Депутат Конгресса США Виктория Спартц обрушилась с критикой на Байдена и Зеленского. В чем суть обвинений и как на них реагируют в Киеве и Вашингтоне?

14 июля 2022, 04:50 GMT Обновлено 38 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Несколько дней назад член Конгресса США украинского происхождения Виктория Спартц обвинила украинские власти в плохой подготовке к войне и пренебрежении предупреждениями о российском вторжении. Она призвала руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака уйти в отставку, а украинские власти - провести расследование его деятельности.

Украинское руководство отреагировало на эти обвинения официальным заявлением министерства иностранных дел, а в соцсетях разгорелись ожесточенные споры между поддержавшими аргументы Спартц и теми, кто поставил их под сомнение.

Журналисты BBC News Украина разбирались в том, как разворачивались события и какие цели может преследовать Виктория Спартц.

В чем Спартц обвинила украинские власти

43-летняя Виктория Спартц (в девичестве Кульгейко) - уроженка Черниговской области.

Высшее образование она получила в Киеве, живет в США с 2000 года.

В 2020 году Спартц была избрана в Палату представителей США от округа штата Индиана.

С начала полномасштабного российского вторжения она обращалась в Конгресс с просьбой помочь ее родине, и, по ее словам, шесть раз побывала в Украине, чтобы оценить последствия нападения.

Ожесточенные споры вспыхнули в украинских соцсетях после сделанного шестого июля заявления Спартц, в котором она раскритиковала политику президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Автор фото, Виктория Спартц Подпись к фото, По словам Спартц, с начала российского вторжения она побывала в Украине шесть раз

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"Президенты Байден и Зеленский должны прекратить играть в политические игры с жизнями людей, Конгрессу необходимо осуществить надлежащий контроль в Украине", - заявила Спартц.

Она выдвинула требования к президенту США Джо Байдену - "прекратить играть в политику", выработать четкую стратегию по отношению к Украине и привести помощь в области безопасности в соответствие с этой стратегией.

Президент Владимир Зеленский, по ее словам, также должен прекратить "играть в политику и театр" и начать лучше руководить для поддержки армии и местных властей.

Конгрессу США Спартц предложила установить должный контроль над критической инфраструктурой, доставкой оружия и оказанием помощи Украине.

В ее первом заявлении не было упоминания об Андрее Ермаке.

Но уже восьмого июля Спартц сообщила, что обратилась к Джо Байдену с письмом, в котором призвала расследовать обвинения против руководителя офиса президента Андрея Ермака в связях с Россией.

Заместителя Ермака Олега Татарова она обвинила в блокировке работы антикоррупционных органов.

Автор фото, spartz.house.gov Подпись к фото, Спартц отправила письмо Байдену с требованием провести расследование в отношении Андрея Ермака

Письмо было опубликовано частично. На этот документ сразу же обратили внимание в Украине.

Свои выводы относительно Андрея Ермака Спартц сделала, как она сама говорит, на основе "разнообразных разведывательных данных, действий господина Ермака в Украине и его вероятных договоренностей с Россией".

Виктория Спартц подчеркнула, что Конгрессу необходимо срочно получить информацию о Ермаке, чтобы подтвердить или опровергнуть серьезные обвинения в его адрес.

"Украина срочно нуждается в повышении размеров и скорости оказываемой помощи в области безопасности со стороны вашей администрации, чего, к сожалению, не происходит", - отметила в своем письме Спартц.

Она также обратила внимание на то, что Ермак назначил своим заместителем бывшего начальника Главного следственного управления МВД Олега Татарова.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Церемония подписания закона о ленд-лизе для Украины с участием Виктории Спартц (крайняя справа)

По мнению Спартц, Олег Татаров уже больше года затягивает с назначением независимого антикоррупционного руководителя, что привело к недееспособности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"До своего назначения в 2020 году господин Татаров находился под следствием НАБУ, где его дело предположительно ненадлежащим образом передали обычному прокурору и закрыли. Господин Татаров также занимал высокий чин в милиции при бывшем президенте Януковиче, преследовал участников Евромайдана", - отметила Спартц.

Разговоры вокруг Андрея Ермака и Олега Татарова не стихают в Украине уже два года, и доводы Спартц мгновенно нашли поддержку со стороны многих критиков Владимира Зеленского и его команды.

