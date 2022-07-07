Украине обещают новые системы ПВО. Что это изменит?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

6 минут назад

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Автор фото, Kongsberg Подпись к фото, NASAMS - совместная разработка США и Норвегии

В последний месяц номенклатура военных поставок Украине изменилась. В списке оружия, которое западные страны собираются передавать или продавать Киеву, появились современные системы противовоздушной обороны. Би-би-си рассказывает, как это может изменить ситуацию на фронте.

Ранее в Украину поставлялись в основном переносные, либо мобильные зенитно-ракетные комплексы, такие как американский Stinger или британский Starstreak. Единственная разовая поставка большого ЗРК С-300 состоялась в апреле - Украине его передала Словакия.

Среди последних сообщений - обещание Пентагона поставить Украине новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые США разработали совместно с Норвегией. В настоящее время речь идет о двух системах.

Издание Defense News со ссылкой на источник в оборонных кругах США сообщает, что контракт на поставку ЗРК будет согласован в течение некоторого времени - от нескольких недель до нескольких месяцев. После этого украинские специалисты должны будут освоить этот комплекс.

Это довольно новый мобильный зенитно-ракетный комплекс, его разработка началась в 1989 году, производство - с 1994 года, весь цикл испытаний был завершен к концу 1990-х. В 1999-м появился улучшенный вариант ЗРК NASAMS II.

Автор фото, Kongsberg Подпись к фото, В Пентагоне заявили, что в Украину будут поставлены два ЗРК

Какая именно система будет поставлена Украине, неизвестно, однако ЗРК первого поколения использует радар AN/MPQ-64 Sentinel, и именно такой фигурировал в списке поставок США, который был опубликован в мае 2022 года.

В любом случае это довольно мощный ЗРК, способный поражать цели на удалении до 25 км и на высоте до 16 км. Этот комплекс по своему классу примерно соответствует "Бук-М1", который стоит на вооружении российской и украинской армий.

Особенность NASAMS в том, что он использует авиационные ракеты AMRAAM AIM-120. У этой ракеты довольно много разных модификаций, которые улучшают ее характеристики, в том числе и дальность.

Одно из главных достоинств этих авиационных ракет в том, что их было выпущено более 13 тысяч единиц. Это очень важное обстоятельство, поскольку в условиях интенсивного военного конфликта расход боеприпасов для ЗРК велик, а основу ПВО Украины составляют комплексы еще советского производства.

Планируемые поставки NASAMS - не первый случай, когда в Украину собрались поставить мощные западные системы ПВО. В начале июня Германия объявила о том, что поставит Украине ЗРК Iris-T SLM среднего радиуса. Как заявил в интервью "Укринформ" посол Украины в Германии Андрей Мельник, Киев намерен закупить 10 пусковых установок.

Этот ЗРК использует авиационные противовоздушные ракеты IRIS-T SL, модифицированные для использования с земли. На сайте производителя ракет компании Diehl Defence говорится, что первые испытательные пуски Iris-T SLM состоялись в 2014 году.

Дальность действия ракеты в варианте ЗРК среднего радиуса, то есть того, который может получить Украина - 40 километров, а максимальная высота перехвата цели - 20 километров.

Одна из главных проблем, с которыми, возможно, столкнутся украинские военные - включение этих двух западных комплексов в свою систему ПВО.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На вооружении украинской ПВО сейчас стоят устаревшие системы

Российский военный эксперт Александр Храмчихин в интервью Би-би-си сказал, что не видит в этом никаких особых проблем: "При желании можно интегрировать все со всем".

Другой эксперт - Давид Гендельман из Израиля - с этим не согласен. "Вопрос интеграции в систему ПВО страны крайне важен, потому что NASAMS позиционируется именно как сетецентрическое средство для максимальной возможной интеграции с другими средствами, так он будет наиболее эффективен. Но если с обещаемыми Германией комплексами IRIS-T SLM они могут интегрироваться через тактическую сеть обмена данными по стандартам НАТО, то интеграция с украинскими ЗРК советской разработки видимо потребует дополнительных технических решений", - объяснил он.

Включение иностранных зенитных комплексов в систему ПВО Украины - важная задача, поскольку противовоздушная оборона эффективна именно как система, в которой все компоненты связаны между собой в единую сеть.

Почему ПВО важна для Украины

Проблема противовоздушной обороны в украинском конфликте для российской армии - одна из самых серьезных.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обломки российского военного самолета под Киевом

Украинская ПВО вооружена не самым современным оружием - наиболее мощными были ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ среднего радиуса действия, которые строились еще в 1980-х годах. Кроме них на вооружении стоят средние Бук-М1, ближние Тор-М, С-125 и различные переносные и артиллерийские системы ПВО для поля боя.

Однако в Украине была построена эшелонированная противовоздушная оборона. Это означает, что все эти комплексы были включены в общий контур с радарами, командными и информационными центрами.

