Расследование Би-би-си: британские спецназовцы неоднократно убивали задержанных афганцев

Ханна O'Грейди, Джоэл Гантер

Би-би-си, программа "Панорама"

2 часа назад

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Подпись к фото, Подразделения SAS проводили в Афганистане ночные рейды с целью уничтожения или поимки боевиков-талибов

Как выяснила в ходе собственного расследования Би-би-си, британские спецназовцы (бойцы подразделения SAS) в Афганистане неоднократно лишали жизни задержанных и безоружных людей при подозрительных обстоятельствах.

Как следует из полученных журналистами военных рапортов, одно подразделение SAS за время полугодовой командировки могло незаконно убить до 54 человек.

Журналисты телепрограммы "Панорама" Би-би-си обнаружили свидетельства того, что тогдашний глава SAS не передал улики в следственные органы, занимающиеся расследованием таких убийств.

Министерство обороны Великобритании утверждает, что британские войска "храбро и профессионально служили в Афганистане". По мнению министерства, телепрограмма "Панорама" сделала "необоснованные выводы из уже полностью расследованных обвинений".

По мнению Би-би-си, генералу сэру Марку Карлтон-Смиту, бывшему главе SAS, докладывали о предполагаемых незаконных убийствах, однако он не передал эту информацию в Королевскую военную полицию даже после того, как та начала расследование этих убийств.

Генерал Карлтон-Смит, успевший побывать начальником главного штаба сухопутных сил Великобритании, прежде чем в июне этого года уйти в отставку, от комментариев отказался.

"Панорама" проанализировала сотни страниц оперативных отчетов SAS, включая рапорты о более чем десятке рейдов с целью уничтожения или захвата, проведенных подразделением SAS в провинции Гильменд в 2010-11 годах.

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Служившие в этом подразделении (официально оно называется эскадроном) рассказали Би-би-си, что были свидетелями того, как спецназовцы во время ночных рейдов убивали невооруженных людей.

Они также заявили, что видели, как спецназовцы использовали прием под названием "подброшенное оружие" - на месте преступления, чтобы оправдать убийство безоружных людей, оставлялись автоматы AK-47.

Сразу несколько человек, служивших в спецназе, утверждают, что разные подразделения соревновались друг с другом в том, кто убьет больше всех, и что подразделение, деятельность которого изучала Би-би-си, стремилось превзойти результат, достигнутый предыдущим подразделением, на смену которому оно прибыло.

Внутренняя электронная переписка демонстрирует, что офицеры спецназа самого высокого уровня знали о возможных незаконных убийствах, однако не докладывали о своих подозрениях военной полиции, хотя по закону обязаны были это делать.

Министерство обороны Великобритании заявило, что не может комментировать конкретные обвинения, но при этом подчеркнуло, что отказ от таких комментариев не должен восприниматься как признание фактологической точности этих обвинений.

Как говорит представитель минобороны, британские вооруженные силы в Афганистане придерживались "высочайших стандартов" службы.

Череда подозрительных убийств

В 2019 году Би-би-си совместно с газетой Sunday Times расследовали один из рейдов SAS, что привело к судебному разбирательству и вынесенному решению, которое предписывало министру обороны рассекретить документы, показывающие, как правительство вело это дело.

В ходе нынешнего расследования Би-би-си проанализировала недавно полученные оперативные сводки, в которых содержатся подробности рапортов SAS о ночных рейдах.

Мы обнаружили на удивление схожие рапорты об афганцах, которых застрелили потому, что они после задержания выхватывали из-за занавесок или из-за других предметов домашней обстановки автоматы AK-47 или гранаты.

29 ноября 2010 года бойцы подразделения застрелили мужчину, которого ранее задержали и завели внутрь помещения , где тот "попытался вступить в бой с гранатой".

15 января 2011 года спецназовцы убили мужчину, которого ранее задержали и завели внутрь помещения, где тот "вынул из-под матраса ручную гранату и попытался ее бросить".

7 февраля спецназовцы застрелили мужчину, который, по их словам, "попытался открыть огонь по патрулю из автомата". Точно такое же объяснение было дано по поводу стрельбы с летальным исходом по задержанным 9 и 13 февраля.

