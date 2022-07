К 50-летию "Аквариума". Как все начиналось в андерграунде

30 минут назад

Открытие

Любовь

Сыграли они просто блестяще. Я, быть может, субъективен, но мне этот концерт помнится как один из лучших в истории группы, а я видел и слышал их немало. Уже блистал Ляпин, а Курехин еще не влился прочно в состав и потому не стремился тянуть одеяло на себя, не вступал в бессмысленное соревнование с Ляпиным, которое так мешало "Аквариуму" на концертах 83-84 годов. Курехин играл свободно и раскованно, играл на чистом, хрустальном рояле, не загромождая фактуру группы грохочущей электроникой. Боря был босиком, одет в роскошное белое кимоно и излучал со сцены совершенно невероятную магию - особенно в 20-минутной, навеянной The Doors завораживающей "Мы Никогда Не Станем Старше", так, увы, никогда толком и не зафиксированной в записи. А тот самый регги, которым он пытался меня пугать, сводился к попурри из "Вавилона" и "Аристократа", - номеру, ставшему затем коронным.

Эпатаж и скандал

Я хорошо помню, как тщательно он готовился к этому ритуальному жесту. Разумеется, при жесточайшем дефиците и запредельной цене хороших инструментов речи о том, чтобы "импульсивно" разгромить о сцену полноценную играющую электрогитару, и быть не могло. Тем не менее, совершить символический для всей истории рок-н-ролльного бунта жест - восходящий к The Who, Хендриксу и панкам, под влиянием которых БГ тогда еще вовсю находился, - и хотелось, и казалось чрезвычайно важным. Тем более, что в тогдашней политическо-культурной ситуации жест этот - каким бы наивным и детским он ни казался сейчас - имел свой серьезный шоковый смысл.

Прослушивания

Концерты

Влюбившаяся в русский рок молодая американка Джоанна Стингрей выпустила двойной альбом "Red Wave. Four Underground Bands from the USSR". Одной из четырех групп - наряду с "Кино", "Алисой" и "Странными Играми" - был "Аквариум". Захваченные врасплох и напуганные не столько самим альбомом, сколько шквалом публикаций в американской прессе о "подпольных" группах в СССР советские власти сочли эту частную инициативу идеологической диверсией Госдепа и, похоже, в качестве ответного шага спешно открыли ленинградским рок-группам путь на большую сцену. Первой из них стал "Аквариум".