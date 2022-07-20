США научат украинских пилотов летать на своих F-16. Как это повлияет на ход войны?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

6 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, F-16 - один из самых удачных реактивных истребителей в истории

Палата представителей Конгресса США в конце прошлой недели одобрила финансирование программы подготовки украинских пилотов на американских истребителях, выделив на это 100 млн долларов. Законопроект о внесении изменений в военный бюджет должен еще быть одобрен Сенатом, а затем подписан американским президентом. Если Украина получит и западные самолеты, и пилотов, умеющих на них воевать, - как это отразится на войне с Россией?

"Этот законопроект дает возможность Соединенным Штатам начать подготовку украинских пилотов и членов летных экипажей на F-15 и F-16, а также на других платформах, пока администрация [президента США] продолжает рассматривать вопрос о передаче этого оборудования", - говорится в заявлении конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера, одного из авторов законопроекта.

Если законодательная инициатива будет окончательно утверждена, то это станет большим событием в военном конфликте России и Украины, где активность украинской авиации до сих пор была крайне невысока. Как, впрочем, и активность авиации российской, которая чаще всего ограничивается действиями в районе линии фронта.

По словам экспертов, военные самолеты нужны Украине для того, чтобы ВСУ могли наступать - без авиационной поддержки сделать это будет трудно.

На Западе о планах передать истребители Украине пока официально объявлено не было. Но если украинские пилоты будут готовиться именно в США, американская военная пресса и экспертное сообщество обсуждают, в основном, возможности поставок в Украину истребителей F-16.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Би-би-си заявил, что Украина рассматривает возможность получения не только этих машин.

"Будут самолеты. Вопрос в том - какие. Если кто-то думает, что самолеты F-16 - это решение, то он глубоко ошибается. Наши аэродромы не готовы к F-16, там есть нюансы. Поэтому, возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хороши. Есть и другие самолеты современного стандарта. Например, Gripen шведского производства", - сказал он.

Какие самолеты есть у Украины?

Сколько самолетов осталось у украинских ВВС в настоящее время, неизвестно.

Во-первых, нет точной информации о том, сколько летательных аппаратов находилось в летном состоянии на момент начала войны. Во-вторых, авиация несла потери в ходе боевых действий. В-третьих, Украина получала авиационные запчасти из-за границы, чтобы восстановить у своих машин летную годность.

Но, в любом случае, тех машин, которые остались у ВВС Украины, явно не хватает ВСУ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Jas-39 Gripen - еще один возможный истребитель для ВВС Украины

Поставки запчастей велись из нескольких стран, которые имели на вооружении МиГ-29, например, из Польши. При этом поставки старались не слишком афишировать. Самолеты ремонтируются на украинских авиационных заводах,

Тем не менее, судя по кадрам, которые украинское командование публикует в интернете, у ВВС страны осталось какое-то количество боевых истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков в исправном состоянии.

Исправное состояние не означает высокой боеспособности. В составе ВВС Украины - старые советские МиГ-29, часть из которых была модернизирована в 2000-х годах и называется МиГ-29МУ1. Этот процесс продолжался до самого последнего времени. Однако даже модернизированные самолеты по своим характеристикам уступают российским.

До начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине было 43 боевых МиГа и восемь учебно-боевых. Справочник Military Balance сообщает о 37 МиГах. Сколько из них было в боеспособном состоянии, неизвестно.

Согласно World Air Forces, в составе украинских ВВС было 26 истребителей Су-27 (и шесть учебных), Military Balance приводит общую численность в 34 единицы. Часть этих самолетов также была модернизирована и называется Су-27-1М. Сколько самолетов остается в боеспособном состоянии сейчас, тоже неизвестно.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Украинские Су-27 в Житомире

Кроме того, у Украины имелись штурмовики Су-25 (также частично прошедшие модернизацию), по данным Flightglobal, их было 17, по информации Military Balance - 31, и бомбардировщики Су-24 - 12 или 14 соответственно.

Россия имеет подавляющее преимущество в авиации, причем не только количественное, но и качественное. Украинские МиГ-29 - фронтовые истребители, более легкие, чем многоцелевые Су-27. У них меньше узлов подвески ракет, более простая авионика и система управления огнем.

Кроме того, Россия использует в конфликте с Украиной истребители Су-35 и Су-30СМ. Это более новые версии Су-27, обладающие гораздо лучшими характеристиками.

