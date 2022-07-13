"Вонь уже в квартире": как и почему Хабаровск завалило мусором

Петр Козлов, Андрей Захаров

Русская служба Би-би-си

17 минут назад

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Автор фото, Dmitry Morgulis/TASS Подпись к фото, Летом 2020 года в Хабаровске прошли многодневные протесты против ареста Сергея Фургала и назначения губернатором Михаила Дегтярева

Жители Хабаровска уже почти две недели вынуждены терпеть зловонный запах мусора. С 1 июля в крае заработала новая схема утилизации бытовых отходов. По задумке, она должна была повысить качество сбора мусора, но в реальности соцсети пестрят фотографиями заваленных гниющими нечистотами дворов. Русская служба Би-би-си разбиралась, почему это случилось и как связаны региональный оператор по вывозу отходов и родной регион губернатора Дегтярева.

В начале июля, рано утром, в дверях офиса хабаровского регионального оператора по вывозу мусора на улице Ленина появился житель элитного городского квартала по имени Александр. В руках он держал большой черный 50-литровый пакет, полный бытовых отходов.

У мужчины лопнуло терпение: уже полторы недели во дворе его дома не появлялся ни один мусоровоз. Свое недовольство он выразил тем, что самостоятельно привез отходы в офис ответственных лиц.

В середине июня в Хабаровске с помпой презентовали два десятка мусоровозов пестрой раскраски - едко-оранжевых, красно-белых и зеленых. Диктор прогубернаторского канала "Губерния" с гордостью перечислял, что в первую партию вошли российские КАМАЗы, МАЗы из союзной Белоруссии и даже грузовики "недружественной" компании Mercedes (последние успели закупить еще до объявления санкций после вторжения российской армии в Украину).

Немецкие мусоровозы особенно вместительны - правда, в этом же и их недостаток, честно оговаривалось в телевизионном сюжете.

Для Хабаровска мусоровозы Mercedes не очень подходят - уж слишком большие, и вывозить на них мусор из узких дворов, заставленных автомобилями горожан, физически просто невозможно. Но на них можно вывозить мусор за пределами краевой столицы, успокаивали авторы сюжета: это лишь первая поставка, в дальнейшем в регион прибудут еще десятки специализированных грузовиков. Всего на новую технику потратили аж 750 млн рублей.

Однако до городских помоек этот транспорт, по-видимому, так пока и не доехал. С 1 июля, когда начал работать новый порядок вывоза мусора, система сразу дала сбой.

Поскольку этот день пришелся на пятницу, за выходные места сбора мусора во дворах быстро наполнились отходами. И вывозить их никто не спешил.

С начала новой недели горожане начали бить тревогу, а соцсети запестрели фотографиями переполненных мусорных баков. Хабаровчане начали писать комментарии с иллюстрациями к новостям на сайтах местных СМИ.

"Вся улица Фурманова уже заполнена отходами. Вонь уже в квартире. Окна не открыть. Что за беспредел творится? Наша администрация - никчемная", - написала на сайте городского портала DVhab пользовательница, подписавшаяся как Анастасия. К подписи она прикрепила фотографии.

"Калараша, 26. В принципе, и во всем Первом микрорайоне ситуация аналогичная. Спасибо партии и правительству", - написал житель города с ником Алекс.

В качестве мультиплицирующего эффекта выступила и погода - в городе с самого начала месяца стоит жара, что только усиливает процессы разложения и делает обстановку еще более невыносимой.

И работники регионального оператора, и местные чиновники обещают, что трудности - временные, и скоро вся логистика наладится.

Но общественный инспектор при Приамурском межрегиональном управлении Росприродназора Олег Губарец уже даже доложил президенту Владимиру Путину о провале мусорной реформы в регионе, отметив, что, по его мнению, проблемы с вывозом мусора возникли не только из-за логистических проблем, но из-за ошибок местных чиновников.

Почему в Хабаровске теперь иначе вывозят мусор

В России несколько лет назад был принят закон о мусорной реформе. Суть заключалась в том, что вместо большого количества компаний задачу по сбору и утилизации мусора берет на себя одна - региональный оператор, который должен обеспечить такие условия, чтобы мусор не выбрасывали в лесу на незаконных свалках, а доставляли на официальные полигоны.