Такую эшелонированную систему трудно преодолеть, поскольку зенитные системы разной дальности прикрывают друг друга и действуют против целей на разных высотах, информация поступает с разных радаров, обрабатывается и попадает в командные центры, где принимается решение об уничтожении.

Один из способов преодолеть системы дальнего и среднего радиуса - лететь на небольшой высоте, однако тут большую опасность могут представлять ПЗРК и комплексы ближнего радиуса.

Насколько эффективно действует украинская система ПВО, сказать трудно, поскольку нет публичной информации о числе сбитых целей и промахов. Неизвестно и сколько зенитных боеприпасов осталось в арсенале украинских военных - с 24 февраля им приходится противодействовать не только авиации, но и бороться с ракетами.

Однако можно предположить, что рано или поздно Украина начнет испытывать нехватку ракет и ЗРК, которые также могут выходить из строя вследствие поломок и действий российской авиации и ракет.

Проблема для России

Украинская ПВО сильно ограничивает возможности российской авиации, которая, судя по информации в открытых источниках, продолжает, как правило, действовать в пределах тактической глубины на линии противостояния, не решаясь залетать глубоко в тыл украинских войск.

Автор фото, AFP Подпись к фото, У России большое преимущество в авиации, однако восользоваться им нелегко из-за ПВО

Такая ситуация сложилась из-за того, что российская авиация так и не смогла подавить систему ПВО Украины.

Как ранее рассказал в интервью Би-би-си российский военный эксперт, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник, это произошло во многом из-за того, что задачи подавления эшелонированной системы ПВО не рассматривались в российском военном планировании, и ВКС не готовились к ее прорыву.

"Россия продолжала в первую очередь готовиться к войне с противником по образу и подобию блока НАТО. А блок НАТО практически не имеет эшелонированной наземной системы ПВО за исключением отдельных очагов и опирается в первую очередь на воздушную мощь. Главная система противовоздушной обороны НАТО - это истребители", - говорил он.

"Вся российская подготовка в части противодействия ПВО и ударной авиации - это была подготовка к тому, что НАТО будет вскрывать ПВО с помощью ударной авиации, а России придется обороняться с помощью систем ПВО. К тому, чтобы вскрывать оборону противника, имеющего по факту отечественную систему ПВО, Россия не готовилась", - считает Крамник.

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Поставки западных вооружений в Украину начались еще до российского вторжения 24 февраля, но с началом войны они резко возросли.

Главным донор поставок, как и финансовой помощи, - США. С 24 февраля объем американских помощи Украине составил более 6,92 миллиарда долларов. А если считать с начала 2021 года, то Соединенные Штаты вложили более 7,62 миллиарда долларов в помощь Киеву в сфере безопасности.

Поставки из США включают более 1400 ПЗРК Stinger, более 6500 противотанковых комплексов Javelin и более 20 тысяч единиц другого противотанкового оружия. Только из США в Украину было передано 126 гаубиц М777 и более четверти миллиона снарядов к ним.

Однако эти поставки не привели к тому, что ВСУ получили преимущество в количестве вооружений по сравнению с Россией.

В начале июня, уже после того как в Украину поступила большая партия гаубиц и они стали активно использоваться на фронте, газета Independent выяснила, что превосходство в артиллерии группировки российской армии в Украине над ВСУ составляет 20 к одному, а расход снарядов - 40 к одному.

13 июня в интервью Би-би-си главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что у России в 10 раз больше огневой мощи, чем у Украины.

Тогда же советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для того, чтобы остановить российское продвижение ВСУ необходимо несколько тысяч единиц тяжелого вооружения: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов.

То, чего не видно глазами

С тех пор как Михаил Подоляк назвал эти цифры, в Украину было поставлено множество военных грузов, но, по крайней мере в открытых источниках, о таких объемах, чтобы они были бы близко к цифрам, которые назвал Михаил Подоляк, не говорится.

Оговорка про открытые источники не формальность - секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Алексей Данилов в интервью изданию Liga.net 18 июня сказал, что "очень многие страны просят не озвучивать военное вооружение, которое они нам передают".

Как считают военные эксперты, тайно вооружать ВСУ в современном мире очень сложно. Но можно.

"Если говорить о том, что начали поставлять еще до начала боевых действий, то есть индивидуальное оружие, то его можно поставлять в любых количествах и вполне скрытно. Крупную технику скрытно не поставишь", - сказал Би-би-си Александр Храмчихин.

Давид Гендельман, в свою очередь, объяснил, что действительно "не вся номенклатура поставленного подробно озвучивается во всех деталях", однако до сих пор на фронте не появлялось какое-то серьезное оружие, которое не фигурировало бы до этого в сообщениях прессы. Тем не менее, он не исключает того, что скрытые поставки могут происходить в тех областях, которые трудно впоследствии отследить.

"Конкретные типы снарядов и других "мелочей", о которых заранее не говорилось, это бывает. Частично это происходит также в области запчастей для самолетов и наземной техники, средств связи, радиоэлектронной борьбы, радиолокационных станций, электрооптики и вообще всего, что в отличие от нового вида вооружений на фронте глазами не видно", - сказал он.