Неравные бои

Американское издание Air Force Magazine опубликовало рассказ украинского пилота о боях его коллег с российскими ВВС.

Обозначенный в статье псевдонимом Nomad (Странник), он рассказал, что бороться с российскими истребителями пилотам украинских МиГов очень трудно, поскольку россияне применяют более дальние ракеты, способные летать более чем на 100 километров.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ВВС Украины продолжают совершать боевые вылеты, несмотря на превосходство российской авиации

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Nomad рассказал, что один из его друзей из украинских ВВС во время недавнего боевого вылета в Донбассе отключил радар, чтобы его было трудно отследить, и постарался приблизиться к району, где могли быть российские самолеты, чтобы использовать ракеты ближней дальности.

Чаще всего в таких вылетах украинские пилоты замечают российские Су-30 или Су-35 уже после того, как те выпустят по ним свои ракеты, приводит издание слова пилота. "Наши ребята изо всех сил сражаются с российскими пилотами, у которых современные самолеты", - цитирует издание слова украинского летчика.

Nomad, как пишет Air Force Magazine, на момент публикации материала 13 июля был единственным военным летчиком ВВС Украины в США. Он участвует в программе повышения квалификации комсостава военно-воздушных сил на базе Коламбус.

По словам Странника, в Украине пилоты мечтают пересесть на американские истребители F-16, которые вооружены более современными ракетами более дальнего радиуса действия.

Air Force Magazine также взял интервью у официального представителя ВВС Украины полковника Юрия Игната, который рассказал, что в украинских военно-воздушных силах есть как минимум 30 пилотов истребителей, знающих английский язык, и готовых отправиться в США на переобучение.

Кроме того, в Америку может отправиться обслуживающий персонал, техники, которые могут научиться обслуживать эти машины.

"Первый этап - обучение взлету-посадке, полету из точки А в точку Б - займет несколько недель, но подготовка к воздушному бою, использованию ракетного вооружения потребует около полугода", - сказал он.

В отличие от министра обороны Резникова, и пилот, и представитель ВВС сказали, что украинские летчики хотели бы получить именно F-16.

Что это за самолет - F-16?

О поставках в Украину американских самолетов речь пока не идет. Однако, как стало известно в декабре, США собираются списать большое количество военных самолетов, включая 47 истребителей F-16 серий C и D, а также 48 истребителей F-15 двух серий с такими же индексами.

Такое число F-16 позволило бы укомплектовать три-четыре украинские эскадрильи.

Кроме того, F-16 стоит на вооружении в 25 странах, многие из которых, вероятно, в будущем захотят обновить свои ВВС. Например, в 2021 году Норвегия продала все свои F-16 в связи с переходом на F-35A.

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Подпись к фото, Россия использует в конфликте более современные истребители Су-35 (вверху снимка) и Су-30МК (внизу)

За всю историю было построено более четырех с половиной тысяч таких самолетов. Это действительно массовая машина, у которой были выявлены "детские болезни", опыт обслуживания которой есть у большого числа специалистов.

Производство F-16 началось в конце 1970-х годов, а современные модификации - одноместная F-16C и двухместная F-16D - появились в середине 1980-х. С тех пор эти самолеты не раз модернизировались.

Это один из самых удачных истребителей четвертого поколения. Во всех видах вооруженных сил США, по данным на сентябрь 2021 года, находилось 1017 самолетов серий C и D. Последняя массовая модернизация до уровня Block 50-52 началась в 1994 году.

Изначально самолет создавался для воздушных боев - завоевания господства в воздухе. В этом он схож с советским МиГ-29. У него была впечатляющая тяговооруженность и неплохая маневренность.

В американских ВВС он выполняет роль "рабочей лошадки" - в воздушных миссиях, для которых не нужны более мощные и тяжелые F-15 или современные (и очень дорогие) F-22 и F-35.

Русская служба Би-би-си обратилась с просьбой о комментарии к российскому пилоту Александру Гарнаеву, который в 1980-х работал испытателем в ОКБ Микояна и испытывал различные модификации МиГ-29. Пилот отказался обсуждать и комментировать военный конфликт в Украине и обстоятельства обучения украинских пилотов в США, однако поделился своими впечатлениями о полетах на советском и американском истребителях (он летал на F-16).

