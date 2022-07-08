Смерть танка? Что война в Украине говорит о будущем бронетехники на поле боя

Фрэнк Гарднер

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

13 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С начала войны в Украине Россия, по некоторым подсчетам, потеряла уже более 700 танков

Одним из доминирующих образов войны в Украине стал уничтоженный российский танк. Их было множество: обгоревших, с разбитой ходовой частью, сорванной башней, почерневшим стволом, бесцельно уставленным в небо. И у многих это вызывает законный вопрос: не получилось ли так, что современные противотанковые системы сделали танки бесполезными на поле боя?

"Вопрос этот поднимается каждый раз, когда подбивают очередной танк. Танк - это такой яркий символ мощи, что когда его уничтожают, люди быстро делают вывод, что все, танкам пришел конец". - говорит куратор и инструктор Танкового музея в английском Бовингтоне Дэвид Уилли.

В этом музее собрана крупнейшая в мире коллекция танков, многие из которых на ходу и демонстрируются публике во время специальных шоу.

Мы наблюдаем, как основной советский танк T-72 прогревает двигатель и с лязгом направляется в сторону заправки, чтобы потом принять участие в репетиции шоу. По сути такие же танки в феврале пересекли границу Украины, где их сотнями уничтожали небольшие подвижные группы украинских военных, вооруженных беспилотниками, "Джавелинами" и легким противотанковым оружием нового поколения (NLAW).

"Важно не извлекать неверные уроки из того, что мы наблюдали в последние несколько месяцев, - отмечает отставной американский генерал Бен Ходжес, до недавнего времени командовавший сухопутными силами США в Европе. - Российские танки, о которых идет речь, обычно неправильно применялись, действовали без поддержки пехоты, а в их экипажах не было опытных сверхсрочников или унтер-офицеров, как это принято в британской и американской армии. Поэтому они становились лекой добычей для обороняющихся украинских войск".

Подпись к фото, Этот T-72 Танковому музею в Бовингтоне подарила польская армия

Взгляды Ходжеса разделяет отставной бригадный генерал британской армии Бен Барри, который сейчас работает старшим научным сотрудником, специалистом по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований.

"Провал российского наступления на Киев показывает, что происходит, когда танки неумело развертываются армией, которая не может вести общевойсковую войну (боевые действия с комбинированным применением танков, пехоты, артиллерии и авиации) и имеет слабую логистику, - говорит Бен Барри. - Хорошо обученная боевая группировка НАТО выдвинула бы вперед пехоту, чтобы не дать танкам попасть в засаду".

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У танка, ставшего символом современной войны, много и критиков, и сторонников. Во время войны 2020 года в Нагорном Карабахе армянские танки были разгромлены азербайджанскими беспилотниками турецкого производства. В Ливии те же самые дроны "Байрактар ТБ2" нанесли серьезный урон войскам генерала Хафтара, да и в Сирии турецкие беспилотники успешно вели охоту на танки правительственных сил Асада.

На ранней стадии войны в Украине современные прортивотанковые управляемые ракеты, поставляемые украинской армии Британией, США и другими странами, сыграли решающую роль в том, чтобы отогнать российские бронетанковые колонны от Киева. Однако на второй стадии войны, в Донбассе, решающую роль играет уже сконцентрированная российская артиллерия, разрушительная огневая мощь которой помогает российским войскам продвигаться вперед.

По предварительным оценкам, российская армия на этой войне потеряла - уничтоженными или брошенными - более 700 танков. На этих танках часто можно увидеть элементы динамической защиты (ДЗ), которые выглядят как крупные пластины или кирпичики. При попадании ракеты взрывчатка, заключенная между стальных пластин в ДЗ, детонирует, заставляя большую часть кумулятивной струи распыляться и спасая тем самым корпус танка от пробития.

Однако беспилотники и противотанковые ракеты западного производства нашли способ обойти это препятствие: они наносят удар по верхней части танковой башни, где броневая защита незначительна.

"Эта война стала праздником беспилотников, - говорит генерал Барри. - Мы поняли, что для того, чтобы избавиться от вражеских дронов, нужны свои собственные. И необходимы классические средства ПВО для обороны от низколетящих целей, включая лазеры и электронные глушилки".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Десятки российских танков были уничтожены с помощью ракет "Джавелин"

Отсрочить отставку танков могла бы система активной защиты (APS).

"Существуют два типа APS: мягкого поражения и жесткого уничтожения, - поясняет Дэвид Уилли из Танкового музея и делает паузу, пока Т-72, подарок от польской армии, окутывается голубоватым дымком выхлопа и угрожающе разворачивает в нашу сторону свое огромное 125-миллиметровое орудие. - Мягкое поражение - это электромагнитный импульс, нарушающий работу приближающейся ракеты. Жесткое уничтожение - это стрельба по ракете чем-то вроде пуль".

Как часто бывает в таких случаях, тщательные иссследования на эту тему провели израильские военные, особенно после 2006 года, когда их танкам сильно досталось в Южном Ливане от боевиков "Хезболлы", которые умело использовали самодельные взрывные устройства и противотанковые ракеты.

Израильтяне разработали систему APS "Трофи" (Trophy). Радар этой системы засекает угрозу, будь то беспилотник или ракета, и затем вращающаяся пусковая установка на башне танка выстреливает очередь "противоснарядов", которые поражают цель прежде, чем она достигает танка.

"Трофи" или ее модификации, скорее всего, станут стандартным вооружением многих из новейших западных танков.

"Развитие технологий борьбы с беспилотниками снизит эффективность дронов, которые сегодня парят над полем боя, выискивая легкую жертву", - говорит генерал Ходжес.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Верх танка остается наименее защищенным местом, именно туда нацелены современные противотанковые ракеты

Так есть ли в итоге будущее у танка, или он обречен отправиться в утиль, как полагают некоторые?

"Необходимость в защищенной и мобильной огневой мощи будет всегда", - утверждает генерал Ходжес. И предсказывает, что в недалеком будущем по полям сражений наряду с обычными танками поползут, поддерживая их огневой мощью и при этом не рискуя жизнью экипажей, беспилотные танки, управляемые дистанционно, по сути бронированные дроны.

"Я сам был пехотинцем, и я не хотел бы оказаться в бою где бы то ни было без поддержки защищенной мобильной огневой мощи", - говорит Ходжес.

С ним соглашается бывший британский военный, командир танка, а ныне генеральный директор оборонной компании Sibylline Джастин Крамп.

"Танки обладают огневой мощью, мобильностью и прочностью, которых лишена пехота. Это удобная платформа, которая может действовать днем и ночью, выполнять поставленные задачи и ввергать в шок противника, - говорит Крамп. - Если бы танки не играли такую важную роль, Украина не восстанавливала бы свои танковые войска. А они просят в два раза больше танков, чем имеется во всей Британии".

Дэвид Уилли работает инструктором в британской армии, а с недавних пор начал обучать и приехавших в страну украинских военных.

"Дело не в качестве танков, а в качестве экипажей, - говорит он. - Самое дорогое в мире вооружение вовсе не гарантирует вашу победу. Главное - вера в ваше дело, а украинцы в свое дело верят".

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