Критика в адрес администрации Джо Байдена за медлительность и низкие объемы оказываемой Украине помощи в заявлении Спартц в целом осталась без внимания.

Жесткая реакция МИД и обвинения в адрес Ермака

9 июля представитель МИД Украины Олег Николенко написал у себя в "Фейсбуке", что действия и заявления Спартц выглядят как "неприкрытая попытка вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".

"Советуем госпоже Спартц оставить попытки заработать дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев. Особенно цинично выглядят манипуляции об Украине и ее руководстве от члена Конгресса украинского происхождения", - подчеркнул Николенко.

Он также призвал Спартц "прекратить подрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины".

По словам Николенко, Украина предоставляет западным партнерам исчерпывающую информацию по использованию их военной техники, а своими действиями член Конгресса США Спартц может сыграть на руку Кремлю.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Быстрый захват российскими войсками большей части Херсонской области в течение первой недели войны открыл им путь на Мариуполь

"Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к которому очевидно стремится Виктория Спартц, будут способствовать продвижению российских захватчиков. На такой сценарий в Кремле только и рассчитывают", - отметил представитель МИД.

В ответ на это Спартц призвала МИД Украины серьезно отнестись к ее заявлению. Она выдвинула в адрес Андрея Ермака несколько обвинений:

Утечка информации в Беларусь и провал украинской операции по захвату наемников из ЧВК Вагнера.

Плохое руководство потерпевшими фиаско переговорами между Россией и Украиной до начала войны.

Заверения украинского руководства в том, что нападения со стороны России в феврале не будет вопреки данным западных разведслужб, чтобы помешать Украине подготовиться к войне должным образом.

Саботаж в Херсоне и сдача его россиянам, чтобы подставить батальон "Азов" в Мариуполе.

Затягивание срочных закупок военной техники через министерство обороны Украины и выдвижение необоснованных или даже незаконных условий.

Целенаправленные проволочки через своего заместителя Олега Татарова с назначением независимого антикоррупционного прокурора.

Демократы критикуют Спартц

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США Марси Каптур раскритиковала заявление Спартц

С осуждением заявления Спартц выступила ее коллега - член Палаты представителей от Демпартии Марси Каптур. Она происходит из семьи украинских иммигрантов в США и занимает должность сопредседателя Украинского кокуса (депутатской группы) в Конгрессе.

"На преимущественно двухпартийной основе Конгресс Соединенных Штатов во главе с Украинским кокусом в нем выступил инициатором поддержки суверенной украинской нации в ее героических усилиях защитить родину и прекратить жестокую войну России. Хотя некоторые члены могут стремиться посеять раскол и разжечь напряженность, в целом Конгресс США твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, пока Украина борется за свое выживание", - подчеркнула она.

По словам Каптур, уровень и масштабы сотрудничества США с Зеленским не дают оснований сомневаться в лояльности кого-либо из должностных лиц.

"Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв доверия к украинским должностным лицам во время войны, опрометчиво оказывают помощь Путину и его пропагандистам. США привержены цели победы Украины, и у украинского народа нет большего друга, чем США. Как союзники мы будем продолжать работать вместе с президентом Зеленским и его офисом, чтобы довести до конца эту войну", - подчеркнула Каптур.

Спартц настаивает на отставке Ермака

Тем временем, в новом заявлении от 11 июля Спартц выдвинула требование отставки Андрея Ермака и большей поддержки ВСУ со стороны украинских властей.

"...Я была разочарована, когда узнала, что вместо того, чтобы признать заслуги своей армии и начать общегосударственную поддержку, Киев фактически под руководством Андрея Ермака занимается политикой. Также у Киева вроде бы есть деньги на восстановление несущественной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат - например давно обещанное жилье для бойцов АТО 2014 года с оккупированных территорий".

Спартц обвинила Ермака в развязывании клеветнической кампании против нее и призвала его уйти в отставку.

"Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с уже сомнительной репутацией он бы ушел в отставку этой зимой, после того как заверил украинское руководство, что никакого нападения со стороны России не будет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно", - отметила она.

Спартц добавила, что "марионетки Ермака" неправы в том, что она поднимает эти вопросы ради политических дивидендов.

Она также вновь аргументировала необходимость усиления надзора за поставками оружия в Украину и оспорила утверждения, что дополнительный надзор задержит его поставки.

