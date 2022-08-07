Как живут бывшие лидеры стран, оказавшиеся в изгнании?

55 минут назад

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Шри-Ланка избрала нового президента, но что будет с предыдущим, Готабаей Раджапакса?

Раджапакса бежал из страны на Мальдивы 13 июля, а затем вылетел в Сингапур, где объявил о своей отставке.

Однако неясно, останется ли он там. Министерство иностранных дел Сингапура заявило, что он прибыл в страну с краткосрочным "частным визитом", а представитель кабинета министров Шри-Ланки сообщил, что он вернется в страну.

Однако правозащитники обратились к генеральному прокурору Сингапура с требованием арестовать Раджапаксу за его роль в гражданской войне в Шри-Ланке. Появились сообщения, что он может направиться в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты.

По данным профессоров политологии Абеля Эскриба-Фолча и Даниэля Кркмарича из Северо-Западного университета США, в период с 1946 по 2012 год более 180 глав государств были вынуждены отправиться в изгнание.

Но что может ожидать Раджапаксу и Шри-Ланку, если он тоже попадет в длинный список национальных лидеров, вынужденных отправиться в изгнание?

Вот некоторые исторические примеры.

Далай-лама (в изгнании с 1959 года по настоящее время)

Принимая противоречивую фигуру, страна может столкнуться с геополитическими последствиями

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Решение Индии предоставить убежище Далай-ламе в 1959 году после жестокого подавления Китаем тибетского восстания стало причиной длительного конфликта между двумя самыми густонаселенными странами мира.

Тогдашний премьер-министр Индии Джавахарлал Неру проигнорировал призыв своего китайского коллеги Чжоу Эньлая не пускать духовного лидера Тибета в страну.

"Корень недоверия Пекина к Дели на самом деле кроется в монахе, бывшем почетным гостем в Индии на протяжении десятилетий, - говорит индийский политолог Мадхав Налапат. - Решение Неру проигнорировать просьбу своего китайского коллеги было судьбоносным, а прием буддийского лидера создал трещину в отношениях между Индией и Китаем, которая сохраняется и сегодня".

Аятолла Хомейни (1964 - 1979) и шах Ирана (1979 - 1980)

Изгнанники меняются местами

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Рухолла Хомейни был ведущим религиозным ученым Ирана, который выступил против прозападного режима шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, а затем сменил его, создав при этом Исламскую Республику.

Оба пострадали в изгнании из-за этой борьбы за идентичность и направление развития своей страны. Трудности, с которыми столкнулся шах в поиске безопасного убежища, могут послужить предупреждением другим лидерам, выбирающим для себя стратегию ухода из политики.

В 1964 году Хомейни - открытый и убежденный противник существовавшего режима, был выслан из страны и отправился сначала в Турцию, затем в Ирак, и в итоге во Францию, откуда он призывал своих сторонников к свержению шаха.

Пехлеви при этом терял популярность в Иране, по всей стране проходили беспорядки, забастовки и демонстрации. В январе 1979 года его правительство рухнуло, а сам он и его семья бежали из страны.

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1 февраля 1979 года Хомейни с триумфом вернулся в Иран. Журналисты, летевшие вместе с ним, включая Джона Симпсона из Би-би-си, потом рассказывали, что опасались, что самолет будет сбит.

Состоялся национальный референдум, на котором Хомейни одержал убедительную победу и был назначен пожизненным политическим и религиозным лидером Ирана.

Шах и его жена, императрица Фарах, сначала прилетели в Асуан в Египте - в официальных сообщениях говорилось, что шах отправился в "отпуск" и на лечение.

После этого он жил в Марокко, на Багамах, в Мексике, США и Панаме, а затем умер от рака в Каире 27 июля 1980 года.

Сам факт присутствия свергнутого монарха в США на лечении привел к штурму посольства США в Тегеране и кризису с заложниками, в ходе которого иранцы более 400 дней удерживали американских дипломатов.

Хомейни правил Ираном в качестве верховного лидера до своей смерти 4 июня 1989 года.

Иди Амин Дада (1979-1993)

Даже жестоким диктаторам иногда удается найти себе новый дом

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Иди Амин был военным лидером, который захватил власть в Уганде в 1971 году и на протяжении десятилетия устанавливал в стране жестокую диктатуру, сопровождавшуюся массовыми убийствами и изгнанием всего азиатского населения страны.

В 1979 году он был свергнут при поддержке танзанийских войск. Однако даже такому правителю удалось найти путь к отступлению.

"Диктаторы чаще всего бегут в страны, с которыми у них есть глубокие исторические, политические, военные или экономические связи", - объясняет профессор Эскриба-Фолч.

Именно поэтому Саудовская Аравия приютила лидера-мусульманина, несмотря на обвинения в том, что по его вине за время пребывания у власти погибло до 400 тысяч угандийцев.

Бывший африканский лидер жил в роскоши в Саудовской Аравии до своей смерти в 2003 году.

