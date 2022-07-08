Зачем громадному динозавру крошечные передние лапки? Ученые объясняют

57 минут назад

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Автор фото, Carlos Papolio/Handout via Reuters Подпись к фото, Meraxes gigas в представлении современного художника: не такие уж они и крошечные, эти лапки...

Близок локоток, да не укусишь, гласит пословица. Гигантский динозавр Meraxes gigas, живший около 100 миллионов лет назад на территории современной Северной Патагонии в Аргентине, мог даже и не пытаться: своими малюсенькими (по меркам 11-метрового чудовища) передними лапами длиной всего в 60 сантиметров он вообще не способен был дотянуться до собственной головы. И все же, как полагают ученые, в таких крохотных лапках был свой эволюционный смысл.

Недавно обнаруженный новый вид был назван в честь дракона Мераксеса из сериала "Игра престолов" (тот дракон по сути тоже был уже ископаемым, от него остался один череп в Красном замке).

Meraxes gigas принадлежит к группе преимущественно двуногих хищников-кархародонтозавров, схожих со знаменитым тираннозавром Tyrannosaurus rex именно этими крошечными передним конечностям, и это заставило ученых предположить, что такая анатомическая особенность была распространена среди хищных динозавров куда шире, чем считалось ранее.

Кархародонтозавры жили в меловом периоде и дружно вымерли вместе со всеми нелетающими динозаврами, оставив после себя лишь фрагменты окаменевших скелетов.

Аргентинским ученым посчастливилось обнаружить почти полную переднюю конечность M. gigas, а также части черепа, бедренной кости и таза.

Скорее всего, эти кости сохранились так хорошо потому, что вскоре после смерти динозавра, весившего при жизни почти 4,5 тонны, его останки оказались погребены под слоем осадочных пород, которые несли потоки воды.

Хотя Meraxes и T. rex обладали очень схожими передними конечностями, эти динозавры не были близкими родственниками, а схожесть, скорее, объясняется конвергентной эволюцией, когда у разных видов, ведущих сходный образ жизни, вырабатываются похожие черты.

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Но в чем необходимость в таких маленьких и, на первый взгляд,, бесполезных лапках?

По словам Хуана Канале, руководителя исследования (его результаты опубликованы в издании Current Biology), сотрудника Палеонтологического музея Эрнесто Бахмана, объяснение может заключаться в том, что у ранних предков Meraxes и T. rex передние конечности поначалу могли выполнять важные функции при охоте, но впоследствии большая голова с мощными челюстями стала куда более эффективным орудием охоты, а передние лапы постепенно атрофировались.

Впрочем, эти "лапки", если судить по структуре костей, обладали весьма внушительными мыщцами и могли быть не такими уж бесполезными.

"Не думаю, что они играли какую-то роль при охоте - эту функцию в основном взяла на себя голова, но полагаю, что они вполне могли пригодиться для других целей. К примеру, чтобы удерживать самку во время спаривания (тут голова совершенно ни к чему) или в качестве опоры, когда динозавру нужно было подняться", - предполагает Канале.

Автор фото, Akiko Shinya/Handout via REUTERS Подпись к фото, Питер Маковицки с костью, обнаруженной в песчаниках Патагонии

Соавтор Канале Питер Маковицки, в свою очередь, подчеркивает, что передние конечности динозавра "были буквально в половину длины его головы, так что животное было бы не в силах дотянуться ими до своей пасти".

Кстати, эти лапки были не единственной отличительной чертой Meraxes.

Его череп был на удивление богато украшен гребнями, бороздами, шишками и даже миниатюрными рожками. Эти признаки обычно проявляются у половозрелых особей, что заставляет предположить: они играли важную роль в брачных играх.