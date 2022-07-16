"Высокоточные" ракеты: как четырехлетняя девочка погибла в Виннице

Сара Рейнсфорд

Корреспондент Би-би-си в странах Восточной Европы, Винница

час назад

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Подпись к фото, Коляска Лизы лежит на газоне перед домом быта "Юбилейный", разрушенным в результате российского ракетного удара 14 июля

На траве перед обгоревшими руинами дома быта "Юбилейный" лежит на боку розовая детская коляска, запачканная кровью.

Это была коляска маленькой девочки по имени Лиза.

Четырехлетняя Лиза - одна из троих детей, погибших в четверг в результате российского ракетного удара по центру Винницы.

Ее мать, Ирина Дмитриева, получила тяжелые ранения.

Подтверждена гибель 23 человек в результате этого удара, и восемь все еще числятся пропавшими без вести. Десятки людей по-прежнему в больнице.

Незадолго до ракетного удара Ирина выложила в интернет видео. Был чудесный солнечный день, Лиза улыбалась и толкала перед собой свою розовую коляску, они болтали с мамой о походе к логопеду.

"А мама, она все сердце вложила. Дочка была для нее смыслом жизни. Она безумно ее любила, и я просто не могу представить, какая это трагедия для семьи. Она жила этим ребенком. ", - рассказала Би-би-си Валерия Король.

Автор фото, Irina Dmitrieva Подпись к фото, Мама Лизы часто размещала в "Инстаграме" фотографии дочери

Валерия Король заведует центром для детей со специальными нуждами LogoClub.

"Девочка была очень умная, очень способная. Она была очень веселая, очень любила к нам ходить. Очень радовалась - девочка очень добрая", - рассказывает Валерия.

У девочки был синдром Дауна, и в аккаунте ее мамы в "Инстаграме" осталось множество фотографий, которые она стала размещать там вскоре после рождения своей единственной дочери. Под первой из них стояла подпись: "Знакомьтесь, это маленький ангелочек Лиза".

Тем утром Лиза, как обычно, тоже пошла с мамой в LogoClub.

Клуб находится всего в квартале от Площади Победы, куда попали ракеты, и сотрудники центра при звуках сирены воздушной тревоги увели детей в укрытие. Но Лиза с мамой, как и многие другие люди, оставались на улице.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Если мы ей скажем, не будет шансов ее выписать". Врач о состоянии Ирины Дмитриевой

Когда началась война, они вернулись из Киева в Винницу из соображений безопасности, потому что город был далеко от линии фронта. Но сегодня в Украине уже нет безопасных мест.

Валерия рассказала мне, что Ирина совершенно не скрывала тот факт, что у девочки синдром Дауна. Она хотела, чтобы люди знали, что такие дети ничем не отличаются от нас, что они очень славные и добрые, говорит Валерия.

В результате этого ракетного удара были убиты также два мальчика.

Семилетний Максим Жарий погиб вместе с мамой Викторией. Жителей их деревни пригласили в пятницу выйти на улицу и проводить в последний путь гробы с их телами.

Про словам украинской полиции, Максим с мамой были на приеме у врача в медицинском центре на первом этаже "Юбилейного". От этой клиники не осталось ничего, кроме обгоревших стен.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Медцентр в здании "Юбилейного" был практически полностью уничтожен

Имя еще одного погибшего восьмилетнего мальчика не называется. Он ждал своего дядю в припаркованной машине и погиб, попав под шквал огня от взрыва.

На месте ракетного удара еще остаются остовы выгоревших автомобилей. Взрыв был такой силы, что одну из машин даже обернуло вокруг несущей колонны здания.

Министерство обороны России в пятницу сделало заявление по поводу этого ракетного удара, в котором ничего не говорилось о гибели детей.

Вместо этого утверждалось, что Россия использовала "высокоточные" ракеты и якобы уничтожила собравшихся на заседание украинских военных и иностранных чиновников, которые обсуждали поставки оружия.

Автор фото, LOGOCLUB CHILDREN'S CENTER Подпись к фото, По словам логопеда, с которым занималась Лиза, девочка была очень милой и доброй

При этом на месте удара не было ничего, что могло бы это подтвердить.

На самом деле Россия нанесла удар по Дому офицеров на Площади Победы. Однако кроме названия, оставшегося еще с советских времен, в этом доме ничего военного нет.

Там проводятся концерты, и в четверг вечером там должно было состояться очередное шоу. Когда ракеты попали в здание, один из участников группы, которая должны была выступать, настраивал звук. Он скончался в больнице от полученных ран. Другие музыканты получили ранения снаружи здания.

Подпись к фото, В тот вечер в Доме офицеров должна была выступать певица Роксолана со своей группой

По словам украинских официальных лиц, с начала развязанной Россией войны в Украине погибло 352 ребенка и еще сотни получили ранения. Владимир Зеленский назвал гибель людей в результате этого последнего обстрела актом терроризма.

Мать Лизы Ирина по-прежнему находится в больнице.

"Это ужасно. Ни дети, ни их матери не должны страдать и умирать", - говорит срывающимся голосом Валерия.

"Я не знаю, знает ли уже Ирина про Лизу, рассказала ее семья или нет. Я сама мать, и не представляю, как кому-то можно такое сообщить, я просто не знаю", - сказала она Би-би-си.