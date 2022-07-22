Глава "Метинвеста": Россия ворует украинскую сталь, оплаченную европейскими заказчиками

Саймон Джек

Бизнес-редактор Би-би-си

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Завод "Азовсталь", последний бастион Мариуполя, был почти полностью разрушен во время штурма

Россия вывозит из Украины награбленную сталь на общую сумму 600 млн долларов, заявил в интервью Би-би-си генеральный директор украинской компании "Метинвест" Юрий Рыженков.

Этой компании принадлежит, в частности, завод "Азовсталь", который оставался последним бастионом обороны разрушенного Мариуполя. Там укрывались сотни украинских военных и мирных жителей до взятия города российскими войсками в мае.

По словам Рыженкова, после оккупации Мариуполя Россия стала отправлять на свою территорию сталь с его заводов - в частности ту продукцию, что уже была продана заказчикам в Европе и Великобритании и предназначалась для отправки в эти страны.

Кремль никак не прокомментировал эти утверждения.

"Воровство у европейцев"

Штаб-квартира компании "Метинвест" находится в Мариуполе. Для Украины этот город являлся важнейшим центром металлургии и крупным торговым портом.

После трех месяцев осады и нескончаемых обстрелов Мариуполь в мае пал в руки российских военных.

Как рассказал Би-би-си Юрий Рыженков, во время штурма металлургического комбината "Азовсталь" погибли 300 его сотрудников и 200 членов их семей.

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На "Азовсталь" и соседний с ним Мариупольский комбинат имени Ильича, также принадлежащий "Метинвест", приходилось 40% всего металлургического производства Украины.

По словам Рыженкова, за тысячи тонн стали, произведенной на этих заводах до российского нападения на Мариуполь, уже заплатили заказчики из европейских стран.

А теперь, как стало известно из открытых источников и собственных источников компании, оккупационные власти переправляют эту продукцию в Россию и продают на внутренних рынках, а также в страны Африки и Азии.

"То, что они делают, по сути называется грабежом. Они воруют не только нашу продукцию, они воруют и продукцию, которая уже принадлежит европейским покупателям. Таким образом, они не только воруют у нас, они воруют и у европейцев тоже", - сказал Рыженков в интервью Би-би-си.

Как он пояснил, его компания пытается по максимуму документировать случаи грабежа, о которых ей становится известно, и планирует в будущем подать в суд на основе этих документов.

Автор фото, Reuters

"В какой-то момент в будущем россиянам придется предстать не только перед международными судами, но и перед уголовными тоже. И мы будем преследовать их со всем, что у нас".

Би-би-си обратилась к российскому министерству обороны за комментарием, но оно не откликнулось на обвинения, высказанные Рыженковым.

Способы судебного преследования подобных случаев воровства существуют, отмечает эксперт по международному праву из Университета Рединга в Британии Марко Миланович. Однако добиться успеха может быть очень непросто, считает он.

"По какому бы юридическому пути ни пошел "Метинвест", это очень сложный процесс. И хотя грабеж во время военных конфликтов, к сожалению, распространен, суд над государством-грабителем и получение от него компенсации - большая редкость", - сказал он в комментарии Би-би-си.

"Но если для компании символическое удовлетворение важнее денег, то официальное признание России государством-преступником уже будет много значить".

В прошлом месяце команда "Би-би-си" Reality Check, занимающаяся проверкой фактов, разговаривала с фермерами и анализировала спутниковые снимки и данные о перевозках грузов, чтобы проследить, что происходит с зерном, которое Россия ворует у Украины.

Вклад в оборону страны

Как и многие украинские компании после начала российского вторжения "Метинвест" стала частично военной, частично гуманитарной организацией. Рыженков считает, что сотрудники его металлургических заводов стали не менее важны для обороны, чем солдаты, защищающие страну на передовой.

"Наша компания производит бронежилеты, мы поставляем сталь для подземных бункеров и для бронированных транспортных средств. Вот почему люди, работающие на сталепрокатном производстве, важны для победы Украины не менее, чем военные на передовой".

Подпись к фото, По словам Юрия Рыженкова, сотрудники его металлургических заводов вносят важный вклад в оборону Украины

Хотя завод "Азовсталь" был практически полностью разрушен во время штурма российских военных, Рыженков надеется, что однажды он снова станет частью украинской промышленности.

"Я настроен позитивно. Как мне видится, Россия уже проиграла в этой войне, и остается только ждать, когда она это осознает. Русским не нужен Мариуполь, им не нужен Донбасс. Им либо нужна вся Украина, либо ничего. Поэтому даже если они остановятся сейчас, Украина все себе вернет, это лишь вопрос времени", - говорит он.

Но разве это не потребует большой наступательной операции со стороны украинских военных, которые уже и так загружены?

"Разве понадобилась большая наступательная операция, когда Западная Германия воссоединилась с Восточной? У Украины есть несколько способов вернуть [оккупированные территории], - утверждает Рыженков. - Один из них - большая наступательная операция. Другой - России просто придется все отдать из-за внутренней ситуации в самой России. Или, наконец, третий способ - просто в какой-то момент в истории произойдет воссоединение".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мариуполь был почти полностью разрушен российскими военными. Его жителей три месяца подвергали невообразимым страданиям

Рыженков также выразил уверенность, что штурм "Азовстали" войдет в историю как один из определяющих моментов этой войны.

"Это трагедия для сталелитейной индустрии Украины. Это трагедия для людей Мариуполя. Но в то же время [штурм] запомнят и как акт героизма тех военных, которые защищали завод неделю за неделей. Его запомнят как символ силы исключительных людей. Я себе представляю, что именно так его будут помнить".

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