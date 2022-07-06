Фото: самые впечатляющие работы, поданные на конкурс "Астрономический фотограф года"
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Члены жюри ежегодного конкурса "Астрономический фотограф года", проводимого британской Королевской обсерваторией в Гринвиче, отобрали для участия в соревновании лучшие снимки звездного неба из более чем 3000 работ, поданных на конкурс в этом году фотографами из 67 стран мира.
Русская служба Би-би-си представляет краткий обзор работ финалистов.
Одно из самых заметных астрономических открытий 2021 года года произошло 3 января, когда американский астроном Грегори Леонард обнаружил комету, в последний раз приближавшуюся к Земле около 80 тысяч лет назад.
На минимальном расстоянии от нашей планеты комета прошла почти год спустя, 12 декабря, на какое-то время затмив своим сиянием даже звезды. Неудивительно, что в категории "Планеты, кометы и астероиды" в среднем каждая четвертая поданная заявка была посвящена именно комете Леонарда. Наиболее достойной выхода в финал жюри сочло снимок, сделанный Майонелом Майзиком в Намибии.
По словам самого фотографа, погода в тот день была пасмурной и не слишком располагала к съемке, но Майзек решил не ждать.
Высота горы Кула-Кангри в Тибете - 7538 метров над уровнем моря. Чуть ниже - на высоте 5400 метров - проходит Национальная автомагистраль 219, сасмое высокогорное шоссе в мире. В день съемки, незадолго до того как из-за снежной горы взошел Млечный Путь, на западе зашла Луна, золотом оттенив заснеженные вершины.
Чтобы сделать этот снимок, запечатлев невероятной красоты Северное сияние, автору работы Карлу Галлахеру пришлось намотать за девять дней более 4000 км в поиске подходящей точки.
Если при взгляде на эту работу у вас закрадывается подозрение, что автор - знаток и энтузиаст японской культуры, то вы недалеки от истины. Вдоль берегов реки Фунакавы более полувека назад высадили 280 ростков сакуры - теперь они превратились в огромные тенистые деревья.
Фотография работы Таканобу Асахи так и называется: "Река Фунакава весной".
Всполохи полярного сияния за ветряной турбиной создают впечатление, что вращается она счет энергии солнечного ветра. Работа так и названа: "Солнечная энергия ветра".
Облака раскаленного водорода на Солнце разрываются и сталкиваются друг с другом, повинуясь силовым линиям магнитного поля нашей звезды.
Фотография собрана из нескольких снимков, сложенных в одно изображение высокого разрешения. Цвет был добавлен для усиления эффекта.
Солончаки в бассейне Бэдуотер - одно из самых завораживающих мест в национальном парке Долина смерти в штате Калифорния. Это самая низко расположенная точка американского континента: примерно на 86 метров ниже уровня моря.
Шестиугольные узоры в грязи сформированы застывшей, а затем испарившейся дождевой водой. А верхний слой грязи покрыт кристаллами соли.
На первый взгляд может показаться, что это фотомонтаж: уж слишком громандой кажется Луна на фотографии. Однако никакого подвоха тут нет, более того - фотография сделана камерой, которой недавно исполнилось 10 лет. Именно она запечатлела, как из-за холма в Гластонбери в сентябре медленно поднимается полная "урожайная Луна".
Итоги конкурса будут подведены в четверг на этой неделе.