"Напротив, нынешнее отсутствие надзора является фактором, способствующим задержкам, а надлежащий надзор и материально-техническое обеспечение только повысят скорость и эффективность", - пояснила она.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Виктория Спартц настаивает, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку

В тот же день руководитель офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Спартц отреагировала на эти переговоры комментарием в "Твиттере": "Надеюсь, что Джейк Салливан разберется с Киевом лучше, чем с Кабулом", - намекая на хаос с уходом США из Афганистана в 2021 году.

В тот же день конгрессвумен дала интервью "Европейские правде", вызвавшее вторую волну обсуждения ее заявлений в соцсетях.

Взрывное интервью

Украинским журналистам она сообщила, что источники ее обвинений в адрес Ермака - не из Украины, и что обеспокоенность расходованием больших денег в Украине есть и у республиканцев, и у демократов - хотя демократы подобных заявлений пока не делали.

Спартц также настаивала, что вопросы к Украине возникли у обеих ведущих партий, несмотря на заявление демократки Марси Каптур в поддержку президента Зеленского и то, что у Конгресса должны быть полномочия по контролю за расходованием средств для помощи Украине.

"Для меня представляет проблему то, куда тратятся наши деньги. И на этот счет мой президент ответственен передо мной. Вам решать, что делать, но я вам скажу, что у Украины будут большие проблемы, если Украина сейчас не сможет с нами договориться, если Конгресс не почувствует, что мы можем вам доверять", - подчеркнула Спартц.

Она также предположила, что поставляемое Украине оружие может оказаться и в России, и даже в Сирии, и именно для этого необходим механизм контроля со стороны Конгресса.

По словам Спартц, накопилось много проблем, которые, как сообщили ей неназванные "наши люди", возникли вследствие действий Андрея Ермака, и Украина в целом не готовится к войне и полагается только на помощь Запада.

"Вы к войне не готовитесь. Вы даже ведете себя так, будто у вас войны нет! Вы все ждете, что всё будет делать Запад. Люди сидят в ресторанах в Киеве, как будто войны у вас уже нет, потому что война пошла на восток. Если у вас такая большая война, то вся промышленность, все ваши люди должны над этим работать. Но это ваш вопрос. Меня это не касается", - сказала она.

Конгрессвуман также подвергла критике президента Байдена за нехватку четкой стратегии и понимания результата, которого он хочет достичь, оказывая помощь Украине.

Во время интервью Спартц также заявила, что власть в Киеве не дает руководителям на местах бюджеты на оборону городов. Когда журналисты подвергли сомнению это утверждение и спросили об источнике такой информации, она сообщила, что это "говорили люди, приезжавшие в наш парламент".

Комментируя ее выступление, в Госдепартаменте США выразили уверенность, что Украина не допустит того, чтобы американское оружие попало в чужие руки.

Что стоит за заявлениями Спартц и каких ожидать последствий?

Украинские эксперты разошлись в оценках мотивации и последствиям заявлений Виктории Спартц.

Доцент Одесского Национального университета им. Мечникова Владимир Дубовик говорит, что Виктория Спартц долго колебалась между лагерем традиционных республиканцев, требующим увеличения помощи Украине, и лагерем сторонников Дональда Трампа, ставящего под сомнение необходимость предоставления столь масштабной помощи.

Он напоминает, что 11 сенаторов и 57 членов Палаты представителей от Республиканской партии - четвертая часть республиканцев - голосовали против законопроекта о выделении 40 млрд долларов в ответ на российскую агрессию, часть из которых должна пойти непосредственно на помощь Украине.

"Идеологически и организационно Спартц принадлежит к лагерю трампистов, именно под трампистскими лозунгами она выиграла выборы в Индиане. А трамписты задают вопрос, почему мы помогаем Украине, зачем так масштабно и именно таким образом".

На этом фоне аргументы о том, что Украине рискованно помогать, потому что там большая коррупция, по его мнению, напоминает тезисы из этого лагеря.

Дубовик считает, что мотивацией Спартц может быть желание привлечь внимание на политической арене, доказать возможность влиять на события, связанные с Украиной, выиграть промежуточные выборы в Конгресс в ноябре, и, возможно, для этого она хочет завоевать поддержку сторонников Дональда Трампа.

"Мне все это немного напоминает ситуацию с задержкой помощи Украине в 2019 году, но тогда там ключевую роль играл сам Трамп, действовавший через Руди Джулиани. Но здесь мы пока имеем дело только с одной участницей Палаты представителей", - говорит Дубовик.