Как рассказал Гендельман, есть помощь, которая, не привлекает внимание, но при этом играет даже более важную роль в войне, чем артиллерийские системы или танки.

"Есть не столько тайная, сколько не привлекающая большого внимания публики тема, как поставка боеприпасов и горюче-смазочных материалов: если без еще пары десятков САУ воевать можно, то без поставленных огромных количеств боеприпасов, в первую очередь артиллерийских, всё бы уже давно кончилось", - сказал эксперт.

Часто определить военную помощь в количественном выражении просто невозможно. Многие страны помогают, например, финансово, или предоставляют мощности для ремонта бронетехники.

Тем не менее, информация о новых поставках вооружений в Украину появляется чуть ли не каждый день.

Оружие из арсеналов

Иностранная военная помощь поступает в Украину из разных источников. Во-первых, со складов действующих вооруженных сил. То есть какое-то государство отдает либо продает Киеву оружие, которое уже есть на его армейских складах.

Это обстоятельство сильно ограничивает поставки, отмечает Александр Храмчихин: "Насколько я могу понять, для Запада просто нереально поставлять больше [вооружений], чтобы он сам не остался вообще без оружия".

Во-вторых, нехватку оружия, отправленного в Украину из страны-донора, можно компенсировать ей поставками аналогичных систем из третьих государств.

На это рассчитывали, например, в Польше, которая отдала Украине 240 старых советских танков Т-72. Взамен она рассчитывает получить какое-то число западных, однако пока что переговоры с Берлином не привели ни к чему. Варшава рассчитывает и на получение танков из США в рамках закона о ленд-лизе.

Наконец, еще один способ - простая закупка вооружений, либо новых, либо подержанных. В июне Киев закупил в Польше 60 самоходных артиллерийских установок Krab, и это был полноценный военный заказ, в отличие от партии из 18 таких же САУ, которые были до этого переданы Киеву безвозмездно.

Однако такие полноценные контракты, как правило, требуют некоторого времени на исполнение, поскольку часто оружие приходится заказывать на заводах.

Чем поможет ленд-лиз?

По словам Алексея Данилова, Украина ожидает, когда начнет реально действовать закон о ленд-лизе, который президент США Джо Байден подписал 9 мая 2022 года.

"Там есть процедура. Ленд-лиз еще не начинался [...] Это может быть июль-август, может, сентябрь. Здесь очень много факторов. Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в его стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов", - сказал он в интервью 18 июня.

Закон о ленд-лизе сам по себе не определяет поставки тех или иных конкретных вооружений. Этот документ лишь очень сильно упрощает довольно сложную процедуру закупки вооружений в США, позволяя сдавать оружие в аренду Украине и другим странам Восточной Европы.

Например, без закона в случае сдачи военной техники в аренду арендатор обязан возвратить ее США в течение пяти лет и возместить ущерб за любые повреждения. Закон о ленд-лизе отменяет это ограничение.

Он также снимает с президента США обязанность отчитываться перед Конгрессом и получать одобрение на выбор вооружений, которые можно поставить в аренду Украине в экстренном порядке.

При этом в конце мая Конгресс США одобрил беспрецедентный по размерам пакет помощи Украине на сумму почти 40 млрд долларов. Большая часть этой суммы будет использована для поставок вооружений украинской армии.

Таким образом Вашингтон, с одной стороны, упростил процедуру передачи оружия Киеву, а с другой - подкрепил эту помощь материально.

Правда, военные эксперты, с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, сомневаются, что ленд-лиз и финансовая поддержка могут серьезно изменить ситуацию в конфликте.

По словам Александра Храмчихина, поставки вооружений с заводов могут быть осложнены тем, что западный ОПК не перестроился для производства вооружений для такого крупного конфликта.

"Новое оружие очень дорогостоящее, его сложно производить. Пока я не вижу никаких признаков того, что Запад начинает в буквальном смысле работать на войну, чтобы поставлять [оружие] с заводов", - сказал он.

А по словам Давида Гендельмана, в любом случае поставки вооружений зависят от воли политиков: "Это зависит от политического решения Белого дома. В принципе даже из наличия уже можно было дать больше, чем дали, в расчете на будущее восполнение от промышленности, но всё упирается именно в политическое решение".

Что и в каком количестве будет поставляться в Украину после того, как заработает ленд-лиз, пока не берется предсказывать ни один эксперт, но пока что партии новых вооружений часто не превышают нескольких единиц, при том, что в Киеве хотели бы получать десятки и даже сотни.

Так произошло с системами залпового огня HIMARS, которых пока что в Украину поставили всего четыре единицы. Передавая их Украине, в Пентагоне заявили, что это только первая партия, которая будет использоваться для обучения расчетов. В пресс-релизе о передаче NASAMS такой оговорки не было. Как не было и обещания поставить в будущем еще больше таких ЗРК.

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