Большинство регионов уже перешло на новые правила работы, Хабаровский край - один из последних. Реформа началась еще в те годы, когда край возглавлял Сергей Фургал, избранный губернатором в 2018 году.

Однако Фургал не спешил с проведением реформы, рассказал Би-би-си бывший сотрудник краевого правительства, попросивший об анонимности.

"Фургал постоянно откладывал реформу, потому что край был не готов, и постоянно получал за это звездюлей. Ни ТБО, ни свалки, ни полигоны - ничего не было готово. Cуть задачи была такой - сделайте огромный объем работы, но за маленькое количество времени. Что было нереально", - рассказал собеседник.

Фургал все же успел провести конкурс по выбору регионального оператора. Его победителем стала хабаровская компания "Хабавтотранс ДВ".

Она не была чужой для местных властей: постоянно выигрывала конкурсы госорганов края на вывоз твердых бытовых отходов из их зданий и поставляла запчасти для "Спецавтохозяйства Хабаровска" - государственной организации, владеющей главным мусорным полигоном города.

Автор фото, Khabarovsk Territory Administration Press Office/T Подпись к фото, Михаил Дегтярев во время представления региональному правительству в 2020 году

Связь двух организаций может быть более тесной, показало расследование местного штаба Алексея Навального (эти штабы признаны в России экстремистскими организациями и запрещены): например, когда "Хабавтотранс ДВ" в первый раз стал региональным оператором, то на встречу с жителями от имени компании пришел не его директор Василий Мещеров, а глава государственного "Спецавтохозяйства" Алексей Изотов.

Изотов даже давал комментарии краевому телеканалу "Губерния" как руководитель "Хабавтотранса ДВ", хотя юридически никакого отношения к нему не имел.

Несмотря на победу "Хабавтотранса ДВ" в конкурсе в 2018 году, тогда мусорная реформа в Хабаровском крае так и не началась. Контракт заключен не был, Сергей Фургал отложил эту затею, а завершить начатое уже не успел. В 2020 году его арестовали.

С тех пор Фургал содержится в СИЗО "Лефортово", его судят по обвинению в причастности к двум убийствам и экономическим преступлениям. Защита Фургала все обвинения отрицает.

Вместо Фургала в регион был десантирован Михаил Дегтярев - несмотря на массовые и многодневные протесты местных жителей. Задача по завершению мусорной реформы легла на него.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Свои и чужие: как живет Хабаровск через год после протестов

Уже при новом губернаторе был выбран региональный оператор, о чем было объявлено в конце 2021 года. Но полномочия оператора начали действовать только с 1 июля, вспоминает хабаровский журналист Сергей Мингазов. Поэтому все работало по старой схеме.

Но вот в этом году реформа возобновилась - был организован новый тендер по выбору регионального оператора.

Победителем вновь стал "Хабавтотранс ДВ", хотя этому пыталась помешать через жалобу в ФАС никому не известная компания из Самарской области "ТПК Магистраль", которая специализируется на поставках разных мелочей РЖД.

Самарская область возникает в этой истории и позже.

Следы Самарской области

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Пока "Хабавтотранс ДВ" готовилась к исполнению контракта, она, словно трофей, переходила из рук в руки.

17 августа 2021 года - на следующий день после того, как администрация Хабаровского края объявила о конкурсе по выбору регионального оператора - вместе хабаровчанина Василия Мещерова ее собственником и директором стал Сергей Пайст, приехавший на Дальний Восток из другого конца России, из Псковской области. Там он был руководителем местного регионального оператора, входящего в крупную российскую группу "Мехуборка" (объединяет несколько операторов по всей стране).

Пайст успешно привел "Хабавтотранс ДВ" к победе и даже, чуть волнуясь, рассказывал местной прессе, "когда Хабаровск очистится от мусора".

Сейчас пересматривать то интервью начала 2022 года хабаровчанам, страдающим от гор мусора, бессмысленно: все равно через месяц после него Пайст ушел из компании, передав и свою 100-процентную долю, и пост директора Валерию Дунисову.

Первым на фигуру Дунисова обратило внимание самарское издание "Обозрение", и интерес самарской прессы тут не случаен: нынешний губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев родился и начинал свою политическую карьеру именно в этом регионе.

