Атака на штаб Черноморского флота в Севастополе. Версии случившегося отличаются даже у российских властей

час назад

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Автор фото, https://t.me/razvozhaev

Рано утром 31 июля штаб Черноморского флота в аннексированном Россией Севастополе был атакован. По изначальной версии властей города, удар по штабу нанес украинский беспилотник. Однако сенатор от оккупированного Россией Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака "была совершена не извне, а с территории Севастополя".

В аннексированном Россией Севастополе введен "желтый" уровень террористической угрозы после атаки на штаб Черноморского флота.

""Желтый" уровень — средний уровень из трех существующих. Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев", - сообщил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.

Об атаке на штаб флота стало известно сегодня рано утром.

"Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - написал в своем телеграм-канале Михаил Развожаев.

Развожаев возложил ответственность за произошедшее на Украину.

При этом государственные информагентства со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота сообщили, что атаковавший штаб флота беспилотник был самодельным, и на нем было установлено "маломощное взрывное устройство".

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В результате атаки пострадали шесть человек. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — легкой. При этом губернатор аннексированного города объявил, что все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в Севастополе отменили по соображениям безопасности.

Спустя пару часов сенатор от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди заявила государственному агентству Риа-Новости, что "атака на штаб Черноморского флота в Севастополе "была совершена не извне, а с территории Севастополя". По ее словам, "идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены".

Похожую версию в беседе с РБК выдвинул сенатор от аннексированного Крыма Олег Цеков.

"Велика вероятность, что это было совершено с территории Крыма или конкретно Севастополя, потому что это самодельный беспилотник, вряд ли он прилетел с территории Украины, но нужно спрашивать ПВО и ФСБ, они дадут ответ. Если бы это было с территории Украины, так бы эффективно это не сработало", — сказал сенатор. Он добавил, что атаку, вероятно, совершили граждане Украины или те, кто поддерживают их.

Однако позже в разговоре с государственными агентствами Ковитиди сказала, что ранее полученная ею информация "не вполне соответствует действительности". Она предложила "дождаться результатов расследования по атаке БПЛА".

Государственному агентству ТАСС она заявила, что "до заключения правоохранительных органов ни один здравомыслящий человек не может сказать, откуда и как произведен этот удар".

Реакция Украины

Сразу после появления сообщений об атаке на штаб флота спикер Одесской администрации Сергей Братчук назвал их "откровенной провокацией".

"Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время. Выдержки всем нам и мужества", - заявил Братчук.

Позже главное управление ВМС Украины также опровергло удар по штабу.

"По версии врага неопознанный летательный объект прилетел сегодня утром на территорию штаба ЧФ РФ и якобы ранил 5 человек. На самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника", — говорится в заявлении украинских военных.

По их словам, Россия таким образом признает недееспособность своей ПВО.

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