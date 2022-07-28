Германия согласилась поставить в Украину 100 самоходок PzH 2000. Что это за машины?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

53 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Panzerhaubitze 2000 - довольно новое оружие, их производят с 1996 года

Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые Германия согласилась продать Украине, значительно усилят возможности артиллерии ВСУ. Помимо очень высоких характеристик этой самоходки, партия в 100 единиц - одна из самых больших за время конфликта.

До сих пор в Украину было поставлено немногим более 10 таких самоходок из Германии и Нидерландов. Однако до сих пор они поставлялись "из наличия". Теперь их надо будет построить, и, по сообщениям в прессе, это займет несколько лет. Быстро и серьезно положение на фронте этот контракт не изменит. Однако столь современное оружие не может не поменять ситуацию в будущем.

По сумме характеристик Panzerhaubitze 2000 - одна из лучших артиллерийских самоходных систем в мире. САУ оснащена механизмом заряжания, в результате чего скорострельность достигает 10 выстрелов в минуту. В особом режиме она может сделать три выстрела за девять секунд.

Дальность стрельбы из орудия Rheinmetall L52 длиной в 52 калибра (длина ствола обычно измеряется в калибрах, до есть в диаметрах ствола этого же орудия) стандартным натовским 155-миллиметровым снарядом составляет более 30 километров. Однако при использовании специальных боеприпасов дальность может сильно возрастать.

Panzerhaubitze 2000 может использовать высокоточные американские боеприпасы M982 Excalibur. Официально о поставках таких снарядов не объявлялось, однако в списке поставок вооружений в Украину, который Пентагон опубликовал 8 июля, говорилось о передаче Киеву тысячи 155-миллиметровых снарядов с повышенной точностью. Многие эксперты считают, что речь шла именно об M982.

Снаряды M982 Excalibur используют две дублирующие системы навигации - GPS и инерциальную, которая рассчитывает траекторию полета от точки выстрела до цели. Инерциальная система не зависит от внешних источников информации, таких как сигнал навигационного спутника, - она учитывает только траекторию полета снаряда.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несмотря на очень большую массу в 56 тонн, Panzerhaubitze 2000 неплохо передвигается по бездорожью

При этом снаряд использует складные "крылья", которые помогают ему маневрировать и увеличивают дальность стрельбы до 40 километров, хотя некоторые его модификации позволяют стрелять и на большее расстояние. По данным сайта GlobalSecurity.org, при использовании 155-миллиметрового орудия длиной в 52 калибра дальность M982 достигает 47 километров.

При этом снаряды производятся в различных вариантах для действия против пехоты, бронированных целей и прочных укрытий.

Отклонение от цели M982 Excalibur составляет не более пяти метров.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Главные достоинства Panzerhaubitze 2000 - точность, дальность, скорострельность

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Таким образом, этот снаряд представляет собой аналог ракеты GMLRS, которую используют пусковые установки HIMARS и MLRS. Его мощность и дальность значительно меньше, но при этом сбить снаряд в полете трудней, чем ракету.

M982 Excalibur могут применяться германскими самоходными артиллерийскими установками PzH 2000 или американскими M109A3GN, которые также уже поступили в Украину. Правда, длина ствола гаубицы M109A3GN составляет всего 39 калибров, что отражается на дальности действия.

M982 Excalibur могут использовать и буксируемые гаубицы М777, однако, судя по фотографиям в интернете, те орудия, которые поставлялись в Украину, не имели электронных блоков для стрельбы высокоточными снарядами. Подтверждений, что гаубицы с блоками не были поставлены в Украину, но не попали в объектив, тоже нет.

Тем не менее, отсутствие таких блоков дало повод многим комментаторам заявить, что украинские М777 не будут в состоянии использовать высокоточные корректируемые боеприпасы типа M982 Excalibur.

За счет высокой скорострельности и современной системы управления огнем Panzerhaubitze 2000 способна эффективно использовать режим стрельбы с одновременным накрытием цели несколькими снарядами. Этот режим называется Multiple Round Simultaneous Impact или MRSI, в России используют термин "шквал огня".

В этом режиме орудие выстреливает по очереди несколько снарядов, меняя при каждом выстреле угол возвышения. За счет этого снаряды прилетают к цели одновременно. Все вычисления производятся бортовым компьютером EADS MICMOS, что также ускоряет и упрощает работу всей системы.

Стрельбу в таком режиме отрабатывают во многих армиях, в том числе и российской.

У Panzerhaubitze 2000 есть свои недостатки, и главный из них - вес. 56-тонная самоходка - одна из самых тяжелых в своем классе. Например, масса польской САУ "Краб", которую также закупила Украина, составляет 48 тонн, а М109 - 28 тонн. Танк Т-72 весит 41 тонну.

Это не очень сказывается на подвижности - скорость немецкой САУ по бездорожью составляет более 40 километров в час. Однако это может стать очень большой проблемой в случае, если такую машину придется буксировать поврежденной с поля боя. Например, эвакуационная машина БРЭМ-1, которая стоит на вооружении ВСУ, способна эвакуировать максимум 50 тонн.

Тем не менее подвижность при высокой скорострельности - очень важное свойство для самоходки. В условиях активной контрбатарейной борьбы такая САУ может быстро произвести серию выстрелов и сменить позицию, избежав ответного огня.

В украинском конфликте у России - подавляющий численный перевес в артиллерийских системах, однако основу ее парка составляют более старые установки. Самая современная из них - "Мста С". С длиной ствола 152-миллиметровой гаубицы в 47 калибров дальность стрельбы обычным боеприпасом составляет 30 километров.

На вооружении российской армии (как, впрочем, и украинской) стоят дальнобойные советские 203-миллиметровые САУ 2С7 "Пион", а также его модернизированная версия 2С7М "Малка". Они способны стрелять на расстояние до 37 километров, однако их точность ниже, чем у PzH 2000.

25 июля исследователь из независимого аналитического центра Centre for Information Resilience Бенджамен Питтет рассказал, что, судя по спутниковым снимкам, Россия снимает с хранения "Пионы", которые находились в 94-м арсенале ГРАУ министерства обороны России в Омске.