"Меня спасло то, что я мог бегать". Олимпийский чемпион Мо Фара признался, что в детстве был нелегальным иммигрантом

15 минут назад

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Подпись к фото, Сэр Мо Фара в новом документальном фильме впервые рассказал о том, как он на самом деле попал в Британию

Олимпийский чемпион, бегун на средние и длинные дистанции, член национальной сборной страны сэр Мо Фара признался в том, что его ребенком незаконно привезли в Великобританию и заставляли работать дома в качестве прислуги.

Имя Мохамед Фара ему дали люди, которые привезли его из небольшой восточноафриканской страны Джибути, а его настоящее имя - Хуссейн Абди Каин. Ему было 9 лет, когда незнакомая женщина привезла его в Лондон, где ему пришлось присматривать за чужими детьми.

"Много лет я старался не вспоминать об этом, - говорит спортсмен. - Но невозможно делать это вечно". По официальной версии, которой придерживался до сих пор атлет, он приехал в Британию с родителями из Сомали как беженец.

Однако в документальном фильме, снятом совместно Би-би-си и компанией Red Bull Studios, Мо рассказывает, что его родители никогда не были в Британии.

Мать с двумя его братьями до сих пор живет на семейной ферме в непризнанном Сомалиленде, а отец погиб от шальной пули во время гражданских беспорядков в Сомали, от которого Сомалиленд откололся в 1991 году.

По словам самого Мо Фары, в возрасте 8 или 9 лет его отправили к родственникам в Джибути, и уже оттуда он вместе с женщиной, которую до этого не знал и которая не приходилась ему родней, попал в Великобританию.

Эта женщина сказала ему, что он отправляется в Европу к родственникам, и это его очень обрадовало. "Я до этого никогда не летал на самолете", - говорит Мо.

Эта же женщина сказала ему, чтобы он называл себя Мохамедом. По словам Мо, у нее были поддельные документы с его фотографией и именем "Мохамед Фара".

Подпись к фото, Мо приехал в Британию по фальшивым документам и под именем "Мохамед Фара"

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Когда они приехали к ней в квартиру в Хаунслоу на западе Лондоне, женщина забрала у мальчика записку с адресом и телефоном его родственников.

"Прямо у меня на глазах она порвала эту записку и выбросила в мусорное ведро. Я сразу понял, что попал в беду", - рассказывает он.

По словам сэра Мо, чтобы не остаться голодным, ему пришлось выполнять работу по дому и присматривать за детьми.

"Если хочешь снова увидеть своих родных, никому ничего не говори", - наставляла его женщина. "Часто я запирался в ванной и плакал", - вспоминает он.

Первые несколько лет его не пускали в школу, но когда ему исполнилось 12, Мо поступил в 7-й класс местного Фелтамского у колледжа. Учителям было сказано, что Мо - беженец из Сомали.

Как рассказала Би-би-си его бывшая учительница Сара Ренни, мальчик был не ухожен, замкнут и плохо говорил по-английски.

Люди, которые называли себя его родителями, никогда не появлялись на родительских собраниях.

Однако его учитель физкультуры Алан Уоткинсон сразу заметил, как преображался подросток, когда начинались занятия спортом.

"Похоже, что единственный язык, который он хорошо понимал, был языком физкультуры и спорта", - вспоминает Уоткинсон.

И в самом деле, как говорит сэр Мо, спорт был его жизнью: "Все, что я мог сделать, чтобы выбраться из той жизненной ситуации, это вырваться на волю и бежать".

В конце концов он рассказал Уоткинсону о том, кто он на самом деле, о своем прошлом и о людях, на которых он вынужден был работать.

"Настоящий Мо"

Учитель сообщил обо всем в социальные службы, и те устроили так, что Мо усыновила другая сомалийская семья.

"Конечно, я скучал по моей настоящей семье, но с того момента все стало лучше, - вспоминает сэр Мо. - У меня как-будто груз свалился с плеч, и я снова стал самим собой. Вот тогда и появился Мо. Настоящий Мо".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сэр Мо взял золото в беге на 5 и на 10 тыс. метров на двух Олимпийских играх - в Лондоне и Рио

Мо начал создавать себе имя в спортивном мире и в возрасте 14 лет был приглашен выступать за школы Англии на соревнованиях в Латвии. Однако у него не было никаких документов.

Тогда его учитель Уоткинсон помог мальчику подать документы на британское гражданство под именем Мо Фара, и в июле 2000 года Мо стал полноправным британским гражданином.

В документальном фильме юрист Алан Бриддок объясняет сэру Мо, что, строго говоря, тот получил паспорт путем мошенничества или подлога, и с юридической точки зрения власти могли бы лишить его британского гражданства. Однако в случае с сэром Мо это весьма маловероятно.

"Бег меня спас"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сэр Мо говорит, что спорт стал для него спасением

По словам сэра Мо, он решился рассказать свою историю, чтобы изменить представление людей о нелегальной миграции и рабстве.

"Я даже не представлял, как много людей прошло через то же, что и я. И это говорит о том, как мне повезло, - признается он. - Что по-настоящему спасло меня, что сделало меня не таким, как все, - это то, что я умел бегать".