16 февраля спецназовцы застрелили двух задержанных после того, как один из них выхватил гранату "из-за занавески", а второй "вытащил автомат AK-47 из-под стола".

1 апреля бойцами спецназа были застрелены двое задержанных, которых тоже отправили в помещение, где один "поднял AK-47", а второй "попытался бросить гранату".

Общее число смертей на счету этого подразделения за время полугодовой командировки достигло трехзначной цифры. При этом ни в одном из рейдов, изученных Би-би-си, ни один боец SAS не получил ранений.

Как рассказал Би-би-си один высокопоставленный офицер, служивший в штаб-квартире спецназа, рапорты этого подразделения вызвали "серьезную озабоченность". "В ходе ночных рейдов было убито слишком много людей, и в рапортах концы явно не сходились с концами, - говорит он. - Когда кого-то задерживают, он не должен погибать. Но когда это происходит раз за разом, в штабе поднимается тревога. Уже тогда было очевидно - что-то пошло не так".

Один из старших офицеров сил спецназначения предупредил руководство в секретной записке, что это, возможно, "преднамеренная политика" незаконных убийств.

После этого был отдан приказ провести проверку. Но посланный в Афганистан офицер, похоже, принял версию событий, изложенную бойцами SAS. Насколько известно Би-би-си, офицер не посещал места рейдов и не опрашивал гражданских свидетелей. Согласно судебным документам, окончательный отчет подписал командир подразделения SAS, ответственный за подозрительные смерти.

Ни одно доказательство не попало в руки военной полиции, а соответствующие заявления, как обнаружила Би-би-си, перенесли в секретный файл, доступ к которому имели лишь несколько старших офицеров.

В 2012 году силы спецназначения Британии возглавил генерал Карлтон-Смит. Насколько известно Би-би-си, его проинформировали о подозрительных убийствах, но он разрешил эскадрону вернуться в Афганистан еще на полгода.

Когда в 2013 году Королевская военная полиция приступила к расследованию убийства во время одного из рейдов, генерал Карлтон-Смит не рассказал ей о предыдущих инцидентах.

Полковник Оливер Ли, командовавший Королевской морской пехотой в Афганистане в 2011 году, в разговоре с Би-би-си назвал обвинения в неправомерных действиях, выдвинутые нашим расследованием, "чрезвычайно шокирующими". По словам полковника, они заслуживают общественного расследования.

Убить или захватить

Би-би-си подробно проанализировала шестимесячное пребывание в Афганистане одного эскадрона SAS, прибывшего туда в ноябре 2010 года.

Подпись к фото, Источники рассказали Би-би-си, что во время ночных рейдов выбор целей часто проходил в спешке, и под ударом могли оказаться мирные жители

Это подразделение служило преимущественно в провинции Гильменд - одном из самых опасных мест в Афганистане, где засады талибов и придорожные бомбы были обычным явлением, а потери армии - высокими.

Основная роль эскадрона заключалась в проведении плановых операций, также известных как рейды "убить или захватить". Их цель - задержание командиров талибов и уничтожение сетей по производству бомб.

Несколько источников, участвовавших в выборе целей для спецопераций, рассказали Би-би-си, что подразделение имело серьезные проблемы с разведкой, а это означало, что за боевиков-талибов могли принять обычных мирных афганцев.

По словам британца, присутствовавшего при определении целей спецопераций в Гильменде в 2011 году, "ребята из разведки составляли списки людей, которые, по их мнению, были талибами. Их [списки] быстро обсуждали и передавали спецназовцам, а те получали приказ убить или захватить".

По словам источника, они действовали под давлением и в спешке. "Это не означает, что убивали всех подряд, но, безусловно, давление было, чтобы повысить качество операций, поэтому в отношении афганцев могли делаться поспешные выводы".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генерал сэр Марк Карлтон-Смит командовал SAS, когда в 2013 году военная полиция начала расследование в отношении спецназа

Во время рейдов эскадрон SAS пользовался распространенной тактикой: всех задержанных выводили из здания, обыскивали, надевали им наручники, а затем возвращали одного из мужчин внутрь помещения - для помощи во время обыска.

