Хаос в аэропортах и массовая отмена рейсов. Почему Европа столкнулась с кризисом в отпускной сезон?

Алексей Калмыков

Би-би-си

59 минут назад

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Автор фото, Reuters

Утомленная войной, инфляцией и энергетическим хаосом Европа столкнулась с новым кризисом - авиационным. Еще до школьных каникул аэропорты оказались забиты отдыхающими и завалены потерянным багажом. Чтобы спасти отпускной сезон и предотвратить коллапс, власти и бизнес пошли на чрезвычайные меры.

Аэропорты вводят квоты на вылет, авиакомпании режут расписание, отменяют рейсы и задирают цены на билеты - не с мыслью побольше заработать, а в надежде поменьше продать.

Причина крупнейшего за многие годы кризиса в том, что в первый полноценный отпускной сезон после двух провальных лет пандемии авиакомпании столкнулись одновременно и с бешеным спросом на билеты, и с нехваткой рабочей силы.

За время простоя многие сотрудники попали под сокращение или уволились и не спешат возвращаться. А из тех, кто остался, часть сидит на больничном с ковидом, а часть бастует, требуя повышения зарплат на фоне рекордной инфляции. Не только в авиакомпаниях, но и в аэропортах и на железной дороге.

Система на пределе, и любая мелкая неприятность, вроде компьютерного сбоя, может погрузить какой угодно европейский аэропорт в хаос. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы власти некоторых стран смягчают иммиграционные правила, а Ирландия вообще пообещала привлечь армию, если аэропорту Дублина будет критично не хватать персонала.

"Боюсь, лето для многих обернётся стрессом. Как это ни печально, очень многих ждут неприятные сюрпризы, сорванный отпуск и финансовые потери", - сказал Би-би-си Пол Чарльз, эксперт с опытом работы в авиакомпании Virgin Atlantic и железнодорожном операторе туннеля под Ла-Маншем Eurostar.

Аэропорты вводят квоты

Летом всегда трудно, но это лето особенное. Задержки и отмены рейсов вышли на новый уровень. Так, в крупнейшем европейском аэропорту - лондонском Хитроу - число задержанных рейсов сейчас на 78% выше показателей последнего перед пандемией нормального лета 2019 года, свидетельствуют данные Official Aviation Guide (OAG).

Автор фото, EPA Подпись к фото, Гигантская очередь на вход в аэропорт Схипхол. Пускают только за 4 часа до вылета

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И Хитроу далеко не самый проблемный. Аналитики Hopper на основе данных OAG составили рейтинг европейских аэропортов по числу задержанных рейсов. В июльских антигероях там первые строчки занимают Брюссель и Франкфурт-на-Майне. Хуже Хитроу выступили и амстердамский Схипхол, и парижский Шарль-де-Голль - второй и третий по пассажиропотоку европейские аэропорты.

При этом сектор еще даже не полностью восстановился от пандемии. В Западной Европе и внутренних, и международных рейсов в расписании сейчас на 11% меньше, чем в аналогичную неделю 2019 года, свидетельствуют данные OAG.

Чтобы избежать хаоса, аэропорты вводят квоты на обслуживание пассажиров.

Вслед за Схипхолом и лондонским Гатвиком Хитроу во вторник объявил, что ограничивает число пассажиров, которых готов обслужить. Объявленная квота в 100 тысяч человек в день до 11 сентября на 4 тысячи мест ниже, чем предусматривает нынешнее расписание.

Более того, примерно треть этих не влезающих в квоту билетов уже продана, и теперь авиакомпаниям придется не только резать рейсы, но и как-то убедить людей больше не покупать билеты. По крайней мере до 11 сентября с вылетом из Хитроу - базового аэропорта British Airways и воздушных ворот островной Великобритании и Европы в целом.

Авиакомпании заранее отменяют рейсы

Авиакомпании режут летнее расписание, чтобы привести желаемое в соответствие с действительностью. Большинство пассажиров отмененных рейсов проведут отпуск дома и потеряют деньги, потраченные на гостиницы, арендованные машины и детские лагеря, до которых им теперь добраться не на чем.

"Все отмененные рейсы перебронировать просто физически не получится - не хватает персонала. Дефицит рабочей силы в авиационной отрасли сейчас оценивается в 20-30% по сравнению с обычными показателями на пике летнего сезона", - говорит Пол Чарльз.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Тысячи британцев лишились купленных заранее билетов. Их ждут английские пляжи - как вот этот в Дорсете в ковидном июне 2020 года, когда улететь с острова было почти невозможно

Расписание крупнейших европейских авиакомпаний на пиковую первую неделю августа усохло уже на 10% по сравнению с составленным перед началом отпускного сезона в апреле, свидетельствуют данные OAG.

Больше всех аппетиты урезала British Airways - почти на 20%, Easyjet и Wizz Air потеряли примерно по 10%. А вот крупнейший европейский перевозчик Ryanair решил лучше потратиться, чем лишиться части пассажиров, и в результате его расписание пока лишь на 3,4% скромнее задуманного весной.

Сокращение расписания позволяет избежать отмены рейсов в последний момент - это дороже, потому что и аэропортам надо платить, и пассажирам выплачивать компенсацию, если от отмены до вылета меньше двух недель. Результаты уже ощущаются.

"Процент отмененных в последний момент рейсов в Британии вернулся на обычный уровень, да и на других рынках ситуация постепенно нормализуется. Если все так и останется до конца лета, то можно будет сделать вывод, что принятые меры возымели эффект. Время покажет", - пишет аналитик OAG Джон Грант.

Это смелое допущение. Тучи на горизонте пока не рассеиваются.

Может быть хуже

Две главные неизвестные в этом уравнении - забастовки и ковид.

С начала лета бастовали уже бортпроводники Ryanair в Испании, Италии, Франции, Бельгии и Португалии, пилоты Brussels Airlines, наземные службы парижского Шарль-де-Голля.

Они требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда. На полетах забастовки сказались минимально: Ryanair потерял около 2% рейсов, а Air France - не более 10%.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Протест работников Шарль-де-Голля

А вот скандинавской SAS повезло меньше. Крупнейшая забастовка пилотов продолжается уже 10 дней и привела к отмене более половины рейсов. Компания режет расходы, чтобы выжить, но профсоюзы недовольны условиями реструктуризации.

Часть забастовок в последний момент удалось предотвратить или отсрочить, в основном благодаря уступкам со стороны компаний. Передумали прекращать работу пилоты Norwegian Air, сотрудники стоек регистрации British Airways в Хитроу, пожарные и наземные службы в Шарль-де-Голле.

Однако угроза не миновала. Забастовками угрожают сотрудники наземных служб Lufthansa и бортпроводники Ryanair и easyJet в Испании. А новая волна заражений ковидом в Европе обещает рост числа сотрудников на больничных, а в худшем случае - возвращение ковидных ограничений в аэропорты, которые и без того с трудом справляются с пассажиропотоком.

"Это не первый кризис, - не теряет оптимизма глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш. - Мы делаем выводы, адаптируемся и в следующий раз справляемся лучше".

Уолш и IATA активно лоббируют расширение полетов, снятие всех ковидных ограничений и отказ от любых квот на вылеты. Уолш сказал в интервью телевидению Bloomberg, что несмотря на все проблемы никакого коллапса этим летом не предвидится и люди смогут летать, пусть это и обойдется им дороже из-за роста расходов авиакомпаний на персонал и топливо.