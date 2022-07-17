Германия высылает обратно азербайджанских оппозиционеров. А на родине их сажают

Магеррам Зейналов

Би-би-си, Баку

46 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Германия выслала 6 активистов на родину в Азербайджан, где их вскоре посадили

За последние несколько месяцев Германия выслала обратно в Азербайджан сразу шестерых оппозиционных активистов. Все они просили политического убежища - и всем им было отказано. После депортации в Азербайджан всех ждали слежка, задержания и аресты. Остающиеся в Германии активисты протестуют против этого.

"Я за тебя отвечаю, ничего не случится"

"Ночью к нам вошли восемь полицейских, подняли нас. Один забрал у мужа телефон, а тот был сонный, и в начале ничего не понимал", - рассказывает Нурана Ашурова о том, как ее с мужем, азербайджанским политическим активистом Самиром Ашуровым в ночь на 29 марта депортировали из Германии.

Ашурова сказала полицейским, что их семье не пришло ни одного уведомления о депортации. Но полицейский спокойно на это ответил: много вещей не берите, скорее всего, вас вернут обратно. Нурана Ашурова одела детей; ее мужа положили на пол и надели на него наручники. Он болеет диабетом, от стресса у него поднялся сахар, и жена дала ему лекарство.

По словам Ашуровой, их отправили в лагерь для депортированных, но там они оставались всего полчаса. "Я думаю, вся эта спешка нужна была потому, что наши активисты подняли бы скандал - поэтому нас так быстро отправили", - считает она. В мюнхенском аэропорту перед самой депортацией их встретил другой полицейский, он уверял активиста, что в Баку ему ничего не угрожает: "Он сказал: я за тебя отвечаю, ничего не случится в Азербайджане".

По ее словам, весь шестичасовой полет Самир Ашуров был со скованными руками, только перед прилетом с него сняли наручники.

Автор фото, AFGAN MUKHTARLI Подпись к фото, Самир Ашуров (крайний справа) участвовал в акциях против азербайджанских властей в Берлине.

"Если не вернусь значит меня посадили"

В бакинском аэропорту семью Ашуровых встретила азербайджанская полиция и тут же спросила их местный номер телефона. Нурана дала номер сестры. Они приехали в город, сняли в Баку квартиру, и уже на следующий день сестра сказала Нуране: ей звонили из прокуратуры, выяснить где они живут.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Через два дня прокуратура вызвала Самира Ашурова на допрос. Там, по словам Нураны, ее мужа спрашивали: кто в Азербайджане помог ему перебраться за границу, когда он покинул страну четыре года назад. Его отпустили через 3,5 часа, но сразу потом началась слежка.

"За нами все время следили с момента приезда: в метро, в автобусе, на улице, а когда он выходил выбрасывать мусор, говорил мне - если не вернусь, значит меня посадили", - вспоминает Нурана.

19 Апреля Самир Ашуров пошел забирать новый загранпаспорт и домой уже не вернулся.

"Он написал мне, что идет домой, я сказала: приходи и будь осторожен, - рассказывает жена активиста, - Я позвонила, а он отбой дает, и я насторожилась, потому что он знает что я за него беспокоюсь, и никогда не стал бы давать отбой".

Несколько часов от Ашурова не было никаких новостей, а потом позвонил знакомый адвокат и сказал, что его арестовали за нападение с ножом на человека.

"Я пришла в прокуратуру и говорю: мы тут четыре года не жили, зачем ему - как только приехал - нападать на кого-то, - говорит Нурана Ашурова, - Я хотела встретиться с якобы раненым потерпевшем, но мне не дали".

Потом ей разрешили встретиться с мужем, и она увидела синяки на его лице. Следователь сказал ей, что это случилось во время драки с потерпевшим. По словам Нураны Ашуровой, в первые дни ее мужа кормили только раз в день и требовали чтобы он подписал признание. Он этого не сделал, его арестовали на четыре месяца, следствие еще идет.

На следующий день после задержания Ашурова пресс-секретарь МВД Эльшад Гаджиев сообщил "Кавказскому узлу", что вечером 19 апреля "житель Баку Самир Ашуров на почве личного конфликта с жителем города Шеки нанес ему ножевое ранение в полость живота". По его словам, начато уголовное дело, срок по статье о нанесении телесных повреждений - от трех до восьми лет лишения свободы.