"Бэби Док" Дювалье (1986 - 2011)

Изгнание не всегда протекает в достатке

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Саудовская Аравия - далеко не единственная страна, принимавшая у себя иностранного лидера с неважной репутацией.

Различные европейские города приютили свергнутых глав государств, поскольку бывшие колониальные державы стремятся сохранить влияние или предотвратить нестабильность в бывших колониях.

Один из них - бывший президент Гаити Жан-Клод Дювалье, известный как "Бэби Док".

Ему было всего 19 лет, когда он унаследовал титул пожизненного президента от своего отца "Папы Дока" Франсуа Дювалье, правившего Гаити с 1957 года.

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Как и его отец, он опирался в управлении страной на Добровольческую милицию национальной безопасности, более известную как "тонтон-макуты". По разным оценкам, за время правления Дювалье они (или силы безопасности) убили от 20 до 30 тысяч гаитян.

После отстранения от власти в результате народного восстания в 1986 году он провел 25 лет в изгнании, сначала на юге Франции.

Однако шесть миллионов долларов, которые он хранил на счетах в швейцарских банках, в 1986 году были заморожены, а большую часть остального состояния он потерял после развода в 1993 году.

В последние годы своего изгнания Дювалье зависел от финансовой поддержки своих последователей и жил в небольшой парижской квартире.

Он вернулся на Гаити в 2011 году и, хотя его обвинили в растрате и нецелевом использовании средств во время его правления (отца и сына Дювалье обвиняли в растрате до 300 млн долларов за время их правления), бывшему президенту позволили доживать свой век в пригороде Порт-о-Пренса. Он жил в столице, не скрываясь, до самой смерти от сердечного приступа в 2014 году.

Беназир Бхутто (1984 - 1986, 1999 - 2007), Наваз Шариф (1999 - 2007)

Изгнание - это не обязательно дорога в один конец

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Политический климат в отдельных странах иногда приводит к тому, что лидеры отправляются в изгнание чаще, и Пакистан - один из таких примеров.

Политическая карьера Беназир Бхутто напоминала американские горки. Она дважды отправлялась в изгнание (сначала в Великобритании, а затем в ОАЭ), но оба раза возвращалась в Пакистан и стала премьер-министром страны - первой в истории женщиной, возглавившей страну с мусульманским большинством населения, занимая этот пост с 1988 по 1990 год и с 1993 по 1996 год.

На пике своей популярности - вскоре после первого избрания - она была одной из самых известных женщин-лидеров в мире.

Но в обоих случаях президент страны отстранял ее от должности по обвинениям в коррупции.

В 2013 году Бхутто была убита в результате теракта, совершенного смертником. Ее отец и два брата тоже погибли насильственной смертью.

Наваз Шариф сменял Бхутто после обоих сроков ее пребывания на посту премьер-министра, но в 1999 году его свергли военные и, как и Бхутто, он был вынужден отправиться в изгнание (сначала недолго находился в тюрьме, а затем уехал в Саудовскую Аравию).

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Четырнадцать лет спустя Шариф возглавил оппозиционное движение и стал премьер-министром в третий раз.

Однако в 2017 году Верховный суд Пакистана пожизненно лишил его права занимать государственные должности после утечки Панамского досье, согласно которым в декларации о доходах его семьи не были указаны офшорные компании и другие активы.

Политическая карьера Первеза Мушаррафа - генерала, захватившего власть в результате переворота 1999 года и вынудившего и Бхутто, и Шарифа покинуть страну, - также закончилась в изгнании.

Зин аль-Абидин Бен Али

Возможно, вы не последний изгнанник

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Зин аль-Абидин Бен Али руководил Тунисом в течение 23 лет, а в январе 2011 года ушел в отставку на фоне беспрецедентной волны уличных протестов, положивших начало "арабской весне".

Бен Али сначала возложил вину за демонстрации на "экстремистов", но вскоре поменял подход и выразил глубокое сожаление по поводу гибели демонстрантов, пообещав ввести свободу СМИ и не выставлять свою кандидатуру на выборах в 2014 году.

Однако волнения от этого не прекратились, и на следующий день, когда огромные толпы людей вышли на улицы столицы и снова вступили в столкновения с силами безопасности, он бежал в Саудовскую Аравию, где и умер 19 сентября 2019 года.

Как президенту Бен Али приписывали обеспечение стабильности и определенного экономического процветания, однако критиковали за подавление политических свобод.

Через шесть месяцев после его свержения он и его жена были заочно признаны тунисским судом виновными в растрате и нецелевом использовании государственных средств и приговорены к 35 годам тюремного заключения.

В 2012 году отдельный суд заочно приговорил его к пожизненному заключению за убийства демонстрантов.

Помимо Туниса, "арабская весна" 2011 года привела к краху правительств в Египте, Ливии и Йемене, а также к десятилетней гражданской войне в Сирии.

Однако только в Тунисе в результате этих событий было создано новое демократическое правительство. Но в условиях растущей безработицы и стагнации экономики многие тунисцы теряют веру в политические партии страны.

