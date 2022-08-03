Футболисты английской Премьер-лиги больше не будут опускаться на одно колено перед каждым матчем

час назад

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Автор фото, Getty Images

Игроки английской футбольной Премьер-лиги перестанут опускаться на одно колено перед началом каждого матча - этот ритуал соблюдался на протяжении двух лет в знак поддержки движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны"). Футболисты объяснили свое решение тем, что традиция потеряла свою силу, поэтому к ней лучше возвращаться реже.

Традиция вставать на колено распространилась среди английских футбольных клубов после событий 2020 года, когда в США от рук полицейского скончался афроамериканец Джордж Флойд. После этого во многих странах мира вспыхнули масштабные протесты против расизма, во главе которых стояло движение Black Lives Matter (BLM).

Перед началом нового сезона, который стартует в эти выходные, капитаны английских футбольных клубов Премьер-лиги после консультаций с игроками приняли решение прекратить эту практику .

"На протяжении двух лет опускаться на одно колено было частью ритуала перед началом всех матчей, - заявил Би-би-си руководитель Премьер-лиги Ричард Мастерс. - Игроки переживают, что эта традиция теряет свою силу и актуальность, мы хотим придать ей новый формат".

Как говорится в заявлении Премьер-лиги, этот ритуал сохранится, но лишь для некоторых случаев - например, перед финалами кубков и перед матчами в период рождественских праздников.

Футболисты и персонал команды также опустятся на колено перед первым и последним матчами сезона 2022-2023 годов.

Капитаны и игроки считают, что этот антирасистский жест окажет большее влияние, если демонстрировать его реже.

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"Мы решили выделить наиболее важные моменты для совершения этого ритуала на протяжении сезона, чтобы подчеркнуть наше единство в борьбе против всех форм расизма и продемонстрировать солидарность во имя общего дела", - говорится в заявлении капитанов клубов Премьер-лиги.

Вдохновителем ритуала стал игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) США Колин Каперник: он опустился на колено во время исполнения государственного гимна США в 2016 году, таким образом выразив молчаливый протест против расизма.

В феврале 2021 года английский футболист Вильфрид Заа перестал становиться на колено перед матчами, аргументировав это тем, что "сейчас не имеет значения, останемся ли мы стоять или упадем на колено - некоторые из нас по-прежнему подвергаются оскорблениям".

Примерно в то же время от ритуала отказались некоторые английские клубы, включая "Дерби", "Брентфорд", "Куинз-Парк Рейнджерс" и "Борнмут".

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