По его мнению, заявления Спартца в США почти не заметили, в отличие от Украины.

"Это может стать вызовом для Украины только если Спартц подключит к кампании других деятелей из трампистского крыла партии, которые еще и будут аргументировать свою позицию тем, что среди них есть волнующаяся за Украину украинка, и поэтому нужно расследовать, не продают ли украинцы куда-то полученное оружие. И если этот дискурс будет развиваться в Конгрессе, то это может стать проблемой", - полагает украинский политолог.

По его мнению, если есть претензии к Ермаку по поводу падения Херсона, то должны быть и доказательства того, почему она так говорит, но Спартц их не приводит. Также он считает неуместным тезис о провале Ермаком переговоров, ведь Россия фактически прикрывала ими подготовку к нападению и имитировала переговоры.

Дубовик также ставит под сомнение упреки в тотальном отсутствии надзора за распределением денег по военной помощи Украине: ведь преимущественно на эти деньги покупают необходимую технику и продукцию в США, а непосредственно денежная помощь в Украину не поступает.

"Поднимают сейчас вопрос о должности спецуполномоченного, который будет управлять всеми входящими в Украину потоками, и в Белом доме понимают, что это надо мониторить", - говорит он.

Также эксперт считает неуместным напоминание о назначении Татарова и проблеме САП именно в разгар войны, если об этой проблеме знают еще с 2020 года.

"У меня нет розовых очков по Зеленскому, а влияние Ермака действительно заоблачное, и это ненормально. Но сейчас война, и мы очень зависим от помощи из США, эти попытки поднять бурю для нас как государства вредны", - убежден Дубовик.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 1 марта Спартц произнесла в Конгрессе эмоциональную речь с просьбой оказать помощь Украине

Директор программы Северной Америки "Украинской призмы" Александр Краев не согласен с тем, что Спартц по взглядам дрейфует к трампистам в рядах Республиканской партии.

Он считает, что она ближе к традиционным "рейгановским республиканцам", борющимся со сторонниками Трампа за доминирование в партии. По его мнению, Спартц уже стала участником этой борьбы, по итогам которой может получить лучшие должности и в руководстве партии, и после промежуточных выборов в Конгресс.

"Большое значение имеют ее собственный политический капитал и политические перспективы. Спартц сейчас может стать одним из лидеров Республиканской партии. Украина очень важная тема для США, и у нее в этом смысле очень много возможностей", - убежден Краев.

Он напоминает, что Спартц поддерживала любые законопроекты, касающиеся помощи Украине и санкций против России, поэтому заявления по контролю за использованием ресурсов служат логическим продолжением ее политики.

По мнению Краева, для Спартц и других "рейгановских республиканцев" важно, чтобы ситуация с Украиной была "историей успеха", поэтому и возникают вопросы о том, насколько эффективно тратятся выделенные миллиарды.

Эксперт напоминает, что вопрос о "неформальной иерархии" в офисе украинского президента американцы задают еще с 2019 года.

"Спартц решила сыграть на очень выгодной и правильной идее, потому что нужно назначить кого-то, кто бы следил за предоставленными Украине финансами".

Идею контроля подпитывают последствия операции в Афганистане, на которую в 2001-2021 годах пошли колоссальные средства американских налогоплательщиков. Реализовать ее могут через контроль со стороны Конгресса.

По мнению Краева, Спартц вряд ли начала продвигать тему выделенных средств "без условного кивка разведывательного сообщества".

"Я не думаю, что это полностью ее инициатива. Информацию такого профиля ей могли предоставить спецслужбы. Это выгодно и ей, и федеральному ряду, чтобы контролировать ситуацию и иметь возможность идти на конфликт с офисом президента".

Краев отмечает, что сейчас системы контроля над предоставленной Украине американской помощью по сути не существует, все базируется на сотрудничестве министерств обороны, и это свидетельствует о большом уровне доверия Пентагона к генштабу и минобороны Украины.

Эксперт прогнозирует, что конфликт после заявлений Спартц вряд ли будет продолжительным и вряд ли вызовет проблемы с поставками оружия Украине.

"Однако украинским властям сейчас нужно быть максимально осторожными. К сожалению, пока этой осторожности в их действиях я не увидел. Реакция МИДа была совсем не по канонам того, что на Западе называют damage control - минимизация возможных потерь", - говорит Краев.