Винница подверглась российскому ракетному обстрелу. Удар пришелся по центру города, сообщают о 20 погибших

37 минут назад

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Автор фото, ДСНС Подпись к фото, Государственная службы по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала первые фотографии разрушений в Виннице

Украинские власти сообщают о 20 погибших в результате российского ракетного удара по Виннице. Среди погибших есть дети. Число жертв растет.

Жертвами ракетного удара по центру Винницы стали по меньшей мере 20 человек, среди которых - трое детей, заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Называется и число раненых и пострадавших - пока известно о 90.

Ракетный удар был осуществлен в 10:45 по местному времени. По предварительным данным, три ракеты попали в офисное здание, Дом офицеров, жилые дома и парковку у Дома быта "Юбилейный".

Автор фото, ДСНС

"На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели", - говорится в сообщении горсовета.

Как сказал представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, удар по Виннице был совершен крылатыми ракетами "Калибр". По его словам, ракеты были запущены с подводной лодки из акватории Черного моря, две ракеты были сбиты силами украинских ПВО.

Би-би-си не может оперативно проверить заявления сторон о пострадавших в ходе обстрелов.

Президент Зеленский назвал обстрел Винницы "открытым террористическим актом".

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам., где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал он в своем официальном телеграм-канале.

Винница расположена в центральной части Украины.

Российские власти и представители вооруженных сил всегда отрицают обвинения в ударах по гражданским объектам и утверждают, что целями таких ударов являются объекты военной инфраструктуры.

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