Автор фото, Moscow City Court/TASS Подпись к фото, С лета 2020 году экс-губернатор Сергей Фургал находится в СИЗО "Лефортово"

В Самарской области Дунисов возглавлял государственное Управление автодорог. Его непосредственным начальником был министр транспорта областного правительства Валерий Матвеев.

В 2013 году Матвеев перебрался в Санкт-Петербург и возглавил комитет по природопользованию, и хотя само слово "комитет" звучит не так громко, как "министерство", во властной иерархии Северной столицы это то же самое. Вслед за ним в город на Неве переехал и Дунисов, получив пост директора ГУП "Экострой", которое отвечает за очистку многочисленных рек и каналов от мусора и ила.

К его ведомству периодически возникали вопросы со стороны медиа и правоохранительных органов: так, в 2017 году экономическая полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество", заинтересовавшись, каким образом "Экострой" мог очистить участок реки Славянки и вывезти 9 тысяч кубометров ила за 10 предновогодних дней 2014 года.

В 2019 году Дунисов лишился поста, причем тогда в городской администрации на вопрос "Фонтанки" о причинах отставки честно заявили: "Гендиректор не справился".

Теперь Дунисов - уже на правах полноценного собственника, а не наемного менеджера - занимается вывозом не ила из каналов Петербурга, а мусора с улиц Хабаровска. Пока - не без проблем, судя по многочисленным жалобам жителей.

Знакомы ли уроженцы Самарской области Дунисов и Дегтярев? В пресс-службе администрации Хабаровского края не ответили на запрос Би-би-си, хотя это не первый выходец из этого региона в краевом правительства: так, в сентябре 2020 года, еще будучи врио губернатора, Дегтярев назначил исполнять обязанности министра культуры Юрия Ермошкина, особо подчеркнув, что они оба самарцы.

"Вы просто посмотрите, когда родился Дегтярев, когда родился Дунисов. И поэтому какие-то пересечения маловероятны даже с точки зрения здравой логики", - так ответил Би-би-си на этот вопрос сам Дунисов (1981-й и 1966-й годы рождения соответственно).

"Меня с ним просто познакомили, мне было непринципиально, [кому продавать компанию]", - заявил, в свою очередь, пскович Сергей Пайст, который владел "Хабавтотрансом ДВ" до Дунисова.

"Там половина правительства [Хабаровского края] из Самарской области, безусловно, я с этой половиной правительства общался в рамках старта деятельности регоператора. Вариантов может быть миллиард", - так он ответил на вопрос, не связано ли появление Дунисова в крае с тем, что он тоже уроженец Самарской области.

В том, что "Хабавтотранс ДВ" пока не справляется с вывозом мусора, он не увидел ничего удивительного. "Везде, где стартует реформа, вывоз мусора шел со сбоем графика, пока устанавливаются маршруты вывоза. Были десятки организаций, которые вывозили мусор, а стала одна. [На нормализацию] уйдет три недели минимум, а по факту месяца два-три", - спрогнозировал он.

Действительно: так же, как и Хабаровск, после начала работы регионального оператора были завалены мусором Волгоград, Петербург, Тула, Красноярск и другие города.

Бывший региональный чиновник сетует, что, по сути, рынок Хабаровского края был перераспределен в пользу внешних игроков.

"Понятно, что это передел рынка - это большие деньги. Раньше в крае был свой рынок, сложившийся годами. Да, он был местный, коррупционный, там были свои прикормленные, в основном мэрские - ЖКХ. Но все стабильно работало. Теперь же пришли эти люди из Самары, местных всех убрали. А теперь у них нет ни техники, ни мощностей, три мусоровозки, и весь город тухнет", - возмущается бывший региональный чиновник.

***

Большинство жителей Хабаровска и края не посвящены в происходящие за кулисами процессы по перераспределению денежных потоков и и не причастны к ним.

Однако ситуация с мусором в городе до сих пор остается непростой. В воскресенье многие из жителей обнаружили в своих почтовых ящиках образец заявления в прокуратуру с просьбой провести проверку, а также присоединиться к коллективному иску к региональному оператору.

"Просим проверить законность установления единого предельного тарифа региональному оператору ООО "Хабавтотранс ДВ"", - говорится в заявлении: в Хабаровске все-таки любят протестовать.