Азербайджанской службе Би-би-си Гаджиев сказал, что полиция "не заинтересована в задержании невиновных", и потому обвинения в ее адрес не обоснованы. "Если они [родственники депортированных] не согласны с обвинениями, пусть обращаются в вышестоящие инстанции", - сказал он.

Подпись к фото, Нурана Ашурова говорит, что у ее мужа диабет и больное сердце, и немецким властям об этом было известно.

Шестеро высланных

С июня по ноябрь прошлого года Германия отказала в убежище и депортировала Муталлима Оруджева, Малика Рзаева, Джафара Мирзоева и Пюнхана Керимли. Все они были оппозиционными активистами, и всех их арестовали после приезда, обвинив в торговле наркотиками.

В мае, уже после ареста Ашурова, из Германии не по своей воле прилетел еще один оппозиционер - Зия Ибрагим. Его пытались депортировать еще в январе 2022-го, но тогда соотечественники своими акциями протеста отстояли его. Как выяснилось, ненадолго. В Азербайджане Ибрагима сразу арестовали - по официальной версии, за неуплату неких долгов.

В Баку они были активистами разных политических партий, ходили на митинги. А затем, опасаясь преследований, уехали в Германию. В этой стране самая большая азербайджанская диссидентская диаспора в Западной Европе.

Так в августе 2018 года в Германию уехал и Самир Ашуров. По словам его жены, весной того года его два раза сажали по административным статьям, а потом в полиции пообещали: посадим надолго. "В апреле его посадили на три месяца за то, что он якобы хранил наркотики, а когда он вышел в июне, мы решились ехать в Германию", - вспоминает Нурана.

Судья в Германии, говорит она, им поверил, когда они предоставили документы об аресте, но сказали, что наркотики ему подбросили, Ашуров никогда их не употреблял. Судья, вспоминает Нурана Ашурова, понимающе кивал и говорил, что знает: в Азербайджане может происходить такое. Однако через две недели они получили по почте официальный отказ в предоставлении политического убежища. Потом были апелляция, новое рассмотрение дела - все безуспешно.

"В Германии ему сделали операцию на сердце, мы предоставили медицинские документы о том, что оно слабое, плюс диабет, ему нельзя в азербайджанскую тюрьму, - вспоминает Нурана, - Но нам пришел ответ, что ты, конечно, активист, но ты не лидер партии и Азербайджан - демократическая страна и что вам ничего не угрожает".

Автор фото, AFGAN MUKHTARLI Подпись к фото, В Германии уже несколько лет существует диаспора политэмигрантов - оппозиционеров и журналистов, которые часто проводят акции в Берлине.

Почему это происходит?

Это, пожалуй, главный вопрос, который задают себе азербайджанские активисты.

Афган Мухтарлы, живущий в Германии журналист, больше всего пишущий о депортациях, говорит, что до 2021 года настоящих активистов Германия не депортировала.

Мухтарлы - сам довольно влиятельная фигура среди бежавших в Германию по политическим причинам. В Азербайджане он был журналистом-расследователем, затем уехал в Грузию, где в мае 2017 года его по данным правозащитников похитили спецслужбы, а в Азербайджане посадили по обвинению в незаконном переходе границы и контрабанде денег. Два года назад его помиловали и прямо из тюрьмы отправили на самолете в Германию.

Мухтарлы в интервью Deutsche Welle говорил, что лично знаком со всей шестеркой высланных оппозиционеров. Все они, находясь в эмиграции, продолжали заниматься политической деятельностью: "Они неоднократно были организаторами или участниками акций протестов против репрессий и нарушения прав человека в Азербайджане. Самой резонансной из этих акций стала прошедшая в 2020 году 12-дневная голодовка перед офисом ведомства канцлера ФРГ".

По мнению Мухтарлы, из-за этого власти в Баку обозлились на "слишком активных" эмигрантов, добились их депортации и теперь им мстят.

В феврале и апреле 2022 года объединение азербайджанских политэмигрантов в Германии "Выбери демократический Азербайджан" провело несколько акций протеста в Берлине и других городах, пытаясь привлечь внимание к проблеме высылки политэмигрантов. Но акции не спасли от высылки Зию Ибрагима и Самира Ашурова.

Политэмигранты Дашкын Агаларлы и Равиль Гасанов говорят Би-би-си, что власти Германии могли заключить негласное соглашение с Азербайджаном, в вопросе депортации. Они обращают внимание на встречу в январе этого года азербайджанского генпрокурора Кямрана Алиева со своим немецким коллегой Петером Франком, где они в том числе обсуждали тему нелегальной миграции.

