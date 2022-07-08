Синдзо Абэ: экс-премьер Японии, который 27 раз обсуждал с Путиным Курилы

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ оставался влиятельной фигурой в японской политике и после ухода с поста

Синдзо Абэ был премьер-министром Японии два раза и в итоге занимал этот пост дольше всех других руководителей правительства страны. За время правления Абэ боролся с последствиями аварии на "Фукусиме", сблизился с Дональдом Трампом и неустанно пытался договориться с Владимиром Путиным о Курилах.

67-летний Абэ был также известен своим "ястребиным" подходом к международной политике, противоречащим устоявшимся в стране антимилитаристским настроениям, и смелой экономической стратегией по выходу из рецессии, которая получила название "Абэномика".

Будучи сторонником консервативного национализма, Абэ возглавлял Либерально-демократическую партию Японии (ЛДП), которая при его руководстве дважды побеждала на всеобщих выборах.

В первый раз на пост премьер-министра Абэ был избран в 2006 году. Но тогда он продержался в должности всего чуть более года. Год оказался полным скандалов, и Абэ ушел в отставку.

Но в 2012 году он, к удивлению многих, снова стал главой правительства и на этот раз сумел пробыть на этом посту восемь лет, до 2020 года. Его срок должен был закончиться на год позже, но Абэ снова сложил с себя полномочия по состоянию здоровья.

Когда Абэ стал премьером во второй раз, экономическая стагнация в Японии который год усугублялась, и он пошел на решительные меры, чтобы оживить экономику и добиться роста. Его политика, основанная на денежном стимулировании в крупных масштабах, привела, как считают эксперты, к видимым положительным результатам.

На правление Абэ также пришлось самое мощное в истории страны землетрясение, которое потрясло в 2011 году восточную часть Японии. За ним последовало цунами, ставшее причиной ядерной катастрофы на атомной электростанции "Фукусима-1". Тогда погибло почти 20 тыс. человек.

В 2020 году, после нескольких недель неопределенности и спекуляций, Абэ ушел в отставку, объяснив, что нуждается в лечении.

Это произошло всего через четыре дня после того, как Абэ побил рекорд продолжительности пребывания на посту главы правительства в Японии.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Синдзо Абэ объявляет об отставке в 2020 году

На протяжении многих лет Абэ боролся с хроническим язвенным колитом. На эту болезнь он сослался и в 2007 году, когда покидал пост премьер-министра в первый раз.

Нынешний премьер Фумио Кисида был близким его соратником, а сам Абэ до своей смерти оставался влиятельной фигурой в японской политике.

Путь к власти

Будучи сыном бывшего министра иностранных дел и двоюродным внуком бывшего премьер-министра, Синдзо Абэ принадлежал к политической элите Японии.

В парламент он впервые избрался в 1993 году, а в 2005-м оказался на передовой японской политики, когда премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми назначил его на влиятельную должность генерального секретаря кабинета министров.

Спустя год 52-летний Абэ стал самым молодым премьер-министром Японии за всю ее послевоенную историю.

Но его администрацию ждала серия серьезных скандалов: от самоубийства министра сельского хозяйства, подозревавшегося в финансовых махинациях, до проблем при компьютеризации пенсионной системы, которые привели к потере данных миллионов японцев.

ЛДП потерпела крупное поражение на выборах в верхнюю палату парламента в июле 2007 года, а в сентябре Абэ ушел в отставку, сославшись на язвенный колит.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2006 Абэ, выходца из семьи политической элиты, в первый раз выбрали премьер-министром

Но в 2012 году Абэ вернулся, заявив, что смог взять заболевание под контроль с помощью медикаментов, и снова был избран премьер-министром. Впоследствии его переизбирали еще дважды - в 2014-м и в 2017-м, в результате чего он стал рекордсменом по сроку нахождения у власти в Японии.

ЛДП изменила свои правила, чтобы позволить Абэ баллотироваться на третий срок, и его влияние внутри партии оставалось неоспоримым, несмотря на не всегда высокую популярность среди населения.

Националист со спорными взглядами

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Абэ был известен своей "ястребиной" позицией в вопросах обороны и международной политики и много лет добивался изменения послевоенной конституции Японии, основанной на принципах пацифизма.

Написанная американцами конституция 1947 года запрещает Японии иметь свою полноценную армию - у нее есть только Силы самообороны, и консерваторы, к которым причислял себя Абэ, считают это напоминанием об унизительной капитуляции японцев во Второй мировой войне.

Националистические взгляды Абэ были причиной трений в дипломатических отношениях с Китаем и Южной Кореей. В частности, начиная с 2013 года он регулярно посещал токийский храм Ясукуни, который в соседних странах считают символом японского милитаризма. После Второй мировой войны в нем поминают погибших японцев, включая казненных военных преступников.

Лево-демократические фракции в самой Японии также высказывали недовольство визитами Абэ в этот храм, видя в них попытку обелить историю страны и забыть о страшных преступлениях, совершенных японскими военными против соседей.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Абэ не раз посещал храм Ясукуни в Токио, против этого выступали активисты

В 2015 году Абэ добился принятия закона о коллективной самообороне. По нему впервые после Второй мировой войны японские власти могут посылать свои Силы самообороны участвовать в боевых действиях за границей для защиты Японии или дружественных стран, подвергнувшихся нападению.

