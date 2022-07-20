"Кентавр" доскакал до Москвы. Что известно об очередном варианте коронавируса

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

22 минуты назад

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Автор фото, EPA

Пресс-секретарь Роспотребнадзора сообщила журналистам, что в России выявлен новый подвид коронавируса SARS-Cov-2, известный как "кентавр" (по официальной научной классификации - ВА.2.75).

Выявлен он был в Индии в мае. В ВОЗ об этом мутанте впервые заговорили почти две недели назад, 6 июля. 13-го числа вирус добрался до Нидерландов, а во вторник, 19-го, о его обнаружении сообщили и российские власти.

Именно с "кентавром" связана новая волна заражений ковидом в Москве, утверждают в Роспотребнадзоре. Так что у москвичей есть все основания для беспокойства.

Число новых случаев заражения ковидом в российской столице стремительно растет. За последнюю неделю там выявлено столько же зараженных, столько за две предыдущие вместе взятые.

Нарастающую волну хорошо видно на графике заболеваемости за последние три месяца. Каждый столбик - это один день, а его высота - число новых случаев заражения.

Пока что такая картина только в столице, где и выявлен "кентавр". Все пять случаев заражения в России - московские, уточнили в Роскомнадзоре. Все пять тестов были сданы в июле. Но есть одно большое "но".

Нужно понимать, что статистика всегда запаздывает за реальным распространением вируса.

Исходя из опыта двух лет пандемии, можно с уверенностью утверждать: в большинство российских регионов "кентавр" уже прискакал. И даже, возможно, какое-то время пасется "инкогнито".

А значит, в самое ближайшее время к столицам подтянутся и остальные российские регионы (если конечно, губернские власти не сбавят темпов тестирования).

Например, ни в Московской области, ни в Санкт-Петербурге до цифр официальной статистики "кентавр" еще не добрался. Но на графике очевидно, что и там и там уже начинает подниматься волна, подозрительно напоминающая московскую. Разве что с запаздыванием - буквально на несколько дней.

Как обычно, повод не расслабляться заключается преимущественно в том, что этот подвид омикрона - новый. Ученые его еще только изучают. Образцов для изучения пока мало, а первые данные не то чтобы утешительны.

Существенные мутации найдены в ключевом фрагменте вирусного генома, определяющем его способность проникать в наши клетки. А значит, в теории, он почти наверняка должен быть более устойчив к уже выработанным организмом антителам против COVID-19.

Другими словами - более заразным.

В подтверждение этой теории "повышенной заразности" есть у нас уже и кое-какая практика (см. статистику выше).

Впрочем, есть и хорошие новости.

Пока что у всех пятерых "московских пациентов" болезнь, по словам врачей, протекает в легкой форме. Во всяком случае помощь врачей ни одному из них не понадобилась.

Другими словами, "кентавр" - пусть и заразнее своего пращура "омикрона" - далеко не такой опасный. Не опаснее, скажем, сезонного гриппа.

В общем, паниковать повода нет, но есть все основания держать ухо востро. И особенно тщательно выполнять рекомендации ВОЗ по поводу необходимых мер предосторожности.

Даже если лично вам они кажутся избыточными или бессмысленными.

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