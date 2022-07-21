Германия срочно ищет замену российскому газу, опасаясь его отключения

Дженни Хилл

Корреспондент Би-би-си в Берлине

47 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Германия обещала полностью отказаться от сжигания угля, но теперь в стране приходится заново запускать не так давно закрытые угольные электростанции

Ведущий немецкий эксперт в области энергетики Клаудия Кемферт говорит, что в последнее время жизнь ее больше похожа на ночной кошмар. Но что хуже всего - она это предвидела.

По словам самой Кемферт, работающей в Немецком институте экономических исследований (DIW), в течение последних 15 лет она предупреждала политиков и рядовых немцев, что Германия слишком зависит от российских энергоресурсов. Призывала власти найти других поставщиков и сфокусироваться на возобновляемых источниках энергии.

В частности, Кемферт выступала категорически против строительства газопровода "Северный поток-1", по которому Германия получает львиную долю газа.

"Все эти 15 лет я говорила одно и то же - снова и снова. В надежде, что мы никогда не окажется там, где в итоге сейчас и оказались", - сокрушается она.

Решение Владимира Путина, фактически превратившее газопровод в орудие шантажа, повергло Германию в хаос. Москва утверждает, что июльские сокращения поставок газа, а затем и полная их приостановка была вызвана необходимостью ремонта оборудования, но в Германии в это никто не верит.

Еще меньше людей считают, что на Россию можно положиться в плане необходимых поставок газа на зиму.

Коалиционное правительство страны изо всех сил пытается обеспечить альтернативные поставки энергоносителей. Планируют построить несколько плавучих терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Договариваются о поставках с другими странами, такими как Катар.

Фотографии министра экономики Германии Роберта Хабека, жмущего руки на Ближнем востоке в надежде купить там ископаемого топлива, на родине встретили насмешками: в правительстве он представляет партию "зеленых".

Некоторые свои планы и ориентиры правительству страны действительно пришлось сильно пересмотреть.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В среду Еврокомиссия призвала все 27 стран союза сократить потребление газа на 15% к марту 2023 года

В Германии ожесточенно спорят, продолжать ли вывод из эксплуатации атомных электростанций - входящие в коалиционное правительство Олафа Шольца зеленые категорически против атомной энергетики.

Несмотря на данное Берлином обещание полностью отказаться от сжигания угля, теперь в стране запускают законсервированные ранее электростанции, хотя даже Хабек называет это решение "удручающим".

Вот почему воздух в терминале Дуйсбурга на берегу Рейна пропитан угольной пылью. Баржи, нагруженные черными кучами угля, приплывают сюда на разгрузку все чаще.

Возросший спрос на перевозку угля играет на руку транспортным судоходным компаниям: заказы еле успевают обслуживать. Однако менеджер компании-перевозчика HGK Shipping Мартина Беккер выглядит обеспокоенной.

"Для нас, конечно, хорошо, что так много заказов на перевозки по воде, но это тонкий лед. Из-за нехватки газа вскоре, возможно, придется закрывать предприятия, и тогда у нас начнется рецессия", - сетует она.

Лидеры промышленной отрасли признают, что это, к сожалению, вполне реалистичный сценарий. Без российского газа, говорят они, страну ждут катастрофические последствия.

Подпись к фото, ОДним углем надвигающуюся проблему нехватки энергии в Германии не решить

Сейчас обсуждается предложение разрешить компаниям продавать излишки своего газа с аукциона. Но пока идут обсуждения, уходит драгоценное время,

Несмотря на беспрецедентную изнуряющую жару в Европе, мысли у всех только о зиме.

Газохранилища Германии заполнены на 66%, но, по мнению экспертов, чтобы нормально провести отопительный сезон, на 80-90% хранилища нужно заполнить уже к его началу.

Правительство Германии призывает всех экономить энергию и даже рекомендует людям меньше времени проводить под горячим душем. В стране действует второй уровень чрезвычайной ситуации - третий грозит введением квот на энергию.

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Все это добавило забот Роберту Цепешу, гостиничный бизнес которого и без того еще не до конца оправился после пандемии.

На кухне своего отеля - в окружении шкворчащих сковородок, от которых доносится аромат жареного мяса - он говорит мне, что без газа гостинично-ресторанному бизнесу конец.

"Если мы перестанем получать газ, мы не сможем готовить. Кухни придется закрыть, с этим просто ничего не поделаешь. Топить нам тоже будет нечем. Не думаю, что до этого дойдет, но если мы не хотим этого допустить, то действовать нужно уже сейчас", - констатирует Цепеш.

Что немцы знают наверняка - так это то, что энергия будет очень и очень дорогой. Цепеш уверен, что это приведет к экономической катастрофе: переложить все расходы на потребителя у бизнеса попросту не выйдет.

"До ковида мы ежеквартально платили за газ около 2000 евро, - объясняет отельер. - Пару месяцев назад, когда заправляли хранилище в последний раз, отдали уже 5000. Что будет еще через два месяца? Вот что меня больше всего волнует".

Конечно, дефицит газа - проблема далеко не одной только Германии. Но поскольку именно эта страна зависит от российского газа больше остальных членов ЕС, она надеется на солидарность союзников как никогда. Кроме того, если Германия погрузится в рецессию, она, конечно же, утянет за собой и всю остальную Европу.

Подпись к фото, Роберт Цепеш опасается, что энергетический кризис приведет к разорению ресторанно-гостиничного бизнеса

Впрочем, Клаудия Кемферт указывает на результаты экспертных расчетов, согласно которым, даже если Россия окончательно перекроет вентиль, при должной экономии и разумном использовании топлива, ближайшую зиму Германия все же сможет протянуть.

"Плохо будет, если мы плохо подготовимся. Мы должны импортировать газ из других источников, необходимо еще больше диверсифицировать импорт", - резюмирует эксперт.

"Нужно по возможности максимально заполнить хранилища, уже сейчас начать экономить энергию и снижать спрос на газ, стараясь увеличить объемы энергии из возобновляемых источников".

Многие в Германии надеются именно на возобновляемые источники энергии и сокращение спроса.

Большинство стран Европы сейчас пытается слезть с российской энергетической иглы, чтобы перекрыть поток нефтяных доходов, за счет которых Путин финансирует войну в Украине.

И несмотря на то, что немецкие министры настаивают на временном увеличении использования угля, в стране есть политическая воля и растущее общественное давление на противодействие изменению климата.

У российского президента все еще есть шанс ввергнуть страны Запада в политический и экономический хаос. И многое сейчас зависит от того, как страны вроде Германии и политические блоки вроде Евросоюза ответят на этот вызов.