Несмотря на возражения со стороны соседей, а также общественности в самой Японии, японский парламент принял эту поправку.

Но своей главной цели по изменению конституции Абэ добиться не успел. Речь идет о конституционных поправках, которые сняли бы с Японии ограничения по ведению войны как способа разрешения международных конфликтов.

Он также не сумел договориться о возвращении "Северных территорий" - четырех островов к северу от префектуры Хоккайдо, которые Россия считает частью своего Курильского архипелага.

Курильский вопрос и отношения с Россией

Вопрос принадлежности четырех южных Курильских островов не урегулирован со времени окончания Второй мировой войны.

Сообщается, что за время правления Абэ он и Путин встречались для его обсуждения 27 раз.

В 2019 году Абэ и Путин после встречи в Кремле заявили, что готовы обсуждать мирный договор между странами на основе декларации 1956 года. Декларация предполагает, что Россия готова рассмотреть передачу Японии двух из четырех спорных островов

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как друзья: Путин и Абэ все же обсудят Курилы

После этого в 2019 году было еще несколько встреч, на которых Абэ призывал Путина к мирному договору, однако сдвигов так и не произошло.

"Нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем. Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели", - говорил тогда Абэ.

В 2020 году японские СМИ анонсировали приезд Абэ на парад Победы в Москве, но эти планы перечеркнула пандемия коронавируса.

В интервью журналу Economist, опубликованному в мае 2022 года, Абэ сказал, что прогресс в вопросе передачи южных Курил Японии был близок, и сам Путин, по его мнению, был готов пойти на встречу Японии, "но заколебался перед лицом сильного сопротивления".

"Даже у него нет абсолютной диктаторской власти, и даже он не может все сам решать",- сказал о Путине Синдзо Абэ.

В этом интервью Абэ также подчеркнул, что нападение России на Украину стало новым аргументом в пользу милитаризации Японии, которой он добивался, а опросы общественного мнения показывают, что большинство японцев теперь поддерживают увеличение расходов на оборону.

Абэ осудил нападение России на Украину, добавив что для остального мира единственный путь вперед - это полностью поддерживать Украину и противостоять российской агрессии.

"Это единственный способ защитить мировой порядок, который мы создавали со времен окончания Второй мировой войны", - добавил Абэ.

Отношения с США

Синдзо Абэ стал первым мировым лидером, согласившимся встретиться с Дональдом Трампом, когда того избрали президентом США в 2016 году.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Абэ был первым мировым лидером, с которым Трамп встретился после избрания

Благодаря хорошим отношениям Абэ с Трампом Японии удалось избежать повышения торговых тарифов - в отличие от Китая, которому тогдашний американский лидер объявил торговую войну. Однако Токио пришлось увеличить финансирование американских военных баз, расположенных в стране.

Экономика и Covid-19

Экономическая политика Абэ, названная в честь него "Абэномикой", помогла восстановить экономический рост во время его первого срока.

Отрицательные процентные ставки в краткосрочном периоде дали возможность потребителям и компаниям брать дешевые займы и больше тратить. Это позволило правительству вкладывать больше в инфраструктуру и предоставлять налоговые льготы.

Реформы Абэ также должны были помочь трудоустройству женщин и привлечь мигрантов на пустовавшие рабочие места.

Но его достижения были не долгосрочными, и весной 2020 года рецессия вернулась в Японию.

Пандемия коронавируса и политика Абэ по ее сдерживанию тоже ударили по экономике и по популярности премьера.

Критики говорили о том, что его компания по развитию внутреннего туризма привела к распространению инфекции.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Абэ на церемонии открытия Олимпиады в Рио в костюме Супер-Марио, следующими должны были быть Игры в Токио

На международном уровне Абэ активно продвигал идею Транстихоокеанского партнёрства - гигантского торгового соглашения между 11 странами. Считается, что благодаря ему оно выжило после 2017 года, когда из соглашения вышли США под руководством Трампа.

Отставка и смерть

После того, как Абэ объявил об отставке 28 августа, между фракциями его партии начались трения, так как он не назвал преемника.

В конечном счете новым главой правительства ненадолго стал Ёсихидэ Суга, ветеран кабинета министров. Затем его сменил нынешний премьер Фумио Кисида. Оба политика оставались близки с Абэ, который продолжал оказывать влияние на японскую политику.

8 июля Синдзо Абэ принял участие в митинге возле вокзала города Нара в поддержку кандидата от его партии на предстоявших выборах верхней палаты парламента Японии.

Он выступал с речью, когда сзади к нему подошел мужчина с самодельным ружьем и выстрелил в Абэ два раза. В убийстве подозревается 41-летний Тэцуя Ямагами, ранее состоявший в морских силах самообороны Японии. Его задержали на месте преступления.

В 17:03 по местному времени Синдзо Абэ скончался в больнице от полученных ранений. По словам медиков, за его жизнь боролись четыре с половиной часа, пытаясь остановить кровотечение.

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