25 июля в стране прошло голосование по новой конституции, расширяющей полномочия президента, и так уже распустившего парламент и в течение года правившего в основном с помощью президентских декретов.

Экзитполы показали, что поправки приняты: около 90% проголосовали за новую конституцию, дающую президенту практически неограниченные полномочия.

Оппозиционные группы бойкотировали голосование - явка составила менее 30% - и предупредили, что стране грозит возвращение к автократии.

Исабель Перон (1981 - настоящее время)

Ваша родина может потребовать вашей экстрадиции

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Аргентинка Исабель Перон была первой в мире женщиной-президентом, но с 1981 года она ведет затворнический образ жизни в Испании.

Она стала президентом Аргентины в 1974 году после смерти ее мужа Хуана Доминго Перона, занимавшего этот пост трижды.

Исабель Перон была его третьей женой, и они поженились через несколько лет после смерти Евы Перон.

Исабель Перон, которую аргентинцы звали "Исабелита", была танцовщицей кабаре.

Ее президентство отмечено многочисленными забастовками и сотнями политических убийств.

В результате военного переворота в 1976 году Исабель Перон была смещена с президентского поста и несколько лет находилась под домашним арестом, после чего переехала в Испанию.

В 2007 году Аргентина выдала международный ордер на ее арест в связи с предполагаемыми связями с военизированной группировкой правого толка и исчезновением двух человек.

Испания отклонила запрос об экстрадиции; суд посчитал, что против Перон нет достаточных доказательств.

Фердинанд Маркос

Даже в изгнании ваше имя иногда имеет вес

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В 1986 году президент США Рональд Рейган посоветовал Фердинанду Маркосу отказаться от власти на Филиппинах и отправиться в изгнание на Гавайи. Массовые протесты против режима Маркоса довели Филиппины до точки кипения (Маркос заявил о своей победе на президентских выборах на фоне многочисленных обвинений в мошенничестве).

"Филиппины были бывшей колонией США, а Маркос был ключевым союзником в борьбе с коммунизмом, получавшим щедрую экономическую и военную поддержку [от Вашингтона], - говорит профессор Эскриба-Фолч. - В этом случае наличие безопасного места ссылки для уходящего диктатора, возможно, сделало смену режима более плавной".

Правление семьи Маркос характеризовалось политическими убийствами противников, многочисленнными нарушениями прав человека, коррупцией и колоссальными расходами (о коллекции обуви супруги президента Имельды Маркос слагали легенды), в то время как миллионы людей жили в крайней нищете, а бюджет страны погружался в долги.

Однако окончательно избавиться от Маркосов Филиппинам не удалось: сын бывшего президента Фердинанд "Бонгбонг" Маркос-младший одержал убедительную победу на выборах в мае 2022 года и был приведен к присяге в качестве президента Филиппин.

Альфредо Стресснер (1989 - 2006)

Уезжать на край земли необязательно

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Когда в 1989 году в Парагвае закончилась одна из самых длительных диктатур в мире, ее руководителю не пришлось долго искать убежище.

Бразилия без колебаний предложила убежище генералу Альфредо Стресснеру, чтобы избежать дальнейших беспорядков в соседней стране и обеспечить бесперебойную работу гидроэлектрической плотины Итайпу, важнейшего источника энергии для обеих стран.

В Парагвае и Бразилии это вызвало недовольство: 35-летнее правление Стресснера было отмечено постоянными нарушениями прав человека, а Бразилия лишь недавно сама покончила с военной диктатурой, продолжавшейся 21 год.

Во время правления Стресснера Парагвай принимал участие в антикоммунистической операции "Кондор" - кампании государственного террора и операций по обеспечению безопасности, совместно проводимыми правыми военными правительствами шести латиноамериканских стран (Чили, Аргентины, Боливии, Парагвая, Уругвая и Бразилии) в 1970-х годах при деятельной поддержке США.

Бывший диктатор умер в изгнании в Бразилии в 2006 году в возрасте 93 лет.

Два года спустя комиссия по установлению истины заявила, что за время правления Стресснера было казнено или исчезло более 400 человек.

Уйти нельзя остаться

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Но что делать тем, кто не смог найти новый дом? Профессор Эскриба-Фольч указывает, что свергнутые лидеры, которые не могут найти место, где им будет обеспечена относительная защита, могут решить держаться за власть любой ценой.

В качестве примера он приводит бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи: после падения Триполи во время гражданской войны в Ливии в 2011 году международное сообщество оказывало сильное давление на Каддафи, требуя, чтобы он отправился в изгнание, прекратив таким образом дальнейшие военные действия.

Вместо этого ливийский диктатор в течение нескольких месяцев скрывался и в конце концов был убит толпой в своем родном городе Сирте.

"Он предпочел сражаться до смерти, а не отправиться в изгнание, и некоторые предполагают, что это решение было основано, среди прочего, на неспособности найти страну, желающую и способную предоставить ему защиту в долгосрочной перспективе", - писали исследователи Северо-Западного университета в 2017 году.

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