Но старших офицеров беспокоило то, как часто в отчетах указывали, что задержанные, после того как их отводили обратно в здание, якобы хватались за спрятанное там оружие - о такой тактике талибов другие британские военные в Афганистане не сообщали.

Офицеров беспокоило и то, что во время многих рейдов убитых было больше, чем изъятого оружия. Это привело их к выводу, что бойцы SAS стреляли в безоружных людей, а оперативники SAS могли фальсифицировать доказательства, подбрасывая оружие на место происшествия.

В апреле 2011 года обеспокоенность настолько выросла, что старший офицер SAS написал директору спецназа письмо о том, что имеет доказательства "умышленного убийства задержанных", а также "фабрикации свидетельств, чтобы представить убийство как самооборону".

Двумя днями позже помощник начальника штаба британских спецназовцев предупредил директора, что бойцы SAS, возможно, намеренно "убивали мужчин боеспособного возраста, даже если те не представляли угрозы".

Если эти подозрения обоснованные, то отряд SAS "действовал неоправданно безнравственно и незаконно", писал он.

Би-би-си посетила несколько домов, где бойцы SAS проводили обыски в 2010/11 годах. Один из них - в небольшой деревне Над Али в Гильменде, где утром 7 февраля 2011 года были убиты девять афганцев, в том числе один подросток.

Оперативники SAS прибыли туда на вертолете и подошли к дому со стороны поля. По их словам, афганцы открыли по ним огонь, поэтому они начали стрелять в ответ и убили всех, кто был в доме.

Внутри дома на стенах у земли были следы от оставшихся после рейда пуль. Би-би-си показала фото с места происшествия экспертам по баллистике. Они заявили, что пули были выпущены сверху вниз, что не похоже на перестрелку.

Эксперт по оружию Ли Невилл сказал, что следы от пуль указывают на то, что "цели находились низко над землей: лежали или сидели на корточках поближе к стене - необычная поза для участника активной перестрелки".

Такая же картина была и в двух других местах, которые исследовала Би-би-си. Эксперты по баллистике говорят, что пулевые отверстия наводят на мысль о расстреле, а не о перестрелке.

Подпись к фото, Подразделение SAS действовало в одном из самых опасных районов на юге Афганистана, рейды часто проходили в деревнях

На условиях анонимности один из следователей Королевской военной полиции подтвердил Би-би-си, что они видели фото с места происшествия и такие следы от пуль вызвали у них беспокойство. "Следы от пуль на стенах были так низко от земли, что это, вероятно, опровергает версию спецназовцев", - сказал следователь.

В 2014 году Королевская военная полиция начала широкомасштабное расследование предполагаемых преступлений британских военных в Афганистане. Операция получила название "Нортмур".

Расследование охватило более 600 вероятных правонарушений, в том числе ряд убийств, совершенных подразделением SAS. Но, как сообщили Би-би-си следователи, военные препятствовали сбору доказательств.

В 2017 году операцию "Нортмур" свернули, а в 2019 окончательно закрыли.

Британское министерство обороны заявило, что никаких доказательств преступных деяний не было обнаружено. Однако члены следственной группы рассказали Би-би-си, что оспаривают этот вывод.

Согласно заявлению министерства обороны, его военные соблюдали самые высокие стандарты. "Новые доказательства предоставлены не были, но военная полиция рассмотрит любые обвинения, если такие новые доказательства появятся", - отметил представитель ведомства.

В другом заявлении говорилось, что, по мнению минобороны, журналисты телепрограммы Би-би-си "Панорама" сделали "необоснованные выводы из уже полностью расследованных обвинений".

И далее: "Мы предоставили подробное и всеобъемлющее заявление для "Панорамы", однозначно подчеркнув, что в ходе двух своих операций военная полиция провела широкое и независимое расследование обвинений, связанных с поведением британских военных в Афганистане. Ни одно из расследований не обнаружило достаточных свидетельств для обвинения. Намеки на противоположное безответственны, неправильны и подвергают риску наших храбрых военных - как на поле боя, так и в плане репутации".