"Чисто технически разница между МиГ-29 и F-16 - это как разница между ездой на автомобиле "Запорожец" и автомобиле "Ауди". F-16 - самолет с боковыми органами управления, наклоненной спинкой кресла… Но удобство пилотирования самолета - лишь малая часть его достоинств. Большая часть его достоинств - то оборудование и вооружение, которое на нем стоит. F-16 все эти годы непрерывно модернизировался, а МиГ-29 давным-давно заброшен. Он [F-16] оснащен самым современным оборудованием и вооружением", - сказал российский летчик.

Автор фото, Marina Lystseva/TASS Подпись к фото, На вооружении российских ВВС стоят два класса истребителей - тяжелые многоцелевые и легкие фронтовые. На этом снимке в одном строю многоцелевые Су-30МК и фронтовые МиГ-29

F-16 способен нести 7,7 тонны различного вооружения на 11 подвесках (две противовоздушные ракеты на законцовках крыла, шесть пилонов под крыльями и три под фюзеляжем).

Боевая нагрузка МиГ-29 - три тонны. Вооружение может размещаться на шести узлах подвески, и еще один пилон - для подвесного бака.

Еще одно преимущество F-16 перед МиГ-29 - один двигатель. Это увеличивает весовую отдачу, то есть отношение массы полезной нагрузки к максимальной взлетной. F-16 легче МиГа примерно на тонну - при том, что может нести гораздо больше оружия.

Альтернатива F-16

Шведский истребитель JAS-39 Gripen, который упомянул в своем интервью Алексей Резников, - гораздо более новый. Его производство началось в 1990-х годах. Хотя он и создавался как многоцелевой самолет, это, по сути, легкий однодвигательный истребитель того же класса, что и F-16.

Обладая хорошими летными качествами, Gripen несет при этом меньшую боевую нагрузку, чем F-16 - всего 5,3 тонны оружия на 10 подвесках.

Gripen более современный истребитель, и в его конструкции использованы технологии снижения радиолокационной заметности.

Одно из важных достоинств Gripen - дешевизна обслуживания. Этот самолет, с одной стороны, приспособлен для полетов с аэродромов с не самыми лучшими условиями.

С другой - у него, по оценкам экспертов, самая лучшая экономическая эффективность. Стоимость летного часа Gripen, по оценке Jane's defense в 2012 году, составляла всего 4,7 тысячи долларов. У F-16 - серебряного призера в этой дисциплине - она составила 7 тысяч.

Для сравнения - в том же рейтинге стоимость летного часа Eurofighter составляла 18 тысяч долларов, а у F-35 - 31 тысячу. Эта сумма включает не только расход топлива, но и подготовку к полету, ремонт и обслуживание самолета.

Новый Gripen, правда, стоит в несколько раз дороже F-16, цена которого указана на сайте ВВС США - 18.8 миллиона долларов за F-16C/D. Точных данных о стоимости Gripen в сети нет.

Зачем Украине F-16?

Украинские пилоты, которых цитировал Air Force Magazine, сказали, что главной причиной, по которой они хотели бы получить F-16, является способность самолета выполнять задачи по подавлению противовоздушной обороны противника (Suppression of Enemy Air Defenses - SEAD).

Американцы отрабатывали технику подавления эшелонированной противовоздушной обороны противника еще со времен войны во Вьетнаме. Для этой цели разрабатывались специальные самолеты, особое оборудование и вооружения.

В линейке F-16 есть также самолеты серий CJ и DJ, оснащенные для выполнения таких миссий. Они используют специальные системы управления оружием, которое включает в себя ракеты AGM-88 HARM, наводящиеся на источник излучения радара.

Для выполнения миссий SEAD украинцам, вероятно, понадобились бы такие самолеты.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Gripen - недорогой в обслуживании и неприхотливый самолет

Проблема эшелонированной ПВО в украинском конфликте актуальна для обеих сторон. Российские ВКС не смогли подавить украинские противовоздушные средства, разрушить систему, несмотря на то, что ее основу составляют устаревшие противовоздушные комплексы. Одна из причин этого - в российской авиации перед пилотами подобные задачи не ставились и действия по прорыву эшелонированной системы ПВО не отрабатывались.

