Безвластие, заоблачные цены и пища на кострах: как развивается кризис на Шри-Ланке

час назад

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Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, В очереди за керосином: многие жители столицы в связи с кризисом вынуждены готовить пищу на кострах

Шри-Ланка переживает сильнейший с момента обретения независимости финнсовый кризис. Цены на повседневные товары резко подскочили, инфляция достигает 50%.

С начала кризиса куры и мясо подорожали в 4 раза, в результате люди стали реже питаться, и многие перешли на овощи и мучные изделия. Но приготовление пищи тоже связано с большими трудностями: многие семьи даже в столице вынуждены были перейти на дрова, потому что керосина не хватает, и за ним выстраиваются огромные очереди.

В стране не хватает горючего даже для общественного транспорта и машин скорой помощи. В июне власти на две недели запретили автозаправкам отпускать топливо частным владельцам, что вызвало бурю недовольства и еще больше взвинтило цены. Заправочные станции контролируются армией и полицией. При этом у государства нет средств, чтобы закупать топливо за рубежом.

Ощущается острая нехватка медикаментов, и система здравоохранения оказалась на грани полного коллапса.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, В стране не хватает топлива даже для машин скорой помощи и городских автобусов. Водители тук-туков вынуждены часами стоять в очередях на заправках

Школы закрыты, и многих людей просят работать из дома, что экономить ресурсы.

В понедельник в некоторых районах страны было частично восстановлено газо- и электроснабжение, и стало появляться горючее на автозаправках, а в Коломбо начали завозить продукты питания. Однако к тому времени толпы разгневанных жителей уже взяли штурмом резиденцию Готобая Раджапаксы в Коломбо и сожгли виллу премьер-министра Ранила Викрамасингхе. Впрочем, оба политика к тому времени уже сбежали в неизвестном направлении, и сейчас Шри-Ланка пребывает в состоянии безвластия.

Что вызвало кризис?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стоимость жизни возросла на Шри-Ланке на 50% по сравнению с прошлым годом

Главной причиной называют банальное отсутствие денег: валютные резервы страны иссякли, и она больше не в состоянии импортировать товары, в которых остро нуждается. В мае, впервые за всю историю, Шри-Ланка не смогла обеспечить выплаты по внешнему долгу.

Власти склонны винить во всем пандемию коронавирсуа, которая ударила по индустрии туризма, приносившей стране львиную долю иностранной валюты. Отпугнула туристов и серия терактов в 2019 году, целями которых были церкви и храмы.

Однако многие эксперты полагают, что Шри-Ланка сама создала себе проблемы, когда после окончания гражданской войны в 2009 году сосредоточилась на внутреннем рынке вместо того, чтобы попытаться выйти на внешний.

В результате экспорт сокращался, а стоимость импорта неуклонно росла.

Год за годом размеры импорта в среднем превышали объемы экспорта на 3 млрд долларов, к концу 2019 года резервы иностранной валюты составляли всего 7,6 млрд долларов, а совсем недавно власти заявили, что у них осталось всего 50 млн.

К тому же правительство аккумулировало огромный внешний долг, финансируя ненужные, по мнению критиков, инфраструктурные проекты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Отказ от закупки удобрений в целях экономии привел к неурожаю и лишь усугубил проблему

Когда в начале 2021 года финансовые проблемы стали слишком очевидными, власти попытались сэкономить на импорте удобрений, заставив фермеров пользоваться местными органическими заменителями. Это предсказуемо привело к неурожаю, так что пришлось в срочном порядке закупать продовольствие за границей, и это окончательно исчерпало валютные резервы.

Сколько и кому задолжала Шри-Ланка?

Внешний долг нынешнего правительства составляет около 51 млрд долларов, из них 6,5 млрд страна должна Китаю, и сейчас они ведут переговоры о реструктуризации этого долга.

Кроме того, в этом году стране придется выплатить 7 млрд долларов в счет обслуживания своего долга и продолжать платить сходные суммы в последующие годы. Всемирный банк уже пообещал одолжить Шри-Ланке 600 млн долларов. Индия готова предоставить еще 1,9 млрд и может добавить к этому полтора миллиарда долларов в счет импорта.

Кроме того, страны "Большой семерки" обещают оказать помощь Шри-Ланке в облегчении долгового бремени.

Есть ли у правительства план по выходу из кризиса?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители Шри-Ланки требуют отставки президента, он обещает уйти, но не говорит, когда

В настоящее время правительство ведет переговоры с МВФ с целью заручиться пакетом экстренной помощи в размере 3 млрд долларов.

МВФ, в задачу которого входит стабилизация мировой экономики, настаивает на том, что правительство Шри-Ланки обязано повысить налоги и поднять учетную ставку, прежде чем можно будет вести разговоры о займе.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе ранее говорил, что правительство испытывает настолько серьезные финансовые трудности, что может начать печатать деньги, чтобы платить зарплаты служащим и чиновникам, но это приведет к новому витку инфляции и скачку цен.

Он также заявил, что правительство ведет переговоры с Россией и Кувейтом о поставках нефти со скидкой.

При этом и президент, и премьер-министр обещают уйти в отставку, чтобы позволить сформировать правительство национального единства, однако не говорят конкретно, когда следует ожидать их отставки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Участники протестов, захватившие резиденцию Раджапаксы, плещутся в бассейне президента и говорят, что не уйдут, пока он не покинет свой пост

Поэтому пока между лидерами политических партий ведутся переговоры о том, как преодолеть кризис, никто не может с уверенностью сказать, кто же именно руководит страной и что можно сделать для восстановления порядка.