"Визит генерального прокурора в европейские страны вызывает подозрения, что целью является разработка правовых процедур для возвращения в страну лиц, ищущих убежища за границей, — говорил "Радио Свобода" (мы вынуждены указать, что в России оно признано иностранным агентом) Башир Сулейманлы, директор правозащитной неправительственной организации "Институт гражданских прав", - Но, конечно, у нас нет документов, подтверждающих это".

В 2014 году Евросоюз подписал с Азербайджаном соглашение о реадмиссии лиц "пребывающих без разрешения". И как рассказали Би-би-си в Госкомстате Азербайджана, с тех пор более 2000 граждан страны депортировали из Евросоюза, причем 83% из Германии.

Автор фото, Turan Подпись к фото, Родственники арестованных провели акцию в Баку у посольства Германии, протестуя против высылки активистов.

Что говорит Германия?

31 мая члены семей арестованных (среди них была и Нурана Ашурова), собравшись уже перед зданием посольства Германии в Баку, заявили СМИ, что их близкие оклеветаны, а также потребовали справедливого суда и реакции от посольства ФРГ. Никто из работников посольства не вышел к участникам акции, и полиция постепенно оттеснила их от здания.

В ответ на письменный запрос Би-би-си посольство Германии в Баку ответило лишь, что дипмиссия "хорошо осведомлена об этих шести кейсах и установила персональный контакт с адвокатами всех, кто был депортирован из Германии и затем арестован в Азербайджане".

"Контакт с адвокатами постоянен, и посольство продолжит пристально следить за этими кейсами и судами", - говорится в письме.

В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев Германии Би-би-си ответили, что не комментируют частные случаи поиска убежища - из-за защиты личных данных. В письме ведомства сказано, что решения принимаются на основе интервью, подробного изучения доказательств, где также проводится анализ ситуации с преследованиями в странах происхождения. Все процедуры индивидуальны, и проситель получает шанс объяснить причины своего бегства.

Суды Байройта, Регенсбурга, Деггендорфа, Гельзенкирхена, принимавшие решения об отказе в убежище каждого из упомянутой шестерки политакивистов, на запрос Би-би-си не ответили. Также не ответили на запрос и в офисе Генерального прокурора Германии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев Германии сказали, что не комментируют частные случаи поиска убежища - из-за защиты личных данных.

"Я думал что Германия меня защитит. Я ошибся"

Равиль Гасанов может стать следующим, кого депортируют из Германии.

В марте 2022 года он получил от апелляционного суда отказ на прошение о беженство, и с тех пор не получает никакого пособия. Выживать ему помогает все те же активисты из диаспоры. Питается он в благотворительной столовой: "Дают горячую еду, а вечером три кусочка колбасы, сыр, масло в маленькой тарелке, этого не хватает, но деваться некуда. Чем возвращаться в Азербайджан и садиться в тюрьму, лучше тут потерпеть."

Гасанов говорит, что хотел бы остаться и интегрироваться, но за четыре года не смог получить право на работу, а соответственно и этот шанс на интеграцию. И в бесплатных курсах немецкого языка ему тоже отказали.

В Азербайджане он жил в Хачмазском районе, ходил на митинги, был местным членом оппозиционной партии "Народный фронт Азербайджана" и занимался агитацией в соцсетях. В 2018-м, после того как его уволили с работы - как он говорит, из-за политической активности - Гасанов открыл свою чайхану. Отсюда его постоянно стали вызывать в полицию, там, по его словам ему обещали подбросить наркотики, если он не удалит свой аккаунт в соцсетях и не перестанет критиковать власти. Тогда в конце лета 2018 года он и уехал в Германию. "Я выбрал Германию потому что я думал, что это демократическая страна которая меня защитит, - говорит он, - Но я ошибся".

Равиль считает, что местные суды не занимаются тщательно делами политэмигрантов, и с самого начала настроены депортировать человека.

Автор фото, RAVIL HASANOV Подпись к фото, Равиль Гасанов с другими политэмигрантами в Берлине. Второй слева - Самир Ашуров, пятый слева - Муталлим Орудж.

* * *

Зия Ибрагим, которого в мае задержали в бакинском аэропорту, недавно вышел на свободу. Он говорит, что обвинений ему так и не предъявили.