Российская система ПВО сведена в единый контур, в котором задействованы гораздо более современные ЗРК дальнего, среднего и ближнего радиуса. Прорыв такой системы - очень сложная задача, которая требовала бы не только соответствующего оснащения самолетов, но и специальной подготовки пилотов.

Опыт и возможности для такой подготовки есть у США, но там такие задачи отрабатывались несколькими поколениями летчиков.

Подавление эшелонированной противовоздушной обороны понадобилось бы украинцам в том случае, если бы они собрались начать наступление.

В ситуации, когда Россия обладает преимуществом в артиллерии, бронетехнике, авиации и других вооружениях, ВСУ потребовались бы ударные самолеты - заменить пилотируемую авиацию беспилотной невозможно, в первую очередь, из-за малой полезной нагрузки у дронов.

Митчелловский институт аэрокосмических исследований в Вашингтоне 13 июля провел онлайн-конференцию, на которой обсудил перспективы развития украинских ВВС. Ее участники сошлись во мнении, что авиация нужна Киеву для того, чтобы изменить динамику конфликта, перейти в наступление.

"Мы должны дать Украине нечто такое, что изменит ситуацию, изменит правила игры. И военная авиация - единственная возможность сделать это. Авиация добавит третье измерение в боевые действия", - сказала, выступая на конференции, эксперт Митчелловского института Хэзер Пенни.

Еще одна особенность F-16 - возможность быстрого получения оперативной информации, целеуказания от внешних разведывательных средств. Возле украинских границ дежурят самолеты-разведчики стран НАТО.

После гибели российского ракетного крейсера "Москва" в апреле американская пресса выяснила, что ВСУ получила информацию о местонахождении корабля от американских военных.

В том случае, если украинские ВВС пополнятся американскими самолетами, получать информацию от натовских летающих радаров AWACS им стало бы проще чисто технически.

Воздушные бои

Россия уже собрала у границ Украины и в Белоруссии внушительную авиационную группировку, однако в любом случае самолеты можно без труда быстро перебазировать на более близкие к зоне боевых действий аэродромы.

Россия уже использует в конфликте истребители Су-30 и Су-35. Это самолеты продвинутого четвертого поколения, обладающие внушительным вооружением.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В реальной жизни боев между Су-27 и F-16 не было, их можно увидеть только в виде компьютерной графики

Так, двухместный Су-30СМ может нести на 12 точках подвески до восьми тонн ракет. Среди них - Р-77 с дальностью пуска в 110 километров.

Еще более совершенный Су-35 может нести дальнюю авиационную противовоздушную ракету Р-37, которую можно запускать более чем за 200 километров от цели.

Истребители семейства Су-27 (в которое входят Су-30 и Су-35) - тяжелые многоцелевые машины, в отличие от легких фронтовых МиГ-29 и F-16. Они обладают большей дальностью, большей полезной нагрузкой, могут выполнять более разнообразные задания, чем МиГи.

Это не значит, что у F-16 нет шансов. Как могли бы протекать бои между новейшими российскими самолетами и американскими истребителями F-16, сказать трудно, поскольку в истории таковых пока не случалось.

В реальности исход боя может зависеть от большого количества факторов - ситуационной осведомленности, изначального положения сил, опыта пилотов и многого другого, включая удачу.

Воздушные бои, приемы и тактика отрабатываются в специальных центрах во многих странах. Однако реальная боевая обстановка может сильно отличаться от учений.

В 2017 году Русской службе Би-би-си дал интервью один из идеологов программы F-16 американский военный эксперт Пьер Спрей. По его мнению, в воздушном бою, в котором будет участвовать много самолетов с двух сторон, в результате будет применяться оружие ближнего радиуса, а главными качествами самолета станут тяговооруженность и маневренность.

Спрей считает, что в больших схватках самолеты станут воевать с выключенным радаром (как это делал коллега украинского пилота), чтобы не быть замеченными.

"Из-за противорадиолокационных ракет мы не можем идентифицировать противника, если, конечно, он не настолько глуп, чтобы включать радар, ведь в таком случае его можно будет сбить на расстоянии 250 километров, стоит только захотеть. И если он не такой дурак, то придется подобраться к нему поближе и посмотреть, свой он или чужой. И когда ты настолько близко, а мы говорим о расстоянии от полукилометра до полутора, зависит от погодных условий, то ты уже вступил в бой, уклониться не получится", - сказал он.

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