей планеты комета прошла почти год спустя, 12 декабря, на какое-то время затмив своим сиянием даже звезды. Неудивительно, что в категории "Планеты, кометы и астероиды" в среднем каждая четвертая поданная заявка была посвящена именно комете Леонарда. Наиболее достойной выхода в финал жюри сочло снимок, сделанный Майонелом Майзиком в Намибии.

По словам самого фотографа, погода в тот день была пасмурной и не слишком располагала к съемке, но Майзек решил не ждать.

Автор фото, Yang Sutie Подпись к фото, Как-то так выглядит небо, когда едешь по самой высоко расположенной автомагистрали в мире

Высота горы Кула-Кангри в Тибете - 7538 метров над уровнем моря. Чуть ниже - на высоте 5400 метров - проходит Национальная автомагистраль 219, сасмое высокогорное шоссе в мире. В день съемки, незадолго до того как из-за снежной горы взошел Млечный Путь, на западе зашла Луна, золотом оттенив заснеженные вершины.

Автор фото, Carl Gallagher Подпись к фото, Не очень похоже на Северное сияние, правда?

Чтобы сделать этот снимок, запечатлев невероятной красоты Северное сияние, автору работы Карлу Галлахеру пришлось намотать за девять дней более 4000 км в поиске подходящей точки.

Автор фото, Takanobu Kurosaki Подпись к фото, Очень японский пейзаж, не находите?

Если при взгляде на эту работу у вас закрадывается подозрение, что автор - знаток и энтузиаст японской культуры, то вы недалеки от истины. Вдоль берегов реки Фунакавы более полувека назад высадили 280 ростков сакуры - теперь они превратились в огромные тенистые деревья.

Фотография работы Таканобу Асахи так и называется: "Река Фунакава весной".

Автор фото, Esa Pekka Isomursu Подпись к фото, Этот снимок сделан в Финляндии

Всполохи полярного сияния за ветряной турбиной создают впечатление, что вращается она счет энергии солнечного ветра. Работа так и названа: "Солнечная энергия ветра".

Автор фото, Simon Tang Подпись к фото, Этот снимок носит название "Облака водорода"

Облака раскаленного водорода на Солнце разрываются и сталкиваются друг с другом, повинуясь силовым линиям магнитного поля нашей звезды.

Фотография собрана из нескольких снимков, сложенных в одно изображение высокого разрешения. Цвет был добавлен для усиления эффекта.

Автор фото, Abhijit Patil Подпись к фото, Так выглядит восход Млечного Пути в калифорнийской Долине смерти

Солончаки в бассейне Бэдуотер - одно из самых завораживающих мест в национальном парке Долина смерти в штате Калифорния. Это самая низко расположенная точка американского континента: примерно на 86 метров ниже уровня моря.

Шестиугольные узоры в грязи сформированы застывшей, а затем испарившейся дождевой водой. А верхний слой грязи покрыт кристаллами соли.

Автор фото, Hannah Rochford Подпись к фото, Такую завораживающую картину можно было увидеть в английском Гластонбери

На первый взгляд может показаться, что это фотомонтаж: уж слишком громандой кажется Луна на фотографии. Однако никакого подвоха тут нет, более того - фотография сделана камерой, которой недавно исполнилось 10 лет. Именно она запечатлела, как из-за холма в Гластонбери в сентябре медленно поднимается полная "урожайная Луна".